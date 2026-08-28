Alman teknik adam, konuk ekibin direncini kırmak için takımının ilk andan itibaren yüksek tempoyu belirleme konusundaki kararlılığını övdü. Maçın ardından galibiyetin arkasındaki temel etkenleri açıklayan Hurzeler, şöyle dedi: "Erken gol her zaman yardımcı olur ve bence bugün çok profesyonel bir yaklaşım sergiledik. Oyunculara övgü gerekiyor çünkü yoğun baskı yaptılar ve çok sayıda bire bir mücadeleyi kazandılar. Tromso'yu hataya zorladılar ve bir maçta daha gol yemedik.

"Top bizdeyken de değilken de yüksek standartları koruduk ve güzel goller attık. Benimsediğimiz yaklaşım başarının anahtarıydı. Bunun yanı sıra erken goller de yardımcı olur, bu yüzden genel olarak çok tatmin edici bir performanstı."