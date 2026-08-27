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Goal.com
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Bradley Barcola Liverpool GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis ve James Westwood

Çeviri:

Liverpool, Bradley Barcola için fazla para ödüyor, ancak Liverpool'a katılmak uçan Fransız'a küresel bir süper yıldıza dönüşme şansı veriyor: GOAL, 2026 yaz transfer döneminin en büyük transferlerini değerlendiriyor

Opinion
Liverpool
B. Barcola
M.City
A. Bouaddi
N. Gonzalez
M. United
C. Baleba
Tottenham Hotspur
O. Marmoush
Savinho
Arsenal
E. Konsa
B. Guimaraes
Barcelona
Rodri
E. Anderson
Inter
C. Jones
D. Spence
Chelsea
J. Henderson
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
L. Delap
Paris Saint-Germain
F. Torres
M. Godts
J. Stones
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
K. Adeyemi
A. Gordon
Y. Tielemans
A. Santos
S. Tonali
M. Fernandes
C. Romero
Real Madrid
Y. Diomande
D. Dumfries
I. Konate
B. Silva
M. Cucurella
Bayern Münih
I. Saibari
M. Palestra
AC Milan
G. Ramos
R. Araujo
V. Munoz
M. Salah
J. van Hecke
A. Robertson
Newcastle United
Dortmund
Atletico Madrid
West Ham United
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton & Hove Albion
Ajax
Atalanta
PSV Eindhoven
Club Brugge
Premier Lig
La Liga
Serie A
Bundesliga
1. Lig

Bazı futbol taraftarları için yaz, takvimde en çok heyecanla bekledikleri dönemdir ve bunun tek nedeni her dört yılda bir Dünya Kupası’yla dolu olması da değildir! Asıl sebep, sezonun bitmesinin tek bir anlama gelmesidir: Transfer zamanı! 2026 yaz transfer dönemi bir kez daha hareketli geçeceğini gösteriyor; bazı büyük isimler, 1 Eylül’deki son gün öncesinde yüksek bonservisli hamlelere imza attı.

Bazı transferlerin işin içindeki tüm taraflar için iyi sonuçlandığını biliyoruz, ancak en az bir kulübün ya da hatta oyuncunun, pazarlık masasında farklı bir karar vermeleri hâlinde neler olabileceğini düşündüğü pek çok örnek de var.

GOAL ise oyuncular resmi olarak tanıtılmadan önce her büyük anlaşmadan en iyi çıkan tarafın kim olduğunu bilmenizi sağlamak için burada. Yaz transfer dönemi boyunca gerçekleşen her transferi anbean notlandıracağız ve böylece transfer sezonunun büyük kazananlarını ve kaybedenlerini takip edebileceksiniz.

Aşağıdaki tüm notlarımıza göz atın ve yorumlar bölümünde ne düşündüğünüzü bize bildirin...

  • FBL-EUR-C1-CHELSEA-PSGAFP

    27 Ağustos: Bradley Barcola (Paris Saint-Germain'den Liverpool'a, 120 milyon £)

    PSG için: Fransa şampiyonu, 2023'te Lyon'dan sadece 45 milyon euroya kadrosuna kattığı Barcola'nın değerinin 140 milyon euroya çıkacağını muhtemelen hiç hayal etmemişti. Barcola, PSG'ye iyi hizmet etti ancak kendisini vazgeçilmez hale tam olarak getiremedi, bu nedenle Liverpool'dan dokuz haneli bir bonservis çıkarmaları gerçekten çok akıllıca oldu. Luis Enrique de Ferran Torres, Maghnes Akliouche ve Mika Godts'u kadroya katarak bu anı önceden öngördü ve PSG'nin Barcola olmadan daha zayıf bir takım olmayacağını garantiledi. Hatta 23 yaşındaki oyuncu artık denklemden çıktığı için Luis Enrique'nin daha istikrarlı bir ilk 11 sahaya sürmesi daha kolay olacak. Barcola, PSG'nin ona sunamayacağı kadar öne çıkan bir rol istiyordu; dolayısıyla bu anlaşma, takım bu sezon daha da fazla başarı kovalarken soyunma odasındaki uyumun korunmasına da yardımcı olacak. Nihai bonservis bedeli ayrıca PSG'yi, gelecekteki transfer dönemlerinde diğer kadro oyuncularını satarken de çok güçlü bir pazarlık konumuna getirecek. Kısacası, bu karar çok açıktı. Not: A+

    Liverpool için: Barcola, PSG formasıyla çıktığı 152 maçta, sürekli ilk 11'e girip çıkmasına rağmen 39 gol attı ve 37 asist yaptı. Bu bile tek başına onun özel bir oyuncu olduğunu gösteriyor ve Liverpool, Andoni Iraola'nın taktik planının kalıcı bir parçası olarak çok daha belirleyici olabileceğine inanacaktır. En etkili olduğu yer sol kanat olsa da Barcola sağda da rahat oynuyor ve Mohamed Salah kulüpten ayrıldığında Liverpool'un hücum bölgesinde kaybettiği üst düzey kaliteyi geri getiriyor. Patlayıcı hızı ve doğrudan oyun tarzı, yüksek tempo talep eden ve Liverpool'un sürekli önde oynamasını isteyen Iraola için ideal bir uyum sağlıyor. Barcola, Tottenham ile Manchester City'nin transfer döneminin sonlarında ilgilendiği bildirilen tek yönlü Cody Gakpo'ya kıyasla Liverpool hücum hattına kesinlikle daha fazlasını katacaktır. Ancak her şey iyi değil, çünkü 120 milyon sterlinlik bir oyuncu olarak Barcola'nın hata payı yok. Liverpool fazla ödeme yaptı ve onun Premier League futbolunun acımasız fiziksel yapısına anında uyum sağlayıp sağlayamayacağını kimse bilmiyor. Herhangi bir alışma sorunu yaşarsa taraftarlar ve yorumcular Barcola'nın üstüne hemen gidecektir; ayrıca Liverpool, Florian Wirtz ile Alexander Isak'ın yaşadığı sıkıntıların ardından transfer kararları nedeniyle yeniden alay konusu olmaya da açık hale geldi. Not: B

    Barcola için: Lyon'un eski oyuncusu, üst üste Avrupa Kupaları kazanan bir PSG takımında parladıktan ve Fransa ile Dünya Kupası sahnesinde iz bıraktıktan sonra Anfield'daki hayatın baskısıyla başa çıkabileceğine güvenecektir. Ancak Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia ve Desire Doue'nin arkasında tamamlayıcı bir rol oynamasının Barcola'nın gelişimini hızlandırdığı da rahatlıkla savunulabilir. Çok fazla sorumluluk yüklenmeden, sahaya çıktığında kendini özgürce ifade etti ve birkaç dünya çapında oyuncuyla çalışmaktan büyük fayda sağladı. Liverpool kadrosunda şu anda bu kategoriye giren tek isim Virgil van Dijk ve 35 yaşında kariyerinin son dönemlerine girmiş durumda. Barcola'nın PSG'deki şartları, Anfield'da karşı karşıya olduğu zorlukla kıyaslandığında daha rahattı. Iraola onun haftada iki-üç kez Liverpool'a maç kazandıran oyuncu olmasına ihtiyaç duyuyor ve henüz bu kadar yüksek beklentileri karşılayacak dayanıklılığa sahip olup olmadığını bilmiyoruz. Yine de Barcola'nın cesaretine saygı duymak gerekir; başarının neredeyse garanti olduğu konfor alanını terk edip Iraola'nın henüz ilk aşamadaki projesinin parçası olmayı seçmesi, zihinsel olarak güçlü olduğunu gösteriyor. PSG'de en az dört takım arkadaşının, Vitinha da dahil, gölgesinde kaldığı için Barcola'nın Ballon d'Or adayı haline gelmesi muhtemelen çok zor olacaktı; ancak Liverpool'u kupa yarışında yukarı taşıması onu bu denklemde öne çıkarabilir. Başından itibaren oynamaya tamamen hazır olur ve gereken emeği verirse, bu hamle Barcola'yı süper yıldızlığa taşıyabilir. Not: A-

