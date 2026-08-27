Chelsea, İtalyan genç savunmacı Honest Ahanor'un transferi için Atalanta ile anlaşmaya vararak yeni bir savunma transferini tamamladı. Bu adım, kulübün savunma hattını güçlendirme ve önümüzdeki yıllarda rekabet edebilecek bir takım kurma hamleleri kapsamında geldi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Chelsea'nin 18 yaşındaki Ahanor'u kadrosuna katmak için Atalanta ile toplam değeri yaklaşık 40 milyon sterline ulaşan bir pakette sözlü anlaşmaya vardığını açıkladı.

Romano, transferin son detaylarının netleştirilmesi üzerinde çalışıldığını, transfere ilişkin belgelerin hazırlandığını ve resmi işlemler tamamlanmadan önce oyuncunun seyahat izninin alınmasına da hazırlanıldığını belirtti.

Chelsea'nin Ahanor'a yönelik hamlesi dikkat çekici bir zamanlamada geldi. Zira takımın Xabi Alonso yönetimindeki Premier Lig'deki ilk maçı, takımın son dönemde çektiği bazı savunma sorunlarının sürdüğünü gözler önüne serdi.

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Galibiyete rağmen savunma hataları

Chelsea sezona, Craven Cottage'da Fulham karşısında 3-2'lik heyecan verici bir galibiyetle başladı, ancak olumlu sonuç savunma hattının performansına dair soru işaretlerini gizleyemedi.

Kaleci Robert Sánchez, maç boyunca birden fazla etkili hata yaptıktan sonra en büyük endişe kaynağı oldu. Fulham'ın beraberlik golünde İspanyol kaleci, Josh King'in dar açıdan yaptığı şutu gereken şekilde karşılamayı başaramadı ve top yakın direkten filelere gitti.

Hatalar bununla da sınırlı kalmadı; Sánchez, Fulham'ın ikinci golünde de güven vermeyen bir görüntü sergiledi. Timothy Castagne'nin şutunu kurtardı ancak topu tehlikeli bir bölgeye çıkardı ve top, kafayla ağlara gönderen Gonzalo García'ya ulaştı.

Savunma hattı da sorumluluktan uzak değildi; ikinci golde Levi Colwill uzun bir topu değerlendirmede hata yaptı. Aynı zamanda maç, özellikle ev sahibi takımın baskı kurduğu dönemlerde Fulham'ın hücumlarını karşılamada boşluklar ve sorunlar olduğunu ortaya koydu.

Squawka analizine göre Sánchez, maçın başından itibaren gergin görünüyordu ve pas ile ortalarda birçok hata yaptı; bu da Chelsea savunmasını ek baskı altına soktu.

Ahanor: Gelecek için bir yatırım

Görünen o ki Ahanor transferi yalnızca mevcut sorunları çözmeyi hedeflemiyor, aynı zamanda Chelsea'nin genç yeteneklere yatırım yapma stratejisi kapsamında geliyor.

Ahanor, son dönemde Chelsea'nin ilgi listesindeydi. Kulüp, Atalanta ve oyuncunun çevresiyle görüşmeler yaptı; İtalyan kulüp ise bu yaz Chelsea'nin iki teklifini geri çevirmişti. Genç savunmacıya Brighton'ın da ilgisi bulunuyor.

Chelsea, Ahanor'un potansiyeline inanıyor ve onu, genç yetenekleri kadrosuna katıp geliştirmeye dayalı kulüp politikası çerçevesinde, önümüzdeki yıllarda takımın savunmasında önemli bir unsur olabilecek bir oyuncu projesi olarak görüyor.

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