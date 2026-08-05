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¿Dónde ver hoy al Deportivo de La Coruña? Transmisión en vivo de fútbol y canales de televisión

Deportivo de A Coruna
Primera División
Copa del Rey

Todo lo que necesitas saber sobre cómo ver al Deportivo de La Coruña en La Liga y la Copa del Rey.

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Deportivo de A Coruna vs Elche
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Míralo en directo en

DAZN
Movistar+

Dónde ver en streaming y TV al Deportivo de La Coruña

Para ver al Deportivo de La Coruña en España las señales disponibles para LaLiga son Movistar y DAZN, mientras que la Copa del Rey también es transmitida por Movistar y ocasionalmente por La 1 TVE.

Por su parte, en Sudamérica el torneo de liga está disponible en ESPN y Disney+ o DSports y DGO, de acuerdo a la programación.

En México, LaLiga y la Copa del Rey son transmitidas en exclusiva por la señal de Sky Sports.

Finalmente, en Estados Unidos se puede seguir LaLiga y la Copa del Rey por ESPN Deportes, ESPN+ Plus y Fubo Sports.

PAÍS O ZONA 

LALIGA

COPA DEL REY

España

DAZN, Movistar

Movistar, La 1 TVE

Sudamérica

ESPN, Disney+, DSports, DGO

Sin transmisión fija

México

Sky Sports

Sky Sports

Estados Unidos

ESPN Deportes, ESPN+ Plus, Fubo Sports

ESPN Deportes, ESPN+ Plus, Fubo Sports

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Cómo mirar el partido en cualquier parte del mundo con VPN

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