    James Westwood

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  • Manchester City v Atletico Madrid - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    27 Ağustos: Omar Marmoush (Manchester City'den Tottenham'a, kiralık)

    Manchester City için: City açısından biraz tuhaf bir durum; Eintracht Frankfurt'tan yükselen bir ünle geldikten sadece bir buçuk sezon sonra Marmoush'la yolları ayırma kararı aldılar. Hücum hattında ilk 11'de yer bulmak için gol makinesi Erling Haaland'la rekabet etmek, herhangi bir santrfor için hiç de kolay bir görev değil ve City muhtemelen Pep Guardiola'nın fırsat verdiği anlarda Marmoush'un tam anlamıyla fark yaratamadığını düşünüyordur. İlk ve tek tam sezonu, kaçınılmaz olarak sınırlı süre alması, bir diz sakatlığı ve Mısır'ın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna çağrılması nedeniyle sekteye uğradı. Dikkat çekici şekilde, 2025-26 sezonundaki ilk Premier League golünü ancak bu yıl ocak ayının sonlarında atabildi. Geçen sezon yaklaşık 7,5 maçlık süreye denk gelen bölümde altı gole doğrudan katkı verdiği düşünüldüğünde Marmoush, yeterince süre alamadığını haklı olarak öne sürebilir, ancak zaten Haaland'ı ilk 11'den kesmesi hiçbir zaman kolay görünmüyordu. 27 yaşındaki oyuncu için City'nin biraz gelir elde etme fırsatını değerlendirmesi de pek şaşırtıcı değil; Tottenham'ın, kuzey Londra'ya ilk kiralık geçişinin ardından gelecek yaz Marmoush'u bonservisiyle kadrosuna katmak için 60 milyon sterline kadar ödeme yapması bekleniyor. City'nin onun yerini nasıl dolduracağını görmek ilginç olacak, çünkü gelecek oyuncunun kulübede beklemeyi kabullenmesi gerekecek. Not: B+

    Tottenham için: Tottenham'ın kafa karıştıran hamlelerle dolu yazında bir başka aşırı harcama daha. Marmoush, Ocak 2025'te kendisi için ödenen bedelin ardından City'nin küçük de olsa kâr etmesini haklı çıkaracak kadar Manchester'da yeterli performansı sergilemedi; art arda sezonlarda kümede kalma mücadelesi veren Spurs ise sorunlarına para saçarak çözüm aramayı sürdürüyor. Marmoush, kuzey Londra ekibine sonunda fahiş olduğu görülecek bir bedelle katılan Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes, Sandro Tonali ve Savinho'yu takip ediyor. Marmoush Premier League'e uyum sağlamakta zorlanmış gibi görünse de Tottenham, 27 yaşındaki oyuncunun gelişinin Harry Kane'in üç yıl önce Bayern Münih'e gitmesinden bu yana sorunlu olan bu mevkiyi nihayet çözmesini umacak; hem Richarlison hem de Dominic Solanke sakatlıklarla boğuştu ve istikrarsız kaldı. Spurs, yeterli süre verilmesi halinde Marmoush'un, Etihad'daki zorluklarına rağmen, hücumun ana ismi olduğunda golleri sıralayabilecek elit bir Premier League santrforuna dönüşebileceğine inanıyor olmalı. Bu açıdan bakıldığında, bu heyecan verici bir hamle ve kuzey Londra ekibinin rakipleriyle arasındaki farkı kapatmasına yardımcı olabilir. Not: C+

    Marmoush için: Sonradan bakıldığında Marmoush muhtemelen geçen yıl City'ye katılmakla uğraşmaması gerektiğini düşünecektir; kısa süren bu dönem, Manchester'da başarı yolunu kapatan önemli engel Haaland olduğu için birçok kişinin beklediği şekilde sonuçlandı. Biraz erken gibi görünebilir ama santrforun Premier League'de yeni bir başlangıç arayışına girmesini yadırgamak zor. Muhtemelen kupalar için mücadele etmeyecek olsa da Marmoush artık Londra'ya gidip Spurs taraftarının kahramanı olma fırsatına sahip; burada hücum hattında ilk 11'in garanti ismi olmayı beklemeli. Kane'in ayrılışından bu yana kulübün büyük eksikliğini hissettiği türden bir golcüye dönüşüp dönüşemeyeceğini ise zaman gösterecek. Marmoush, City'nin başta onun için büyük para harcamasını sağlayan üretken seviyeye geri dönmekte kararlı olacaktır, ancak istikrarsızlığıyla nam salan Roberto De Zerbi'nin gözüne batmamak için hızlı bir başlangıç yapması gerekecek. Not: B+

    Krishan Davis

  • Western Sydney Wanderers v Chelsea FC: Sydney Super CupGetty Images Sport

    27 Ağustos: Liam Delap (Chelsea'den Nottingham Forest'a, 50 milyon £)

    Chelsea için: İlk bakışta bu, Chelsea için iyi bir anlaşma gibi görünüyor. Maviler, bir şekilde Delap'ı sadece bir yıl önce Ipswich Town'dan ödediklerinden 20 milyon sterlin daha fazlasına satmayı başardı ve peşin nakit girişi, transfer dönemi kapanmadan önce daha fazla iş yapmalarına yardımcı olabilir. Ancak kârdan yüzde 20'lik bir payın, Delap'ı Stamford Bridge'e götüren anlaşmaya eklenen sonraki satış maddesi nedeniyle doğrudan Ipswich'e gideceği bildiriliyor. Onun ayrılığı ayrıca Xabi Alonso'yu 9 numara pozisyonunda yalnızca Joao Pedro ve tecrübeli golcü Danny Welbeck'e bırakabilir; Nicolas Jackson ve Emmanuel Emegha da ayrılıklarla güçlü şekilde anılıyor. Yine de bu, Chelsea teknik direktöründen hesaplanmış bir risk. Alonso, Delap'ın kendi sistemine uygun isim olmadığına hızlıca karar verdi ve Chelsea de gözden düşmüş bir yedek olarak değerinin düşmesine izin vermek yerine onu acımasızca elden çıkardı. Chelsea, teknik direktör kaosuyla geçen bir sezonda Delap'tan en iyi verimi alamadı ve ondan bu kadar çabuk vazgeçilmesi bir başarısızlık itirafı niteliğinde, ancak devasa nihai bonservis bedeli darbeyi kusursuz şekilde yumuşatıyor. Sonuç olarak Delap, 2025'te kadroya katılan takım arkadaşı Pedro'nun tamamen gölgesinde kaldı ve onu bir yıl daha elde tutmanın hiçbir anlamı olmayacaktı. Not: B+

    Forest için: Chelsea formasıyla Premier League'de 28 maçta sadece bir gol atmış bir oyuncuyu transfer etmek için kulüp transfer rekorunu kırmak pek iyi görünmüyor. Delap, City Ground'da başarısız olursa Forest kamuoyu önünde utanç yaşayacak ve gelecekteki PSR hareket alanı da büyük darbe alabilir. Geçen yıl form ve fizik açısından zorlanan 23 yaşındaki bir oyuncuya bu kadar büyük yatırım yapmak, hangi açıdan bakarsanız bakın oldukça çaresiz bir hamle. Yine de Forest, Taiwo Awoniyi'nin 9 milyon sterlin karşılığında Coventry'ye gitmesinin ardından bir santrfora daha ihtiyaç duyuyordu. Igor Jesus ile 35 yaşındaki Chris Wood, Forest'ın Premier League ve Carabao Cup'ta Leeds'e art arda kaybettiği maçlarda etkisiz kaldı ve Delap ciddi şekilde eksik olan enerjiyi getirebilir. En iyi halinde eski Ipswich oyuncusu, atletizmi ve yüksek süratte topla kat etmesiyle savunmalar için kâbus olabilir. Ayrıca iki ayağını da iyi kullanan güçlü bir bitirici ve Chelsea'deki bu kadar sinir bozucu dönemin ardından kendini kanıtlamak için istekli olacaktır. Oliver Glasner'ın Delap'ın potansiyeline inandığı açık, aksi halde bu anlaşma asla gerçekleşmezdi. Mesele sadece, başka bir iddialı kulüpte ilk dakikadan itibaren üzerinde olacak muazzam baskıyı kaldırıp kaldıramayacağı. Not: C

