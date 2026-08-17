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Primera División
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Deportivo de A Coruna vs Elche: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Deportivo de A Coruna vs Elche
Deportivo de A Coruna
Elche
Primera División

Cómo ver el partido de Primera División entre Deportivo de A Coruna y Elche, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Primera División - Jornada 1
Abanca-Riazor
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Cómo ver Deportivo de A Coruna vs Elche en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Deportivo de A Coruña vs Elche se podrá seguir en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas que cuentan con los derechos de emisión de la Primera División. A continuación tienes los accesos para ver el partido en live stream.

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El Deportivo de A Coruña recibe al Elche en el Abanca-Riazor en lo que será el estreno de ambos clubes en la Primera División esta temporada. Un duelo entre dos equipos que conocen bien lo que es pelear en la segunda categoría del fútbol español y que ahora comparten escenario en la élite.

Antonio Hidalgo dirige a un Deportivo que llega con trabajo de pretemporada a sus espaldas y con la ilusión de consolidarse en Primera. Los gallegos han disputado cinco amistosos con resultados mixtos, incluyendo una derrota ante el Real Madrid y un empate frente a la Fiorentina.

El Elche, por su parte, llega bajo las órdenes de Martín Anselmi tras una gira de pretemporada que les llevó hasta Asia y África. El técnico argentino imprimió su sello desde el primer día, con una pretemporada exigente que incluyó partidos ante rivales de varios continentes.

Los ilicitanos cerraron su preparación estival con un empate a dos ante el Córdoba, lo que les dejó con un balance de un triunfo y cuatro empates en sus últimos cinco encuentros. La solidez defensiva es una asignatura pendiente para Anselmi antes del arranque liguero.

El Abanca-Riazor, uno de los estadios con mayor ambiente del fútbol español, promete una atmósfera intensa para este partido. La afición deportivista espera con impaciencia el regreso del equipo a la máxima categoría.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido por televisión, en live stream, y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Deportivo de A Coruna contra Elche alineaciones probables

4-4-2
Deportivo de A Coruna crest
Deportivo de A Coruna
COR
Formación
Elche crest
Elche
ELC
3-5-2
13L. Roman4L. Noubi24Angelino23X. Navarro22B. Ede16L. Amatucci19L. Cruz21M. Soriano8D. Villares7Pierre Emerick Aubameyang32B. Nsongo1M. Dituro6P. Bigas23V. Chust22D. Affengruber11G. Valera16M. Neto42B. Sangare12G. Villar8M. Aguado24L. Cepeda14F. Nino
Elche crest
Elche
ELC
4-4-2
Deportivo de A Coruna

Once inicial

Elche

Manager

  • A. Hidalgo
  • M. Anselmi

Antonio Hidalgo no podrá contar con David Mella, que figura como baja por lesión. El técnico catalán alineará previsiblemente un once con Leo Román bajo palos, una defensa formada por Lucas Noubi, Anghelino, Ximo Navarro y Bright Ede, y una línea de mediocampo con Lorenzo Amatucci, Luismi Cruz, Mario Soriano y Diego Villares. Pierre-Emerick Aubameyang y Bil Nsongo apuntarían como dupla ofensiva.

Martín Anselmi afronta el partido sin Abiel Osorio ni Yago Santiago, ambos en la enfermería. El once proyectado del Elche contaría con Matías Dituro en portería, una zaga de cuatro con Pedro Bigas, Víctor Chust, David Affengruber y Germán Valera, y un centro del campo con Martim Neto, Buba Sangaré y Gonzalo Villar. Marc Aguado, Lucas Cepeda y Fer Niño completarían el equipo. Se añadirá más información sobre el estado de la plantilla conforme se acerque el partido.

Forma

COR

COR - Formulario

LUG
W1-0
FCP
D2-2
FIO
D1-1
GEN
W0-1
RMA
L0-1
Gol marcado (encajado)
5/4
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5
ELC

ELC - Formulario

GIR
D1-1
KAC
W2-1
JDT
D0-0
ALA
D2-2
COR
D2-2
Gol marcado (encajado)
7/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Deportivo de A Coruña llega con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros, todos ellos amistosos de pretemporada. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-0 ante el Real Madrid el 12 de agosto, mientras que antes habían vencido al Génova por 1-0 y empatado a uno frente a la Fiorentina. Los gallegos anotaron cinco goles y encajaron cinco a lo largo de esa serie de cinco partidos.

El Elche acumula un triunfo y cuatro empates en sus últimos cinco encuentros. El partido más reciente fue un empate a dos ante el Córdoba el 31 de julio. Previamente, los ilicitanos igualaron a dos con el Al-Ain y empataron sin goles frente al Johor FC. El único triunfo del período llegó ante el Kaizer Chiefs por 2-1. En total, el Elche marcó siete goles y encajó seis en esos cinco compromisos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Deportivo de A CorunaEmpateElche
1
2
2
Segunda Division
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
Elche badge
Elche
ELC
4
F
Segunda Division
Elche badge
Elche
ELC
0
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
F
Segunda Division
Elche badge
Elche
ELC
0
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
1
F
Segunda Division
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
1
Elche badge
Elche
ELC
3
F
Segunda Division
Elche badge
Elche
ELC
0
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
F
2Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron1/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 1 de junio de 2025 en Segunda División, con victoria contundente del Elche por 4-0 en el Abanca-Riazor. En los cinco últimos duelos entre ambos, el Elche acumula dos victorias, mientras que el Deportivo de A Coruña se ha impuesto en una ocasión, registrándose además dos empates. Los encuentros se han disputado todos en el marco de la Segunda División.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
AlavésAlavésALA
110030+33
W
2
EspanyolEspanyolESP
110030+33
W
3
SevillaSevillaSEV
110021+13
W
4
Racing SantanderRacing SantanderSAN
10102201
D
5
VillarrealVillarrealVIL
10102201
D
6
Athletic ClubAthletic ClubATH
00000000
7
Atlético MadridAtlético MadridATM
00000000
8
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
9
Celta VigoCelta VigoCEL
00000000
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
00000000
11
ElcheElcheELC
00000000
12
MálagaMálagaMAL
00000000
13
OsasunaOsasunaOSA
00000000
14
Real BetisReal BetisBET
00000000
15
Real MadridReal MadridRMA
00000000
16
Real SociedadReal SociedadRSO
00000000
17
ValenciaValenciaVAL
00000000
18
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
100112-10
L
19
GetafeGetafeGET
100103-30
L
20
LevanteLevanteLEV
100103-30
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la tabla de Primera División, el Deportivo de A Coruña ocupa la séptima posición, mientras que el Elche se sitúa en el octavo puesto.

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