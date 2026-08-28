24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
Brighton & Hove Albion v Tromso - UEFA Conference League 2026/27 Play Off Round Second LegGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Çeviri:

Fabian Hurzeler, Konferans Ligi biletini getiren Tromso karşısındaki dominant galibiyetin ardından Brighton'ın "profesyonel" performansını övdü

F. Hurzeler
Brighton & Hove Albion - Tromsoe
Brighton & Hove Albion
Tromsoe
Conference League Qualification
Premier Lig

Fabian Hurzeler, Brighton'ın Amex Stadyumu'nda Tromso'yu rövanşta 4-0 gibi net bir skorla yenerek UEFA Konferans Ligi grup aşamasına kalmasını sağlayan galibiyetin ardından takımının profesyonel yaklaşımını övdü. Charalampos Kostoulas, Maxim De Cuyper, Mats Wieffer ve Olivier Boscagli'nin golleriyle Brighton, golsüz geçen ilk maçın hatırasını etkileyici bir şekilde geride bıraktı.

  • Baskın Brighton ilerlemeyi garantiledi

    İlk maçın golsüz sona ermesinin ardından, Brighton etkili iç saha performansıyla Avrupa'da grup aşamasındaki yerini aldı. Ev sahibi ekip, ilk yarıda bulduğu üç golle kontrolü ele geçirdi ve toplamda 4-0'lık net bir galibiyetle işi tamamladı. Yetenekli gençler Kostoulas ve Luka Vuskovic, topa sahip olma, hava topları mücadelesi ve tehlikeli pozisyon üretiminde üstünlük kurarak maçın yıldızı oldu.

    • Reklam
  • Brighton & Hove Albion v Tromso - UEFA Conference League 2026/27 Play Off Round Second LegGetty Images Sport

    Hürzeler acımasız performansı övdü

    Alman teknik adam, konuk ekibin direncini kırmak için takımının ilk andan itibaren yüksek tempoyu belirleme konusundaki kararlılığını övdü. Maçın ardından galibiyetin arkasındaki temel etkenleri açıklayan Hurzeler, şöyle dedi: "Erken gol her zaman yardımcı olur ve bence bugün çok profesyonel bir yaklaşım sergiledik. Oyunculara övgü gerekiyor çünkü yoğun baskı yaptılar ve çok sayıda bire bir mücadeleyi kazandılar. Tromso'yu hataya zorladılar ve bir maçta daha gol yemedik.

    "Top bizdeyken de değilken de yüksek standartları koruduk ve güzel goller attık. Benimsediğimiz yaklaşım başarının anahtarıydı. Bunun yanı sıra erken goller de yardımcı olur, bu yüzden genel olarak çok tatmin edici bir performanstı."

  • Avrupa serüveni teknik direktörü heyecanlandırıyor

    Hurzeler'e göre Avrupa sahnesine çıkmak, hem kulübün gelişimi hem de Brighton taraftarları için çok büyük bir dönüm noktası anlamına geliyor. Amex'teki elektrikli atmosferi ve kendilerini bekleyen kıtasal sınavları değerlendiren Hurzeler, şöyle ekledi: "Tüm kulüp ve bu yolculukta yer alan herkes adına çok mutluyum. Bunun yanı sıra oyuncular ve taraftarlar adına da çok mutluyum. Bu gece burada yine harika bir atmosfer yarattılar. Çok enerjik ve özeldi, bu yüzden taraftarlara bunun için teşekkür ederim.

    "Avrupa'da oynama fırsatı için çok minnettarız. Bunun karşı karşıya kalmamız gereken büyük bir meydan okuma olacağını biliyoruz, ancak hazır görünüyoruz. Kilit nokta, bu standartları ve bu yoğunluğu Premier League'de olduğu gibi Avrupa'da da sürdürmek olacak. Umarım buna hazırızdır. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya, maç maç ilerlemeye ve neler olacağını görmeye çalışacağız."

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Brighton & Hove Albion v Tromso - UEFA Conference League 2026/27 Play Off Round Second LegGetty Images Sport

    Stamford Bridge sınavı kapıda

    Brighton şimdi dikkatini yeniden Premier League'e çeviriyor ve bu hafta sonu Chelsea ile karşılaşmak için Stamford Bridge'e zorlu bir deplasmana çıkıyor. Kostoulas ve Vuskovic'in öne çıkan performansları, Hurzeler'in hücum hattı ve savunmasında değerli taktik seçenekler ile kadro tercihinde olumlu bir rekabet yaratıyor. Avrupa'da yoğun bir fikstür öncesindeki milli ara için kadro dağılmadan önce bu ivmenin korunması büyük önem taşıyor.

Premier Lig
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA
Premier Lig - Eliteserien
Tromsoe crest
Tromsoe
TRO
Sarpsborg 08 crest
Sarpsborg 08
S08