    Delap için: Bu, Delap'ın henüz yolun başındaki kariyerinde kritik bir dönemeç. Chelsea'de eline geçen fırsatı harcadı, ancak Forest'ta yakalanacak başarı onu yeniden İngiltere A Milli Takımı oyuncusu olma yoluna sokabilir. Ipswich'i 2024-25 Premier League sezonunda adeta sırtında taşıyan, durdurulması neredeyse imkânsız santrfor hâlâ bir yerlerde duruyor ve bu çevre değişikliği onu yeniden ön plana çıkarabilir. Delap, Chelsea'de beşinci tercihti ve hatta bir kadro numarası bile yoktu, ancak Forest'ta doğrudan başrol oyuncusu olacak. Bu nedenle City Ground, özgüvenini yeniden toplaması için ideal yer ve Glasner'ın oyun tarzı da ona tam anlamıyla uyacaktır. Forest'ın takımı, rakibe geçişlerde zarar veren yüksek tempolu, direkt bir futbol oynamak üzere kurulmuş durumda ve bu da Delap'a göre. Savunma arkasına istediği zaman sarkmasını sağlayacak heybetli fiziğe, çevikliğe ve hıza sahip; mesele sadece fırsatlar gelmeye başladığında bunları değerlendirip değerlendiremeyeceği. Delap ayağının üzerine düştüğü için şanslı, ancak bu seviyede üçüncü bir şans bir daha gelmeyecek; ya tamam ya devam. Not: B-

    James Westwood

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  • Nico Gonzalez Newcastle 2026Getty Images

    26 Ağustos: Nico Gonzalez (Manchester City'den Newcastle'a, 52 milyon £)

    Manchester City için: Gonzalez için Ocak 2025'te Porto'ya ödedikleri 50 milyon £'luk bonservis bedelinin tamamını geri kazanmak, Etihad Stadyumu'nda ne kadar az etki yarattığı düşünüldüğünde oldukça büyük bir iş. Manchester'da hiçbir zaman net bir role tam olarak yerleşemedi ve satışından elde edilen gelir, City'nin Enzo Fernandez hamlesine yardımcı olmalı. Ancak bu anlaşma son gün tamamlanmazsa, City orta sahada seçenek açısından çaresiz derecede yetersiz kalacak. Gonzalez, bu transfer döneminde Rodri, Bernardo Silva ve Tijjani Reijnders'ın ardından ayrılan dördüncü üst düzey orta saha oyuncusu oldu. Şu an itibarıyla Enzo Maresca'nın orta alanda başvurabileceği isimler sadece yaz transferleri Elliot Anderson ve Ayyoub Bouaddi ile Mateo Kovacic. Kilit bir oyuncu olmayabilirdi ama Gonzalez, alternatif oluşturma konusunda oldukça yeterliydi ve hiçbir zaman yüzde 100'ün altında oynamadı. Önümüzdeki aylarda Anderson ile Bouaddi'nin yüksek bonservis bedellerini haklı çıkaracağının hiçbir garantisi yokken, bu satış City'nin kısa sürede pişman olabileceği bir hamleye rahatlıkla dönüşebilir. Not: C

    Newcastle için: Gonzalez'in gelişi, kilit orta saha ikilisi Bruno Guimaraes ile Sandro Tonali'nin kaybının etkisini hafifletiyor ve İspanyol oyuncu, henüz 18 yaşında olduğu için hâlâ çok ham olan bir diğer yeni transfer Sean Steur için değerli bir akıl hocası olabilir. Geçen sezon en az 900 dakika oynayan tüm orta sahalar arasında Avrupa'nın en iyisi olan çizgi kıran pasları ve etkileyici yüksek top kazanım oranıyla (2,13), Matthias Jaissle'nin Newcastle düzeninde geriden oyunu yönlendiren isim olarak görev yapabilir. Fiziksel olarak güçlü, tecrübeli bir Premier League oyuncusu olan ve kariyerinin en iyi yılları hâlâ önünde bulunan 24 yaşındaki futbolcu, Newcastle için akıllıca bir transfer olduğunu kanıtlayabilir. Ancak Gonzalez'in doğrudan Guimaraes'in etkisinin yerini alacağını uman taraftarlar kendilerini kandırıyor. O, yaratıcı bir oyuncudan çok oyunu bozan bir isim ve bu nedenle son üçte bir bölgede aynı seviyede tehdit taşımıyor. Bu, Newcastle'ın yeniden ilk altı yarışmacısı haline gelmesi için ihtiyaç duyduğu dönüştürücü transfer değil, ancak onları küme düşme hattı görüntüsüne düşmekten koruma konusunda önemli ölçüde yardımcı olmalı. Not: B

    Gonzalez için: En üst düzeydeki rekabet açısından kuşkusuz geriye doğru bir adım olsa da, bu hamle genel olarak Gonzalez için olumlu. City'de hiçbir zaman düzenli bir ilk 11 oyuncusu olmadı, ancak Jaissle'nin Newcastle kadrosuna doğrudan takımın kilit üyelerinden biri olarak girecek. Eğer Newcastle'ı yeniden yukarılara taşımayı başarırsa, Gonzalez'in itibarı yeni zirvelere çıkacak ve sadece iyi bir rotasyon seçeneği olarak değil, uzmanlaşmış bir oyuncu olarak görülecek. Ancak hemen yükselişe geçmeye uygun, istikrarlı bir ortama katılmıyor. Newcastle bir geçiş sürecinde ve bu da doğal olarak bolca hayal kırıklığını beraberinde getirecek; ayrıca Gonzalez, City'de yanında olan dünya çapındaki oyuncular olmadan çok daha ağır bir yük taşıyacak. 52 milyon £'luk bonservis bedeli de bu ürkütücü meydan okumayı kolaylaştırmıyor; bu da uyum sağlaması için kendisine fazla zaman tanınmayacağı anlamına geliyor. Bununla birlikte, bu zorluğun üstesinden yükselecek zihinsel ve fiziksel özelliklere sahip ve aldığı sürenin ciddi biçimde artacak olması nedeniyle İspanya milli takımına girme şansı da daha yüksek olacak. Not: B+

    James Westwood

  • Ayyoub Bouaddi Lille 2025-26Getty Images

    26 Ağustos: Ayyoub Bouaddi (Lille'den Manchester City'ye, 86 milyon £)

    Lille için: Bir dev ödeme daha. Bouaddi, 2021’de Lille’e katıldığında henüz sadece 13 yaşındaydı ancak Eden Hazard’dan bu yana kulübün en umut verici akademi oyuncusu olarak anılması uzun sürmedi. Bu açıdan bakıldığında, savunmacı orta sahanın İngiltere’ye çok milyon sterlinlik transferi hiç de şaşırtıcı değil. 17. yaş gününde Real Madrid’e karşı maçın adamı olmasını sağlayan bir performans sergiledikten sonra, Avrupa’nın elit kulüplerinden birine katılması sadece zaman meselesiydi ve 13 Haziran’da Fas’ın Brezilya ile oynadığı Dünya Kupası maçındaki olağanüstü performansı yaz transferini kaçınılmaz hale getirdi. Ancak daha önce Bouaddi’ye yaklaşık 70 milyon sterlin değer biçen Lille için bu yine de inanılmaz bir bonservis bedeli. Kulüp daha önce Nicolas Pepe, Victor Osimhen ve Rafael Leao gibi isimlerden büyük paralar kazandı ama tıpkı 2024’te Leny Yoro’nun Manchester United’a satışında olduğu gibi bu da, üst düzey genç yetenekleri geliştirip parlatma konusunda haklı bir üne sahip bir kulüp için saf kârdan başka bir şey değil. Not: A+

