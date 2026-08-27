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Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

Çeviri:

"İhanet" Arsenal'e: Chelsea, Arjantinli yıldızı kadrosuna kattı

Transfers
Chelsea - Luton Town
Chelsea
Luton Town
Lig Kupası
Chelsea - Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
Premier Lig
Aston Villa - Arsenal
Aston Villa
Arsenal
E. Martinez
İngiltere
Arjantin

Chelsea'den sürpriz hamle

Bir gazete haberine göre İngiliz ekibi Chelsea, 2026 Dünya Kupası'nda ikinci olan ve 2022 edisyonunu kazanan Arjantin Milli Takımı'nın yıldızlarından birini kadrosuna katmak için anlaşmaya vardı.

İngiliz "Telegraph" gazetesinin önde gelen gazetecisi Matt Law, bugün perşembe günü "X" platformundaki hesabı üzerinden, Chelsea'nin Arjantinli kaleci Emiliano Martinez'i 7,5 milyon sterlin karşılığında transfer etmek için Aston Villa ile anlaşmaya vardığını aktardı.

Law, 33 yaşındaki Martinez'in Chelsea'ye bonservisiyle transfer olacağını da ekledi.

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Martinez'in Chelsea'ye transferi, Eylül 2020'de Arsenal'den katıldığı Aston Villa ile geçirdiği 5 sezonun ardından geliyor.

Arjantinli, Aston Villa'daki döneminde Premier Lig'in en önde gelen kalecilerinden biri olarak konumunu sağlamlaştırmayı başardı.

Ayrıca son yıllarda Arjantin ile önemli bir rol üstlendi; 2022 Dünya Kupası ve iki kez Copa America şampiyonluğuna katkı sağladı, bunun yanı sıra 2023 ve 2024 yıllarında dünyanın en iyi kalecisine verilen Lev Yaşin Ödülü'nü kazandı.

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