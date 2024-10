Rodri a été au cœur des triomphes de son club et de son pays la saison dernière. Son rôle incroyable est enfin reconnu à sa juste valeur.

"Les meilleurs milieux de terrain défensifs n'apparaissent pas en première page des journaux," a déclaré Pep Guardiola en février 2021. "Ils se cachent derrière l'équipe, mais quand l'équipe joue bien, c'est parce qu'ils sont exceptionnels." L'entraîneur de Manchester City faisait référence à Rodri, qui n'était dans son équipe que depuis une saison et demie à l'époque.

Ces déclarations sont venues peu de temps après une période creuse pour City, qui avait été largement distancé par Liverpool dans la course au titre de la saison précédente et avait mal commencé la campagne 2020-21, perdant 16 points lors de ses 12 premiers matchs. Mais depuis, ils avaient retrouvé leur meilleur niveau, remportant une 10e victoire consécutive en championnat en écrasant Liverpool 4-1 à Anfield. Et Rodri avait été une raison clé de cela.

Guardiola valorisait son travail, mais à l'époque, l'influence de l'Espagnol sur City était sous-estimée. En effet, Guardiola ne l'appréciait peut-être pas pleinement non plus, puisqu'il avait laissé Rodri sur le banc lors de la finale de la Ligue des champions perdue contre Chelsea à la fin de cette campagne.

Mais en faisant un bond de presque quatre ans en avant on retrouve Rodri à la une des journaux du monde entier. Il ne reçoit peut-être pas le même niveau de louanges que ses coéquipiers Erling Haaland ou Phil Foden, mais son influence sur Manchester City et l'Espagne est désormais universellement reconnue.

Il ne "se cache pas derrière l'équipe" ; il est au centre de l'attention pour le club et le pays et la saison dernière, il a remporté deux des prix les plus prestigieux du football, le titre de la Premier League avec City et le Championat d'Europe avec l'Espagne. Et lundi il a obtenu la véritable reconnaissance qu'il mérite en remportant le Ballon d'Or 2024.