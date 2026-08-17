¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Primera División
team-logoDeportivo de A Coruna
Abanca-Riazor
team-logoElche
¡Mira aquí! DAZN¡Mira aquí! Movistar+
GOAL-e

Traducido por

Deportivo de A Coruna vs Elche: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Deportivo de A Coruna vs Elche
Deportivo de A Coruna
Elche
Primera División

Cómo ver el partido de Primera División entre Deportivo de A Coruna y Elche, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

crest
Primera División - Jornada 1
Abanca-Riazor
Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Cómo ver Deportivo de A Coruna vs Elche en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

DAZN

DAZN

Ver aquí

Movistar +

Movistar+

Ver aquí

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Noticias del equipo y escuadras

Deportivo de A Coruna contra Elche alineaciones probables

4-4-2
Deportivo de A Coruna crest
Deportivo de A Coruna
COR
Formación
Elche crest
Elche
ELC
3-5-2
13L. Roman4L. Noubi24Angelino23X. Navarro22B. Ede16L. Amatucci19L. Cruz21M. Soriano8D. Villares7Pierre Emerick Aubameyang32B. Nsongo1M. Dituro6P. Bigas23V. Chust22D. Affengruber11G. Valera16M. Neto42B. Sangare12G. Villar8M. Aguado24L. Cepeda14F. Nino
Elche crest
Elche
ELC
4-4-2
Deportivo de A Coruna

Once inicial

Elche

Manager

  • A. Hidalgo
  • M. Anselmi

Forma

COR

COR - Formulario

LUG
W1-0
FCP
D2-2
FIO
D1-1
GEN
W0-1
RMA
L0-1
Gol marcado (encajado)
5/4
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5
ELC

ELC - Formulario

GIR
D1-1
KAC
W2-1
JDT
D0-0
ALA
D2-2
COR
D2-2
Gol marcado (encajado)
7/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Deportivo de A CorunaEmpateElche
1
2
2
Segunda Division
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
Elche badge
Elche
ELC
4
F
Segunda Division
Elche badge
Elche
ELC
0
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
F
Segunda Division
Elche badge
Elche
ELC
0
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
1
F
Segunda Division
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
1
Elche badge
Elche
ELC
3
F
Segunda Division
Elche badge
Elche
ELC
0
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
F
2Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron1/5

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
AlavésAlavésALA
110030+33
W
2
EspanyolEspanyolESP
110030+33
W
3
SevillaSevillaSEV
110021+13
W
4
Racing SantanderRacing SantanderSAN
10102201
D
5
VillarrealVillarrealVIL
10102201
D
6
Athletic ClubAthletic ClubATH
00000000
7
Atlético MadridAtlético MadridATM
00000000
8
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
9
Celta VigoCelta VigoCEL
00000000
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
00000000
11
ElcheElcheELC
00000000
12
MálagaMálagaMAL
00000000
13
OsasunaOsasunaOSA
00000000
14
Real BetisReal BetisBET
00000000
15
Real MadridReal MadridRMA
00000000
16
Real SociedadReal SociedadRSO
00000000
17
ValenciaValenciaVAL
00000000
18
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
100112-10
L
19
GetafeGetafeGET
100103-30
L
20
LevanteLevanteLEV
100103-30
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso
Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google