Mourinho no logra resolver las crisis del Real Madrid antes del inicio de la temporada: ¿pagará el precio?

El Real Madrid se acerca al cierre de su etapa de preparación para la nueva temporada, pero los resultados positivos en los partidos amistosos no han logrado ocultar los interrogantes que rodean el rendimiento del equipo, después de que quedara de nuevo en evidencia su falta de una identidad clara en la construcción del juego, además de la existencia de espacios entre sus líneas y errores de concentración que podrían convertirse en un verdadero problema con el inicio de las competiciones oficiales.

Y a pesar de que José Mourinho todavía se encuentra en una fase de probar a los jugadores y repartir minutos, el enfrentamiento ante el Deportivo de La Coruña, que se disputó anoche, miércoles, y que el conjunto blanco resolvió por 1-0, volvió a confirmar que el equipo aún no ha alcanzado la fórmula que le otorgue el equilibrio y la capacidad de imponer su estilo ante los rivales.