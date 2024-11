L'attaquant légendaire a emboîté le pas à Ole Gunnar Solskjaer en générant rapidement une vague de positivité à Old Trafford après une période sombre.

Si la nostalgie est une drogue, alors Manchester United en est accro. Chaque aspect du club est consumé par le passé. Les fidèles d'Old Trafford chantent chaque semaine à propos d'Andy Cole et d'Eric Cantona, et il a été dit que certains joueurs sont contrariés que les supporters ne souhaitent chanter que sur les anciens grands plutôt que sur les membres de l'effectif actuel. Leur département de merchandising sait également que les fans de United ne se lassent pas des jours passés, lançant récemment une nouvelle gamme d'adidas Originals célébrant George Best, après avoir réédité avec un grand succès les maillots domicile et extérieur de 1991-92.

Les joueurs qui ont fait partie des plus grandes époques de United sont tout heureux de se prêter au jeu, et les entreprises médiatiques les encouragent. Amazon Prime a réalisé une série en trois parties sur le triplé victorieux de 1999 cette année et Disney discute avec le club pour réaliser plus de documentaires sur l'époque bénnie. Gary Neville et Roy Keane sont chaque semaine sur The Overlap à raconter des histoires bien usées du vestiaire et sur le tempérament fougueux de Sir Alex Ferguson, et les émissions sont immensément populaires (1,3 million de vues pour un épisode récent avec Peter Schmeichel).

Le département de recrutement a également cédé à la nostalgie, ramenant Ole Gunnar Solskjaer en tant qu'entraîneur intérimaire en 2018 puis lui a confié un contrat à long terme, avant de signer Cristiano Ronaldo en 2021. Ils ont de nouveau cédé à leur amour du passé en 2023 en signant Jonny Evans. L'arrivée de Sir Jim Ratcliffe et d'INEOS était censée mettre un terme à cette indulgence, mais même les nouveaux co-propriétaires n'ont pas pu résister et ont approuvé la nomination par Erik ten Hag de Ruud van Nistelrooy en tant qu'entraîneur adjoint.

Et maintenant, Van Nistelrooy est l'entraîneur principal du club, même si ce n'est que pour quelques semaines avant que Ruben Amorim prenne les rênes. Avec des chants de 'Ruud, Ruud, Ruud' résonnant autour, Old Trafford a été transporté au milieu des années 2000. Et ça fait vraiment du bien.