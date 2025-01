Mercato : L’OM a trouvé le remplaçant de Wahi à Naples

Roma vs SSC Naples

L’Olympique de Marseille a jeté son dévolu sur un attaquant du Napoli pour succéder à Elye Wahi. Une piste déjà explorée l’été dernier revient.

Le mercato hivernal de l’Olympique de Marseille ne faiblit pas. Après avoir vendu Elye Wahi à l’Eintracht Francfort pour un montant de 26 millions d’euros, plus 3 millions de bonus, le club phocéen active ses réseaux pour trouver son remplaçant. Cette vente a non seulement enrichi les caisses marseillaises mais aussi ouvert une place dans l’effectif de l’attaque. Avec un Neal Maupay isolé en pointe, le besoin de renfort est évident, et l’OM ne tarde pas à explorer toutes les options avant la fin de la période des transferts.