    City için: Rodri’nin yerine gelen isim. İspanya milli oyuncusunun bu yaz Etihad’dan ayrılacağı konusunda aslında hiçbir zaman gerçek bir şüphe yoktu; 2026 Dünya Kupası’nda La Roja’yı zafere taşıyarak sayısız özelliğini herkese bir kez daha hatırlatmış olması bile bunu değiştirmedi. Dolayısıyla City’nin karşı karşıya olduğu ikili görev, bir yandan Rodri için mümkün olduğunca fazla para kazanırken diğer yandan ona layık bir halef bulmaktı. Şunu söylemek gerekir ki iki hedefi de başardılar: Ön çapraz bağ sakatlığından iyileşmesinin üzerinden çok geçmemiş 30 yaşındaki bir oyuncu için 65 milyon sterlin iyi bir bedel; ayrıca City’nin Bouaddi için açıkça fazla ödeme yaptığı ortada olsa da oyuncunun potansiyeli hem çok net hem de muazzam. Elbette oyunun gördüğü en büyük 6 numaralardan birinin bıraktığı dev boşluğu 18 yaşındaki bir oyuncunun hemen doldurmasını beklemek çok büyük bir talep. Ancak City’nin bugün dünyanın en umut verici savunmacı orta sahasını kadrosuna kattığını da söylemek gerekir (Liverpool gerçekten de Bouaddi’yi transfer etmiş olmayı isteyebilirdi!). Yine de onun, Enzo Maresca yönetiminde City’nin zaten bariz olan tüm sorunlarını hemen çözüp çözemeyeceği ise bambaşka bir soru... Not: B

    Bouaddi için: Her zaman yapmaya kaderli olduğu türden bir hamle, hem de er geç değil, daha erken. Bouaddi çok mütevazı ve çalışkan bir karakter olarak tanınıyor ama aynı zamanda kalitesine de sonuna kadar inanıyor. En üst seviyede başarılı olabileceğinden hiç şüphe duymuyor; bu yüzden de kısmen, Fransa’dan Fas’a milli takım tercihini bu yılın başlarında değiştirdi çünkü ikincisi ona bu yazki Dünya Kupası’nda oynama fırsatı sunuyordu. Bouaddi’nin Kuzey Amerika’daki şaşırtıcı derecede olgun performansları, Manchester’a transferi açısından olumlu sinyaller veriyor. Kabul etmek gerekir ki Rodri’nin yerini doldurmak hâlâ göz korkutucu bir görev ve bonservis bedeli nedeniyle ona çok fazla tolerans tanınmayacak. Ancak Premier League futbolunun inanılmaz yoğun doğasıyla başa çıkmak için gerekli zekâya, özgüvene ve soğukkanlılığa sahipmiş gibi görünüyor. Orta sahada Elliott Anderson’ın ve büyük olasılıkla Enzo Fernandez’in ona destek olacak olması da yükünü hafifletecek, ayrıca oyuna hızlı başlaması yönündeki baskının bir kısmını üzerinden alacaktır. Not: B+

    Mark Doyle

  • Carlos Baleba Manchester United 2026Getty Images

    25 Ağustos: Carlos Baleba (Brighton'dan Manchester United'a, 70 milyon £)

    Brighton açısından: Bu, Brighton’ın bir kez daha kusursuz işleyen iş modelinin sahaya yansıması. Brighton, Kamerunlu orta saha oyuncusu Carlos Baleba’yı üç yıl önce Lille’den Premier League’e görece tanınmayan bir isim olarak getirmek için 23 milyon sterlin ödeyince bazı kaşları kaldırmış olabilir, ancak bu karar sadece üç yıl sonra dev bir kâr elde edilmesiyle fazlasıyla karşılığını verdi. Kabul etmek gerekir ki, Baleba’nın değeri geçen yazdan bu yana düştü; o dönemde Brighton, Manchester United’dan 100 milyon sterlinin üzerinde bir bedel talep ediyordu ve oyuncu iki farklı devreli bir sezon geçirmişti. Teknik direktörü Fabian Hurzeler ise transfer spekülasyonlarının başlangıçta formunu etkilediğine inanıyordu. Bu nedenle Baleba bu yaz elbette 100 milyon sterlin veya üzerinde bir bedel getiremezdi, ancak toplam 70 milyon sterlinlik (95,5 milyon dolar) paket yine de Brighton için iyi bir iş gibi görünüyor. Özellikle de 22 yaşındaki oyuncu istikrarsız performanslar sergilemeye devam ederse. Güney kıyısı temsilcisi bu parayı kaçınılmaz olarak başka birçok genç cevhere yeniden yatıracak ve ardından onları da ciddi bir kârla satacak. Not: B+

    Manchester United açısından: United, sabrının karşılığını aldığını düşünecektir. Kulüp, 2025 yazında Brighton ile yürütülen görüşmelerden geri çekilmişti; çünkü Brighton’ın, Chelsea’nin 2023’te Moises Caicedo için ödediği 115 milyon sterlin civarında bir bonservis istediği netleşmişti. Ancak Baleba için gelecekte bir noktada yeniden girişimde bulunacakları her zaman bildiriliyordu. O zaman şimdi geldi; Manchester United, orta saha oyuncusunun çok da etkileyici olmayan 2025-26 sezonundan faydalanarak, bonservis bedellerinin ciddi şekilde şiştiği bir yaz döneminde kendi açısından indirimli sayılabilecek bir anlaşma yaptı. Zira oyuncu 12 ay önce çok daha pahalıya mal olacaktı. Beklentileri, 22 yaşındaki Baleba’nın dalgalı performanslarının sadece hâlâ bazı yönlerinin tam oturmamış olmasından kaynaklandığı ve en iyi yıllarının açıkça önünde olduğu yönünde olacak. Sezonu Afrika Uluslar Kupası nedeniyle de sekteye uğradı ve geçen sezonun ikinci yarısında çok daha iyi bir performans sergiledi; United’ın da oyuncunun temel verilerinden cesaret aldığı öne sürülüyor. Baleba, Casemiro’nun ayrılığının ardından United’ın bu yaz orta sahada uzun süredir aradığı fizik gücü ve dinamizmi getiriyor. Ancak Michael Carrick ve taraftarların, özellikle de sezon öncesinde ayak bileği bağlarını sakatladıktan sonra, ona uyum sağlaması için biraz zaman tanıması gerekecek. Yine de potansiyelini gerçekleştirebilirse, Old Trafford’daki sorunlu bir mevki için ideal uzun vadeli çözüm olacaktır. Not: B+

    Baleba açısından: Sabırlı olmak zorundaydı, ancak Baleba sonunda Old Trafford yolunda; yalnızca dört buçuk yıl önce ülkesi Kamerun’dan Avrupa’ya gelen bir oyuncu için bu kesinlikle bir rüya transfer. Brighton, 2023’te görece tanınmayan 19 yaşındaki bir oyuncuyu kadrosuna katmak için tam 23 milyon sterlin ödemeyi uygun gördüğünde, yüksek potansiyele sahip genç bir futbolcuyu transfer ettiğini açıkça biliyordu ve geçen sezondaki düşüş dışında beklenen gelişim çizgisini izledi. Baleba bu fırsatı hak etti ve şimdi bunun elinden kayıp gitmemesini sağlamaya kararlı olacak. Old Trafford’da baştan itibaren önemli bir figür olmaya aday olduğu kesin gibi görünüyor; zira fizik gücü yüksek bir ön liberonun bir süredir istek listesinde olduğu biliniyordu. Youri Tielemans, Kobbie Mainoo veya Andrey Santos’tan biriyle ve Bruno Fernandes’le birlikte yeni görünümlü orta sahanın bir parçasını oluşturacak; görevi hücumları kesmek ve topla takımını ileri taşımak olacak. Sezon öncesi yaşadığı sakatlığın ardından uyum sağlaması için zamana ihtiyacı olacak, ancak bunun Manchester United için heyecan verici bir uzun vadeli takviye olduğuna şüphe yok. Not: A

