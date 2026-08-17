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Primera División - Jornada 1 17 ago 2026 - 15:00 Abanca-Riazor

Cómo ver Deportivo de A Coruna vs Elche en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Deportivo de A Coruña vs Elche se podrá seguir en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas que cuentan con los derechos de emisión de la Primera División. A continuación tienes los accesos para ver el partido en live stream.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Deportivo de A Coruña recibe al Elche en el Abanca-Riazor en lo que será el estreno de ambos clubes en la Primera División esta temporada. Un duelo entre dos equipos que conocen bien lo que es pelear en la segunda categoría del fútbol español y que ahora comparten escenario en la élite.

Antonio Hidalgo dirige a un Deportivo que llega con trabajo de pretemporada a sus espaldas y con la ilusión de consolidarse en Primera. Los gallegos han disputado cinco amistosos con resultados mixtos, incluyendo una derrota ante el Real Madrid y un empate frente a la Fiorentina.

El Elche, por su parte, llega bajo las órdenes de Martín Anselmi tras una gira de pretemporada que les llevó hasta Asia y África. El técnico argentino imprimió su sello desde el primer día, con una pretemporada exigente que incluyó partidos ante rivales de varios continentes.

Los ilicitanos cerraron su preparación estival con un empate a dos ante el Córdoba, lo que les dejó con un balance de un triunfo y cuatro empates en sus últimos cinco encuentros. La solidez defensiva es una asignatura pendiente para Anselmi antes del arranque liguero.

El Abanca-Riazor, uno de los estadios con mayor ambiente del fútbol español, promete una atmósfera intensa para este partido. La afición deportivista espera con impaciencia el regreso del equipo a la máxima categoría.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido por televisión, en live stream, y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Antonio Hidalgo no podrá contar con David Mella, que figura como baja por lesión. El técnico catalán alineará previsiblemente un once con Leo Román bajo palos, una defensa formada por Lucas Noubi, Anghelino, Ximo Navarro y Bright Ede, y una línea de mediocampo con Lorenzo Amatucci, Luismi Cruz, Mario Soriano y Diego Villares. Pierre-Emerick Aubameyang y Bil Nsongo apuntarían como dupla ofensiva.

Martín Anselmi afronta el partido sin Abiel Osorio ni Yago Santiago, ambos en la enfermería. El once proyectado del Elche contaría con Matías Dituro en portería, una zaga de cuatro con Pedro Bigas, Víctor Chust, David Affengruber y Germán Valera, y un centro del campo con Martim Neto, Buba Sangaré y Gonzalo Villar. Marc Aguado, Lucas Cepeda y Fer Niño completarían el equipo. Se añadirá más información sobre el estado de la plantilla conforme se acerque el partido.

Forma

El Deportivo de A Coruña llega con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros, todos ellos amistosos de pretemporada. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-0 ante el Real Madrid el 12 de agosto, mientras que antes habían vencido al Génova por 1-0 y empatado a uno frente a la Fiorentina. Los gallegos anotaron cinco goles y encajaron cinco a lo largo de esa serie de cinco partidos.

El Elche acumula un triunfo y cuatro empates en sus últimos cinco encuentros. El partido más reciente fue un empate a dos ante el Córdoba el 31 de julio. Previamente, los ilicitanos igualaron a dos con el Al-Ain y empataron sin goles frente al Johor FC. El único triunfo del período llegó ante el Kaizer Chiefs por 2-1. En total, el Elche marcó siete goles y encajó seis en esos cinco compromisos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 1 de junio de 2025 en Segunda División, con victoria contundente del Elche por 4-0 en el Abanca-Riazor. En los cinco últimos duelos entre ambos, el Elche acumula dos victorias, mientras que el Deportivo de A Coruña se ha impuesto en una ocasión, registrándose además dos empates. Los encuentros se han disputado todos en el marco de la Segunda División.

Clasificación

En la tabla de Primera División, el Deportivo de A Coruña ocupa la séptima posición, mientras que el Elche se sitúa en el octavo puesto.