Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Deportivo de A Coruna Descripción general
Más
August 2026
Posiciones
Más
Primera División
|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|4
|Celta Vigo
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Alavés
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|Deportivo de A Coruna
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|Elche
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|Espanyol
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0