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-LCUP-TOTTENHAM-CHARLTONAFP

    25 Ağustos: Savinho (Manchester City'den Tottenham'a, 85 milyon £)

    Manchester City için: Futbol tarihinin tamamında ödenmiş en saçma bonservis bedellerinden biri olmaya gerçekten güçlü bir aday! City, Etihad Stadyumu’ndaki iki sezonu boyunca büyük ölçüde beklentileri karşılayamayan, çok büyük beklentilerle gelmesine rağmen toplamda sadece iki Premier League golü atan bir oyuncudan kulüp rekoru satış geliri elde etmeyi bir şekilde başardığı için keyiften dört köşe olacaktır. Manchester City, Spurs’ün kendi istediği oyuncuyu almak için bir kez daha böylesine akıl almaz derecede yüksek bir rakama çıkmaya razı olmasına bayılacaktır; üstelik bir yıl önce Savinho’yu, şimdi ödedikleri toplam £85 milyonluk ($116m) paketin yaklaşık yarısına transfer etmeye çalışmışlardı. Elbette 22 yaşındaki Savinho’nun Tottenham Hotspur Stadyumu’nda dünya klasında bir yeteneğe dönüşme potansiyeli hâlâ var ve Enzo Maresca kanat bölgelerinde biraz eksik kalabilir, ancak transfer döneminde bu devasa geliri yeniden yatırmak için hâlâ bolca zaman var ve kadroda büyük beğeni toplayan Jeremy Monga ile yeniden sağlığına kavuşan Jack Grealish gibi isimler de bulunuyor. Brezilyalının mevcut vasat seviyedeki kalibresindeki bir oyuncu için bu, gelecekte ne olursa olsun, reddedilemeyecek kadar ama gerçekten çok fazla iyi bir teklifti. Not: A+

    Tottenham için: Sandro Tonali ve Mateus Fernandes’i toplam £185 milyon ($252m) karşılığında transfer etmek kaşları kaldırdıysa, bu anlaşma tavanı vurduracaktır. Tottenham yaz boyunca büyük harcama yapma isteği gösterdi ve kulübün art arda küme düşme hattına yaklaşan iki sezonunun ardından Roberto De Zerbi’nin kadro yenilemesinin gerekli bir parçası olarak o iki yeni orta saha için yaptığı savurganlığı tartışmalı da olsa bir ölçüde haklı gösterebilirdi. Ancak her şeyin ötesinde Savinho’ya £85 milyon vermek, kulübün perde arkasında ipin ucunu kaçırmış olabileceğini düşündürüyor. Bu seviyedeki bir para, istikrarlı ve üst düzey bir etkiyi zorunlu kılar; Brezilyalı kanat oyuncusu ise City’deki döneminin hiçbir anında bunu sunabilecek kapasitede olduğunu göstermedi. Spurs’ün bir yıl önce bu kanat oyuncusu için £43 milyon teklif etmişken, sadece 12 ay ve sıradan bir sezonun ardından (dört gol, üç asist ve sadece yedi Premier League ilk 11 başlangıcı) bu rakamı kelimenin tam anlamıyla ikiye katlamış olmasına dair ciddi sorular sorulmalı. Savinho’nun çıkış yapıp kuzey Londra’da büyük bir başarıya dönüşme ihtimali elbette var, ancak bu durum ilk etapta bunun fahiş bir fazla harcama olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Not: F

    Savinho için: Savinho için bir miktar üzülmemek elde değil, çünkü artık Tottenham Hotspur Stadyumu’nda bu dev transfer bedelinin hakkını vermek ya da başarısız damgası yeme riskiyle yaşamak zorunda kalacak; bazıları bunun kaçınılmaz olduğunu düşünecektir. Eğer Spurs onun gerçek değerini, yani muhtemelen yaklaşık £45 milyon ($61m) ödemiş olsaydı baskı bu kadar olmazdı, ancak 22 yaşındaki oyuncudan şimdi oyuna hemen uyum sağlaması ve hızla De Zerbi’nin hücumunun merkez figürlerinden biri hâline gelmesi beklenecek. Değindiğimiz gibi, Savinho kilit oyuncu yapılır ve her hafta düzenli oynarsa, kesinlikle çıkış yapabilecek yeteneğe sahip; Manchester’da ünlü taktik değişiklikleriyle bilinen Pep Guardiola’nın yönetiminde bunun olması zaten mümkün değildi. Oyuncunun perspektifinden bakıldığında bu, sözde “Big Six” kulüplerinden bir diğerinde çok ihtiyaç duyduğu yeni bir başlangıç, itibarı çok yüksek bir başka teknik adamla çalışma fırsatı ve Londra’ya giderken arzulanan bir ortam değişikliği anlamına geliyor. Ancak astronomik bonservis bedelinin onun üzerinde her zaman bir yük olarak kalacağına dair sarsılmaz bir his var. Bu, kariyerini en üst seviyede ya kurtarabilecek ya da bitirebilecek bir transfer olabilir. Not: B-

    Krishan Davis

  • Curtis Jones InterGetty

    21 Ağustos: Curtis Jones (Liverpool'dan Inter'e, 35 milyon €)

    Liverpool için: Beklenen bir sonuçtu ama yine de üzücü. Jones'un ayrılığı, Liverpool kadrosunda artık tek bir yerli çocuğun bile kalmadığı anlamına geliyor ki bu taraftarlar için epey moral bozucu. Unutmayın, Jurgen Klopp'un "Scouser'lardan oluşan bir takım" hayali kurduğu günlerin üzerinden o kadar da uzun zaman geçmedi. Yine de Liverpool'un Jones'un ayrılığına izin vermesini bir ölçüde anlamak mümkün, çünkü sözleşmesinin bitmesine sadece bir yıl kalmıştı ve artık Anfield'da mutlu olmadığı da çok açıktı. Yaz boyunca Arne Slot'un görevden alınması bile onun keyfini yerine getirmiş gibi görünmedi; Dominik Szoboszlai ile kaptanlık pazubandı tartışması da bunu gösterdi. Ancak Liverpool, Jones için istediği bonservis bedeli konusunda geri adım atmayarak iyi iş çıkarsa da artık onun yerinin doldurulması şart. Çünkü Trey Nyoni'nin gelişimini hesaba katsak bile Liverpool, orta sahanın merkezinde hem sayı hem kalite açısından zaten endişe verici derecede eksikti. Ayrıca çok yönlü Jones'un geçen sezon Slot'un sağ bekteki daha iyi seçeneklerinden biri olduğunu da unutmayalım! Not: C

    Inter için: Potansiyel olarak çok akıllıca bir transfer. Beppe Marotta transfer piyasasının adeta ustalarından biri ve Inter CEO'su muhtemelen Jones'un oldukça iyi bir iş fırsatı sunduğunu düşünüyordur. Unutmayın, Liverpool altyapısından çıkan oyuncu sanki uzun yıllardır ortalıktaymış gibi hissettirse de hâlâ sadece 25 yaşında ve İngiltere kadrosuna girecek kadar iyi oynadığı dönem de aslında çok eski değil. Jones, baskı altında top kaybetmemesiyle dikkat çekmesi ve takım için çok çalışması sayesinde Christian Chivu'nun orta sahasına kesinlikle uygun görünüyor. Dolayısıyla Jones açıkça Scott McTominay ile aynı gol tehdidini taşımıyor olsa da teknik açıdan ondan daha üstün bir oyuncu olduğu savunulabilir. Bu da onun, İskoç oyuncunun Napoli'de yakaladığı etki kadar büyük bir başarıyı Milano'da da yakalama ihtimalinin son derece yüksek olduğu anlamına geliyor. Not: B+

