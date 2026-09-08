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Sabah FK Descripción general
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Posiciones
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Premier League
|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|Sabah FK
|3
|3
|0
|0
|8
|0
|8
|9
|2
|Zira
|4
|3
|0
|1
|6
|6
|0
|9
|3
|Qarabag FK
|3
|3
|0
|0
|7
|3
|4
|9
|4
|FK Neftchi
|4
|3
|0
|1
|12
|3
|9
|9
|5
|Turan Tovuz
|4
|2
|1
|1
|3
|2
|1
|7