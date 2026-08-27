PSG için: Fransa şampiyonu, 2023'te Lyon'dan sadece 45 milyon euroya kadrosuna kattığı Barcola'nın değerinin 140 milyon euroya çıkacağını muhtemelen hiç hayal etmemişti. Barcola, PSG'ye iyi hizmet etti ancak kendisini vazgeçilmez hale tam olarak getiremedi, bu nedenle Liverpool'dan dokuz haneli bir bonservis çıkarmaları gerçekten çok akıllıca oldu. Luis Enrique de Ferran Torres, Maghnes Akliouche ve Mika Godts'u kadroya katarak bu anı önceden öngördü ve PSG'nin Barcola olmadan daha zayıf bir takım olmayacağını garantiledi. Hatta 23 yaşındaki oyuncu artık denklemden çıktığı için Luis Enrique'nin daha istikrarlı bir ilk 11 sahaya sürmesi daha kolay olacak. Barcola, PSG'nin ona sunamayacağı kadar öne çıkan bir rol istiyordu; dolayısıyla bu anlaşma, takım bu sezon daha da fazla başarı kovalarken soyunma odasındaki uyumun korunmasına da yardımcı olacak. Nihai bonservis bedeli ayrıca PSG'yi, gelecekteki transfer dönemlerinde diğer kadro oyuncularını satarken de çok güçlü bir pazarlık konumuna getirecek. Kısacası, bu karar çok açıktı. Not: A+

Liverpool için: Barcola, PSG formasıyla çıktığı 152 maçta, sürekli ilk 11'e girip çıkmasına rağmen 39 gol attı ve 37 asist yaptı. Bu bile tek başına onun özel bir oyuncu olduğunu gösteriyor ve Liverpool, Andoni Iraola'nın taktik planının kalıcı bir parçası olarak çok daha belirleyici olabileceğine inanacaktır. En etkili olduğu yer sol kanat olsa da Barcola sağda da rahat oynuyor ve Mohamed Salah kulüpten ayrıldığında Liverpool'un hücum bölgesinde kaybettiği üst düzey kaliteyi geri getiriyor. Patlayıcı hızı ve doğrudan oyun tarzı, yüksek tempo talep eden ve Liverpool'un sürekli önde oynamasını isteyen Iraola için ideal bir uyum sağlıyor. Barcola, Tottenham ile Manchester City'nin transfer döneminin sonlarında ilgilendiği bildirilen tek yönlü Cody Gakpo'ya kıyasla Liverpool hücum hattına kesinlikle daha fazlasını katacaktır. Ancak her şey iyi değil, çünkü 120 milyon sterlinlik bir oyuncu olarak Barcola'nın hata payı yok. Liverpool fazla ödeme yaptı ve onun Premier League futbolunun acımasız fiziksel yapısına anında uyum sağlayıp sağlayamayacağını kimse bilmiyor. Herhangi bir alışma sorunu yaşarsa taraftarlar ve yorumcular Barcola'nın üstüne hemen gidecektir; ayrıca Liverpool, Florian Wirtz ile Alexander Isak'ın yaşadığı sıkıntıların ardından transfer kararları nedeniyle yeniden alay konusu olmaya da açık hale geldi. Not: B

Barcola için: Lyon'un eski oyuncusu, üst üste Avrupa Kupaları kazanan bir PSG takımında parladıktan ve Fransa ile Dünya Kupası sahnesinde iz bıraktıktan sonra Anfield'daki hayatın baskısıyla başa çıkabileceğine güvenecektir. Ancak Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia ve Desire Doue'nin arkasında tamamlayıcı bir rol oynamasının Barcola'nın gelişimini hızlandırdığı da rahatlıkla savunulabilir. Çok fazla sorumluluk yüklenmeden, sahaya çıktığında kendini özgürce ifade etti ve birkaç dünya çapında oyuncuyla çalışmaktan büyük fayda sağladı. Liverpool kadrosunda şu anda bu kategoriye giren tek isim Virgil van Dijk ve 35 yaşında kariyerinin son dönemlerine girmiş durumda. Barcola'nın PSG'deki şartları, Anfield'da karşı karşıya olduğu zorlukla kıyaslandığında daha rahattı. Iraola onun haftada iki-üç kez Liverpool'a maç kazandıran oyuncu olmasına ihtiyaç duyuyor ve henüz bu kadar yüksek beklentileri karşılayacak dayanıklılığa sahip olup olmadığını bilmiyoruz. Yine de Barcola'nın cesaretine saygı duymak gerekir; başarının neredeyse garanti olduğu konfor alanını terk edip Iraola'nın henüz ilk aşamadaki projesinin parçası olmayı seçmesi, zihinsel olarak güçlü olduğunu gösteriyor. PSG'de en az dört takım arkadaşının, Vitinha da dahil, gölgesinde kaldığı için Barcola'nın Ballon d'Or adayı haline gelmesi muhtemelen çok zor olacaktı; ancak Liverpool'u kupa yarışında yukarı taşıması onu bu denklemde öne çıkarabilir. Başından itibaren oynamaya tamamen hazır olur ve gereken emeği verirse, bu hamle Barcola'yı süper yıldızlığa taşıyabilir. Not: A-

James Westwood