    Jones için: Çok ihtiyaç duyduğu bir ortam değişikliği. Jones için Anfield'da işler bayatlamıştı. Geliimi durmuştu, kariyeri tıkanmıştı ve hayal kırıklığı çok açıktı. Slot ile arasında sorun yaşandığına dair söylentiler vardı ve Andoni Iraola yönetiminde de tercih ettiği orta saha pozisyonunda desperately istediği süreleri alamayacağı kısa sürede belli olmuştu. Bu nedenle transfer kaçınılmazdı ve Milano'ya taşınmak Jones için tam da ihtiyaç duyduğu şey olabilir. Vatandaşları John Stones ve Djed Spence'in varlığı, San Siro'ya hızlı uyum sağlamasına kesinlikle yardımcı olacaktır; ayrıca tüm artılarına rağmen Premier League'in tartışmasız bir ya da iki seviye altında olan Serie A'da parlaması da gerçekten sürpriz olmaz. Not: B+

    Mark Doyle

  • Ezri Konsa Arsenal 2026Getty Images

    21 Ağustos: Ezri Konsa (Aston Villa'dan Arsenal'a, 55 milyon £)

    Villa için: Aston Villa, sözleşmesinin son iki yılına girmiş bir oyuncu için toplam 55 milyon sterlinlik (75 milyon dolar) bir paketten mutlaka memnuniyetsiz olmayacaktır. Ezri Konsa'nın kalması halinde, bundan sonra bu kadar büyük bir bonservis geliri elde etme fırsatları sınırlı olacaktı ve 28 yaşında olan oyuncu için, İngiltere milli takım oyuncusu statüsüne ve Villa'nın görüşmelerin bir aşamasında 60 milyon sterlin (82 milyon dolar) talep etmesine rağmen, muhtemelen alınabilecek en iyi teklif buydu. Ancak Lucas Digne'in yaz başında PSG'ye ayrılmasının ardından Konsa'nın da gidişi, yeni Premier League sezonu arifesinde Villa'yı savunma hattında son derece eksik bırakıyor; bu yüzden yerine birini bulmak için hızlı hareket etmeleri gerekecek. Bu aynı zamanda, Morgan Rogers ve Youri Tielemans'ın sırasıyla Chelsea ve Man Utd'ye gitmesinin ardından Unai Emery'nin kadrosu dağılmaya devam ederken, bir başka kilit oyuncunun daha kaybı anlamına geliyor. Üstelik Ollie Watkins ile Emiliano Martinez'in gelecekleri konusunda da ciddi belirsizlik var. Not: C

    Arsenal için: Bu, Arsenal ve Mikel Arteta açısından kafa karıştırıcı bir hamle. Arsenal'ın, stoper William Saliba ile bek Jurrien Timber'ın sakatlıklarının ardından savunmanın sağ tarafını güçlendirmekte kararlı olduğu bildiriliyordu, ancak teknik direktörün elindeki araçlarla onlarsız da idare edip kulübün kasasından ciddi bir miktar çıkmasını önleyebilmesi gerekirdi. Hem Ben White hem de Cristhian Mosquera bu pozisyonlarda görev yapabiliyor. Birinci tercih sol bek Riccardo Calafiori ise esasen bir stoper, Piero Hincapie de öyle; ayrıca diğerleri farklı bölgelere kaydırılsa Myles Lewis-Skelly de o kanatta oynayabilecek kapasitede. Arsenal'ın, oyuncuların bir kısmının doğal mevkilerinin biraz dışında oynamasıyla bir yeniden düzenlemeye ihtiyacı olabilir, ancak bunun böylesine iyi organize edilmiş bir savunmaya o kadar zarar vereceğini hayal etmek zor. Mosquera geçen sezon sınırlı süre aldığı maçlarda etkileyiciydi, ancak Konsa artık onun gelişiminin önünde doğrudan bir engel. Aynı şey altyapıdan yetişen Marli Salmon için de söylenebilir. Bu, kulübün Arteta'nın kaliteli bir yedek isteğine boyun eğmesiyle, İspanyol teknik adamın Emirates'te perde arkasındaki önemli yetkilerini kullandığının açık bir örneği. Konsa'nın çok iyi bir savunmacı olduğu ve çok faydalı bir liderlik getirdiği ise tartışmasız. Arteta'nın, Arsenal dört kulvarda mücadele ederken sayıca opsiyona ihtiyacı var, ancak bu, kısa vadeli olması gereken bir soruna pahalı bir çözüm gibi duruyor. Not: C+

    Konsa için: Konsa'nın kariyerinin bu aşamasında, 2025-26'da Avrupa Ligi'ni kazandıktan sonra daha büyük kupaların peşine düşerek Premier League şampiyonuna gitmesini kesinlikle yadırgayamazsınız, ancak uzun vadede kuzey Londra'da kendini kabul ettirmesi için ciddi bir mücadele vermesi gerekecek. İlk etapta White'ın önünde sağ bekte ilk 11 oyuncusu olacağının hiçbir garantisi yok ve hem Saliba hem de Timber geçirdikleri ameliyatların ardından iyileşip dönüş için yeterince hazır görüldüklerinde, kış aylarına gelindiğinde sıralamada neredeyse kesin olarak geriye düşecek. Arteta'nın, garanti ilk 11 oyuncularından ve kendi deyimiyle "bitiricilerden" oluşan derin bir kadroya yaslanmak istediğini biliyoruz; Konsa'nın da Emirates'te üstlenmesi muhtemel rol ikincisi gibi görünüyor. Ancak oradaki dönemini bir Premier League ve belki de Avrupa şampiyonu olarak tamamlarsa, muhtemelen bunu hiç umursamayacaktır. Not: B-

    Krishan Davis

  • Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 Ağustos: Tijjani Reijnders (Manchester City'den Al-Qadsiah'a, 52 milyon £)

    City için: Oldukça büyük bir iş! City, geçen yaz AC Milan'dan £46,5 milyon karşılığında Etihad'a gelen ve çok kötü bir sezon geçiren bir oyuncudan küçük ama önemli bir kâr elde etmeyi bir şekilde başardı. Reijnders, geçen ağustosta Wolves karşısındaki ilk maçında bir gol atıp bir golün de hazırlayıcısı olarak Premier League'de aslında olumlu bir ilk izlenim bırakmıştı, ancak eski teknik direktör Pep Guardiola, Hollanda milli oyuncusuna neredeyse tamamen güvenini kaybetti ve oyuncu Manchester'daki son birkaç ayının büyük bölümünü yedek kulübesinde geçirdi. Sonrasındaki teknik direktör değişikliği de Reijnders'in City kariyerini yeniden canlandırma ihtimalini artırmadı. Aksine, işleri tersine çevirme adına sahip olduğu her türlü umudu bitirdi; 28 yaşındaki oyuncu, Enzo Maresca'nın gözdesi Enzo Fernandez için planlanan hamleyi finanse etmeye yardımcı olmak amacıyla en yüksek teklifi verene satıldı. Dolayısıyla, Hollandalının değerini kanıtlaması için daha fazla süreyi hak ettiği elbette savunulabilir, ancak City bir yedek oyuncu için yapılan bu kadar cömert bir teklifi asla geri çevirmeyecekti. Not: B+

