Manchester City için: John Stones'un duygusal vedası kulüp sezonunun sonunda resmen doğrulandı, ancak gerçekte bu kaçınılmazdı. Savunmacı, Manchester City'deki dönemi boyunca sakatlıklarla boğuştu, ancak özellikle sözleşmesinin son iki yılında bu durum, kendisine yeni bir kontrat teklif edilmesini her zaman düşük bir ihtimal haline getirdi. Artık City'nin eski teknik direktörü olan Pep Guardiola, 2025-26'nın başlarında Stones'un yeni bir sözleşme alabilmek için zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya olduğunu ima etmişti ve kış aylarında yaşadığı, 18 maç kaçırmasına neden olan uyluk sakatlığı da muhtemelen bu konudaki şansını tamamen bitirdi. Yine de stoper, Etihad'da geçirdiği 10 yıllık parlak dönemde savunmanın kilit isimlerinden biri oldu ve kulübün 2022-23'te, o çok arzulanan ilk Şampiyonlar Ligi zaferi de dahil olmak üzere tarihi bir üçleme kazanmasına yardımcı oldu. Stones, yaşadığı fiziksel problemlerine rağmen kuşkusuz kulüp efsaneleri arasına adını yazdırdı, ancak yolların ayrılması bu aşamada muhtemelen mantıklıydı. Sözleşmesi devam ediyor olsaydı bile yüksek bir bonservis bedeli kazandırmazdı. 32 yaşındaki oyuncu Chelsea ile anıldıktan sonra City muhtemelen onun bir Premier League rakibine gitmiyor olmasından da memnun olacaktır. Not: B
Inter için: Açıkçası, sakatlık problemleri göz önüne alındığında, bonservissiz bir transfer olsa bile bu hamle Inter açısından ciddi bir risk barındırıyor. Ancak Inter, haftalık yaklaşık 115.000 £ değerinde olduğu bildirilen iki yıllık bir sözleşmeye Stones'u imza attırarak bu riski dengelediğini umacaktır; bu rakam, Etihad'da kazandığından belirgin şekilde daha düşük. Artık Serie A şampiyonunun tek umması gereken, İngiltere milli oyuncusunun sağlıklı kalabilmesi, çünkü dayanıklılığı konusunda ciddi soru işaretleri olacak. Formunda olduğunda, yaz başındaki Dünya Kupası'nda sergilediği güçlü performanslarda da gösterdiği gibi, hâlâ topu oyuna sokabilen en iyi stoperlerden biri. Serie A, tecrübeli oyuncular için adeta bir sığınak ve Inter, İtalya'daki daha düşük tempolu oyunun, vücudu Premier League'de sık sık onu yarı yolda bırakan bir oyuncu üzerinde daha az fiziksel yük oluşturacağına inanıyor olmalı. Stones, 38 yaşındaki Francesco Acerbi'nin yerini alıyor; Acerbi de belki İngiliz oyuncunun daha az yoğun bir ligde uzun yıllar daha oynayabileceğinin bir kanıtıydı. Inter, Chelsea ve Arsenal gibi kulüpleri savunmacının imzası için geride bıraktığı bildirildiğinden, bunu önemli bir fırsat olarak da görüyor olabilir. Not: B
Stones için: Stones muhtemelen yeni bir başlangıca ihtiyaç duyuyordu ve İtalya'da fiziksel sorunlarını tamamen geride bırakmayı umacaktır. Bu sadece yeni bir lig ve kültür deneyimleme fırsatı değil, aynı zamanda şu anda İtalya'nın baskın gücü olan kulüpte hem yurt içinde hem Avrupa'da büyük kupalar için mücadele etmeyi sürdürecek. Henüz farkında olmayabilir ama 32 yaşındaki Stones, Premier League'in yüksek temposunu Serie A'nın daha yavaş oyunuyla değiştirerek kariyerini birkaç yıl uzatmış olabilir ve kariyerinin bu geç aşamasında oradaki yaşama da oldukça uygun görünmeli. San Siro'da eski City takım arkadaşı Manuel Akanji ile yeniden buluşacak ve Cristian Chivu'nun üçlü savunma sisteminde müthiş Alessandro Bastoni'nin yanında ilk 11'de başlama şansını da yüksek görecektir. Bu da, Dünya Kupası'nda yarı finalde elenmenin hayal kırıklığının ardından yaz sonrasında da İngiltere kariyerini sürdürmek istemesi halinde, onu milli takım düzeyinde yarışın içinde tutabilir. Not: A
Krishan Davis