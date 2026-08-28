Getty Images Sport
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Fabian Hurzeler, Konferans Ligi biletini getiren Tromso karşısındaki dominant galibiyetin ardından Brighton'ın "profesyonel" performansını övdü
Baskın Brighton ilerlemeyi garantiledi
İlk maçın golsüz sona ermesinin ardından, Brighton etkili iç saha performansıyla Avrupa'da grup aşamasındaki yerini aldı. Ev sahibi ekip, ilk yarıda bulduğu üç golle kontrolü ele geçirdi ve toplamda 4-0'lık net bir galibiyetle işi tamamladı. Yetenekli gençler Kostoulas ve Luka Vuskovic, topa sahip olma, hava topları mücadelesi ve tehlikeli pozisyon üretiminde üstünlük kurarak maçın yıldızı oldu.
- Getty Images Sport
Hürzeler acımasız performansı övdü
Alman teknik adam, konuk ekibin direncini kırmak için takımının ilk andan itibaren yüksek tempoyu belirleme konusundaki kararlılığını övdü. Maçın ardından galibiyetin arkasındaki temel etkenleri açıklayan Hurzeler, şöyle dedi: "Erken gol her zaman yardımcı olur ve bence bugün çok profesyonel bir yaklaşım sergiledik. Oyunculara övgü gerekiyor çünkü yoğun baskı yaptılar ve çok sayıda bire bir mücadeleyi kazandılar. Tromso'yu hataya zorladılar ve bir maçta daha gol yemedik.
"Top bizdeyken de değilken de yüksek standartları koruduk ve güzel goller attık. Benimsediğimiz yaklaşım başarının anahtarıydı. Bunun yanı sıra erken goller de yardımcı olur, bu yüzden genel olarak çok tatmin edici bir performanstı."
Avrupa serüveni teknik direktörü heyecanlandırıyor
Hurzeler'e göre Avrupa sahnesine çıkmak, hem kulübün gelişimi hem de Brighton taraftarları için çok büyük bir dönüm noktası anlamına geliyor. Amex'teki elektrikli atmosferi ve kendilerini bekleyen kıtasal sınavları değerlendiren Hurzeler, şöyle ekledi: "Tüm kulüp ve bu yolculukta yer alan herkes adına çok mutluyum. Bunun yanı sıra oyuncular ve taraftarlar adına da çok mutluyum. Bu gece burada yine harika bir atmosfer yarattılar. Çok enerjik ve özeldi, bu yüzden taraftarlara bunun için teşekkür ederim.
"Avrupa'da oynama fırsatı için çok minnettarız. Bunun karşı karşıya kalmamız gereken büyük bir meydan okuma olacağını biliyoruz, ancak hazır görünüyoruz. Kilit nokta, bu standartları ve bu yoğunluğu Premier League'de olduğu gibi Avrupa'da da sürdürmek olacak. Umarım buna hazırızdır. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya, maç maç ilerlemeye ve neler olacağını görmeye çalışacağız."
- Getty Images Sport
Stamford Bridge sınavı kapıda
Brighton şimdi dikkatini yeniden Premier League'e çeviriyor ve bu hafta sonu Chelsea ile karşılaşmak için Stamford Bridge'e zorlu bir deplasmana çıkıyor. Kostoulas ve Vuskovic'in öne çıkan performansları, Hurzeler'in hücum hattı ve savunmasında değerli taktik seçenekler ile kadro tercihinde olumlu bir rekabet yaratıyor. Avrupa'da yoğun bir fikstür öncesindeki milli ara için kadro dağılmadan önce bu ivmenin korunması büyük önem taşıyor.
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