    Al-Qadsiah için: Bir başka niyet beyanı ve belki de şu ana kadarki en dikkat çekici olanı. Al-Qadsiah, Suudi Arabistan futbolunun asansör takımlarından biri olarak haklı bir üne sahip, ancak Reijnders'i kadroya katması; Brendan Rodgers'ın bu sezon bir şampiyonluk yarışını yönetebileceğine kesin olarak inanan kulüp sahipleri adına ciddi bir hırs göstergesi. Kuzey İrlandalı teknik adam, geçen aralıkta görevi devralmasından bu yana gerçekten iyi bir iş çıkardı; Al-Qadisah, kulüp rekoru olan 17 maçlık yenilmezlik serisinin de büyük katkısıyla 2025-26 Suudi Pro League sezonunu dördüncü sırada tamamladı. Eski Liverpool teknik direktörünün, ilk kez yer alacağı AFC Şampiyonlar Ligi Elite kampanyasıyla da uğraşırken bu tür bir yerel formu tekrarlayıp tekrarlayamayacağı tartışmaya açık. Ancak Reijnders gibi uluslararası kalitede bir ismin gelişi, yakında 47.000 kişilik yepyeni bir stada taşınacak olan ve Saudi Aramco destekli bu takımın SPL'nin yükselen gücü olduğu yönündeki algıyı yalnızca daha da pekiştirdi. Not: A

    Reijnders için: Kafa karıştırıcı bir karar, özellikle de kariyerinin bu aşamasında. Reijnders, kulüp futbolundaki en büyük kupalar için mücadele etmek istediği için Milan'dan Manchester'a gitti. O halde neden şimdi profesyonel kariyerinin zirve yılları olması gereken dönemi Suudi Arabistan'da oynayarak geçirmeye karar verdi? Başka talipleri yokmuş gibi de değil. Elbette Reijnders, SPL'de sunulan zenginliğe kapılan ilk yüksek profilli oyuncu değil ve kesinlikle son da olmayacak. Ancak sportif açıdan bakıldığında bu kararından pişman olup olmayacağını düşünmemek zor. Reijnders, gol sezgisi olan teknik açıdan yetenekli bir orta saha oyuncusu; Al-Qadsiah için açıkça fazla iyi ve bu transferin, bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'yı temsil etme umutlarına zarar verme ihtimali oldukça gerçek. 28 yaşında, en üst seviyedeki zamanı zaten bitmiş olabilir. Not: D

    Mark Doyle

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    16 Ağustos: Rodri (Manchester City'den Barcelona'ya, 75 milyon €)

    Manchester City için: Pep Guardiola’nın ve Bernardo Silva ile John Stones gibi kulüp efsanelerinin ayrılığı bile City taraftarları için yeterince acı verici olurdu, ancak en iyi oyuncularını kaybetmeleri gerçek bir korku yaratacaktır. Rodri olmadan City’nin mutlaka bir düşüş yaşayacağı hissi var; çünkü o, takımın kalp atışı ve yeri doldurulamaz bir liderdi. Hem temel savunma kalkanı hem de geriden oyun kurucu olarak görev yapan Rodri, Guardiola yönetimindeki City’nin başarısına yön verdi. Nitekim City, İspanyol orta sahada oyunu kontrol ederken Premier League maçlarının %74,1’ini kazandı ve onun yokluğunda bu oran %61,9’a düştü. Rodri ayrıca en büyük maçlarda goller atarak da sorumluluk aldı; bunlar arasında 2023 Şampiyonlar Ligi finalindeki galibiyet golü ve Premier League şampiyonluğunu belirleyen birden fazla maç da vardı. £116 milyonluk ($156m) bonservis bedeline rağmen Elliot Anderson aynı derecede komple bir oyuna sahip değil ve takıma katılması beklenen Ayyoub Bouaddi de bu boşluğu doldurmasının beklenmesi için fazlasıyla genç ve tecrübesiz. Bu, Guardiola’nın halefi Enzo Maresca için tam anlamıyla kâbus gibi bir darbe; çünkü City’nin taktik planını yeniden uyarlamak ve takımın en büyük kupalar için hâlâ yarışabildiğinden emin olmak adına önünde dev bir görev var. Not: F

    Barcelona için: Avrupa futbolunda sarsıcı etki yaratacak bir mesaj transferi. Barça zaten üst üste üçüncü La Liga şampiyonluğunu kazanmanın en büyük favorisiydi, ancak artık bu iş olmuş bitmiş gibi görünüyor. Rodri’nin Jose Mourinho’nun İspanya’nın başkentindeki yeniden yapılanma işi yerine Hansi Flick’in zaten sağlam temellere oturmuş projesini tercih ederek asıl hedeflerinin ezeli rakiplerine katılmasını gören Real Madrid büyük bir sarsıntı yaşayacaktır. Rodri, Barça’nın 2015’ten bu yana ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanması için yapbozun son parçası olabilir; o, oyundaki en iyi ön libero ve Flick’in dizilişine denge getirecek kusursuz isim. Rodri’nin süpürücü rolüyle, rakiplerin geçiş oyunlarında Barça’yı delip geçmesi kesinlikle çok daha zor olacaktır. 30 yaşındaki oyuncunun takıma anında uyum sağlaması da beklenmeli; çünkü Barça kadrosu, İspanya Milli Takımı’ndan takım arkadaşlarıyla dolu. Diz bağlarını zedeledikten sonra yıl sonundan önce sahalara dönmek için bir mücadele verdiği bildirilen Frenkie de Jong’un kaybının ardından harekete geçmeleri gerekiyordu ve Rodri rüya gibi bir çözüm. Artık 2024 Ballon d’Or kazananı oyunu yönettiğine göre, Barça’nın önümüzdeki iki ya da üç yıl boyunca hem yurt içinde hem de Avrupa’da domine edebileceğini söylemek abartı gibi gelmiyor. Not: A+

    Rodri için: Bu, Rodri için 2026 Dünya Kupası zaferi ve İspanya ile kazandığı Altın Top’un ardından doğal bir sonraki adım. City’ye bir geçiş döneminde yardım etmek, Barça’yı yeniden futbolun zirvesine taşıma fırsatıyla kıyaslandığında sönük kalıyor ve başka hiçbir takım onun Guardiola yönetiminde bu kadar alıştığı taktik ilkelere daha yakın değil. Bu transfer aynı zamanda Rodri’nin fiziksel olarak zirvesine dönmesini de sağlayabilir. Eski Atletico Madrid yıldızının kariyeri son yıllarda ciddi sakatlıklar nedeniyle sekteye uğradı ve La Liga’nın fiziksel açıdan daha az talepkâr yapısına dönmesi, en üst seviyedeki kariyer ömrünü uzatmasına yardımcı olmalı. Pedri, Gavi, Lamine Yamal ve Dani Olmo gibi isimlerle uluslararası düzeyde zaten iki büyük kupa kazanmış olan Rodri için Camp Nou’ya geçiş sorunsuz olmalı; ondan, son yedi yılda İspanya ve City’de başarıyla üstlendiği aynı her şeyi kazanan diktatör rolünü doldurması beklenecek. Real’in Rodri’ye finansal açıdan çok daha cazip bir paket sunduğu bildirildi, ancak o Camp Nou’daki daha sağlıklı ve daha güvenli ortamı seçerek doğru kararı verdi; burada parlak kariyerinin en başarılı bölümünü yazabilir. Not: A

    James Westwood

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGAFP

    15 Ağustos: Ferran Torres (Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e, 50 milyon €)

    Barcelona için: Ferran Torres, Barcelona taraftarından hak ettiğini düşündüğü sevgiyi hiçbir zaman görmedi, ancak bunun nedenini anlamak o kadar da zor değil. Eski Manchester City yıldızı, Camp Nou'daki dört yılında saygıdeğer bir rakam olan 65 gole ulaştı. Buna, Hansi Flick'in ekibinin geçen sezon La Liga şampiyonluğunu başarıyla koruduğu dönemde tüm kulvarlarda attığı kariyer rekoru 21 gol de dahil. Ancak o bir joker oyuncu olarak görülüyordu ve istikrarsız bitiriciliğiyle taraftarları çileden çıkardı. Bir yandan, Robert Lewandowski'nin ayrılığının ardından Barcelona hücum hattında zaten sıkıntı yaşadığı için onu satmak riskliydi, ama diğer yandan kasaya para koymak için bundan daha iyi bir fırsat olmayacaktı. Torres'in piyasa değeri, İspanya adına 2026 Dünya Kupası finalinde attığı galibiyet golünün ardından kariyerinin zirvesine çıktı ve PSG'nin sonrasında yaptığı 50 milyon euroluk teklif geri çevrilemeyecek kadar iyiydi. Evet, bu rakam Barcelona'nın Torres'i City'den alırken ödediği 55 milyon euronun biraz altındaydı, ancak sözleşmesi gelecek yaz sona eriyordu ve sözleşmedeki özel bir madde nedeniyle uzatma imzalansaydı Premier League kulübüne ekstra 8 milyon euro daha ödemeleri gerekecekti. Yüksek maaşının bütçeden çıkması da Barcelona'nın Rodri için anlaşma tamamlamasına yardımcı oldu; Rodri, kadroya Torres'in hiçbir zaman olduğundan çok daha fazla etki edecek bir takviye olacak. Not: B+

