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Manchester City v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images Sport

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Anlaşma tamamlandı: Chelsea'nin yıldızı saatler içinde Manchester City'de

Transfers
E. Fernandez
Crystal Palace - M.City
Crystal Palace
M.City
Premier Lig
Chelsea - Luton Town
Chelsea
Luton Town
Lig Kupası
Chelsea - Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
Arjantin
İngiltere

City, Ayoub Bouaddi transferinin ardından orta sahasını güçlendirmeyi sürdürüyor

Arjantinli Chelsea orta saha oyuncusu Enzo Fernandez, rekor bir transferle Manchester City'ye yaklaştı. Bunu bugün perşembe akşamı İspanyol "AS" gazetesi muhabiri Eduardo Burgos aktardı.

Burgos, İngiliz kulübünün oyuncuyla kişisel şartlar konusunda anlaşmaya varmasının ardından, Fernandez'in Manchester City'ye transferinin tamamlanmasının saatler meselesi haline geldiğini belirtti.

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Aynı kaynak, rekor bir bedel karşılığında gerçekleşecek olan transferin tamamlanması için şu anda çalışmaların sürdüğünü işaret ederken, Londra kulübünün teknik direktör Xabi Alonso ile Fernandez'i, bugün perşembe İngiltere Lig Kupası'nda Chelsea'nin 2-0 galibiyetiyle sona eren Luton maçının kadrosundan çıkarma konusunda anlaştığını belirtti.

Bu gelişme, Portekizli Benfica'dan ocak 2023'te kulübe transfer olan Fernandez'in, Chelsea'de geçirdiği 3,5 sezonun ardından ayrılmaya yaklaşması sürecinde yaşanıyor. Fernandez, Arjantin ile gösterdiği başarılı performansın ve Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından kulübe katılmıştı.

Chelsea, daha önce Arjantinli oyuncunun değerini 120 milyon sterlin olarak belirlemişti; bu rakam, müzakerelerde Manchester City'nin önündeki başlıca engeli oluşturmuştu.

Fernandez'in geleceğine ilişkin spekülasyonlar, geçen sezonun sonlarında Real Madrid'e transfer olma isteğini ima etmesiyle birlikte gündemde. Real Madrid ise sonunda Manchester City'den Portekizli milli oyuncu Bernardo Silva'yı kadrosuna katma yönünde adım attı.

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