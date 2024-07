Qu'est-ce qui cloche chez les Bleus de Deschamps depuis le début de l'Euro ?

Les Bleus n'ont pas été à la hauteur depuis l'entame de l'Euro et il y a beaucoup de choses à changer pour éviter une sortie prématurée.

Après le match nul 1-1 de la France contre la Pologne mardi dernier, le sélectionneur Didier Deschamps a déclaré : "Un nouveau tournoi va commencer. On ne peut pas toujours lire une compétition à partir de la seule phase de groupe."

Cette remarque est tout à fait justifiée. Le Portugal n'a pas gagné un seul match lors de la phase de groupes de l'Euro 2016 et a tout de même remporté le trophée. Les Pays-Bas, quant à eux, ont atteint les quarts de finale en 2008 avec un sans-faute après des victoires éclatantes sur l'Italie, la France et la Roumanie, avant de s'incliner brutalement face à la Russie.

Cependant, la phase de groupes est indéniablement un bon indicateur de l'état de forme d'une équipe avant les matches à élimination directe, et il est impossible de ne pas souligner que la France n'a pas été à la hauteur de son statut de favori en Allemagne.

Les Bleus ont été moyens pour ne pas dire mauvais. Comme l'Angleterre ou leur futur adversaire belge. En effet, s'il n'y avait pas eu les Trois Lions et leur football somnifère, la France ferait l'objet de critiques beaucoup plus acerbes en ce moment, car contrairement à l'équipe de Gareth Southgate, elle a été punie pour son mauvais jeu en se retrouvant dans la partie la plus relevée du tableau.

Il est tentant de penser que les choses finiront par s'arranger pour une équipe qui semble toujours trouver le moyen de gagner, en particulier lorsque c'est le niveau des matches s'élève. Cependant, il n'y a absolument aucune garantie que la France évitera une deuxième élimination consécutive en huitièmes de finale. Comme l'a montré la phase de groupes, Deschamps a plusieurs problèmes à résoudre...