    PSG için: Torres hiçbir zaman elit bireysel futbolcular kategorisine girmeyebilir, ancak kariyerinin zirvesindeki çok yönlü bir dünya şampiyonunu makul bir bedelle kadroya katmak PSG adına yine de önemli bir kazanç. Torres ayrıca, forvete 2020'de İspanya'daki A milli debutunu veren Luis Enrique için de taktik açıdan çok uygun bir profil. Luis Enrique yönetiminde PSG'nin başarısının temelinde pozisyon esnekliği yatıyor ve Torres de olabilecek en esnek oyunculardan biri; merkezde ya da iki kanatta birden oynayabiliyor. Ayrıca vatandaşı Fabian Ruiz ile neredeyse telepatik bir uyuma sahip, bu da üst üste Avrupa şampiyonu olan takım için anında karşılık verebilir. Torres'in, daha rekabetçi La Liga ortamına kıyasla Ligue 1'de çok daha skorer olma ihtimali oldukça yüksek ve büyük sahnedeki geniş deneyimi de onu Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir seçenek haline getirecek. Torres, Goncalo Ramos'un bire bir aynı profilde bir alternatifi değil, ancak özellikle son üçteki akıllı hareketliliği düşünüldüğünde PSG'ye Portekizli santrfordan potansiyel olarak daha fazlasını sunuyor. Not: A-

    Torres için: İspanya'nın Dünya Kupası kahramanı bu transferi bir seviye atlama olarak görecek ve Barcelona ile sözleşme görüşmelerinde ilerleme kaydedilememesini kamuoyu önünde eleştirmekte haklı olduğunun da teyidi sayacak; bu anlaşılabilir bir durum. PSG, modern dönemde Şampiyonlar Ligi'ni art arda üç kez kazanan sadece ikinci kulüp olmayı hedefliyor. Barcelona ise bu kupayı en son 2015'te, Luis Enrique onların başındayken kazandı. Ancak gerçek şu ki Torres'in Paris'teki durumu, Katalonya'dakinden farklı olmayacak. Luis Enrique'nin en önemli maçlarda her zaman döneceği PSG'nin en güçlü hücum üçlüsü, kanatlarda Khvicha Kvaratskhelia ile Desire Doue ve merkezde Ousmane Dembele'den oluşuyor. Torres, Barcelona'da bu kadar uzun süre Lewandowski, Raphinha ve Lamine Yamal gibi isimlerin gölgesinde kaldıktan sonra Parc des Princes'te nihayet başrol oyuncusu olacağını düşünüyorsa, çok yanılıyor. Luis Enrique ona ligde daha fazla dakika verebilir, ancak Torres Şampiyonlar Ligi'nde vazgeçilmez olmayacak. PSG'ye katılması mirasını güçlendirmeyecek, sadece rotasyon oyuncusu statüsünü daha da pekiştirecek. Torres, işlerin sandığı kadar iyi olmadığını kısa sürede fark edebilir ve belki de artık onsuz Avrupa zaferi için PSG ile rekabet etmeye daha iyi konumda görünen Barcelona'daki konfor alanını terk ettiğine pişman olabilir. Not: B-

    James Westwood

  • Cristian Romero Atletico Madrid 2026Getty Images

    15 Ağustos: Cristian Romero (Tottenham'dan Atletico Madrid'e, 40 milyon €)

    Tottenham için: Spurs, Romero'yu Atletico Madrid'e satarak ilk yatırımında yaklaşık 8 milyon sterlin zarar etmeyi kabul etti ve bu, hangi açıdan bakarsanız bakın kötü bir iş. Evet, onu Premier League'deki rakiplerinden uzak tuttular, ancak 28 yaşındaki oyuncu tam en iyi çağında ve 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin'in en iyi performans gösteren isimlerinden biriydi. Tottenham daha yüksek bir bonservis bedeli için diretmeliydi, hatta diretebilirdi de. Yine de yolların ayrılması için doğru zaman gelmiş gibi görünüyor. Romero geçen sezon kulübün transfer stratejisini ve sağlık ekibini kamuoyu önünde sorguladı, ayrıca Spurs kümede kalma mücadelesi verirken iki kırmızı kart gördü. Bunun sonucunda taraftarlarla ilişkisi bozuldu ve kulüp kaptanı olarak beklentileri karşılayamadığını söylemek yanlış olmaz. Tottenham ayrıca Jan Paul van Hecke ile Romero'nun Arjantin'den takım arkadaşı Marcos Senesi'yi kadrosuna kattı ve Micky van de Ven'in de sözleşmesini yeniledi, yani savunmada hâlâ yeterince seçenekleri var. Romero'nun ayrılmak istediği çok açıktı ve Roberto De Zerbi yönetiminde Spurs'ün gerçek bir yeniden yapılanmaya girme şansı, artık istediğini aldığı için daha yüksek. Not: B-

    Atletico Madrid için: Romero, Diego Simeone'nin Atletico düzeni için tam anlamıyla biçilmiş kaftan. Agresif, öne çıkarak oynayan bir savunmacı ve Simeone'nin ne pahasına olursa olsun kazanma zihniyetini paylaşıyor, bu da Metropolitano'daki sıkı bağlara sahip soyunma odasına uyum sağlarken sorun yaşamaması gerektiği anlamına geliyor. Nahuel Molina'nın Roma'ya ayrılmasının ardından Romero'nun gelişi, Atletico savunma hattını yeniden sağlamlaştırıyor. Büyük olasılıkla Simeone'nin üçlü savunmasında ana dayanak noktası olacak ve geçen sezon fazla gol yemelerine yol açan sorunları gidermek için çalışırken kritik liderlik özelliklerini de beraberinde getirecek. Bu sadece kusursuz bir eşleşme değil, aynı zamanda Atletico'nun La Liga zirvesinde Barcelona ile arasındaki farkı kapatmasına ve potansiyel olarak o ulaşılması zor Şampiyonlar Ligi kupasına yaklaşmasına ciddi katkı sağlayabilecek akıllıca bir hamle. Onu gerçek piyasa değerinin 20 milyon sterlin altında bir bedelle almayı başarmış olmaları da ayrıca büyük bir artı. Bu da Atletico'ya, transfer dönemi kapanmadan önce bir ya da iki büyük anlaşmayı daha tamamlama imkânı verebilir. Not: A

    Romero için: Napoli ve Inter gibi kulüpler de Romero'yla ilgileniyordu, ancak onun aklında yalnızca Atletico vardı ve bu transferi oldurmuş olmak büyük tatmin sağlayacak. Simeone'nin takımı onun güçlü yönlerine göre şekillenmiş durumda ve bu özellikleri Metropolitano'da, Kuzey Londra'da hiç olmadığı kadar takdir görecek. Premier League'deki eleştirmenler Romero'yu tavizsiz fiziksel oyun tarzı nedeniyle bir risk unsuru olarak görüyordu, ancak Atletico'nun onu transfer etme nedeni de tam olarak bu. Her yıl kupalar için mücadele etmek ve Şampiyonlar Ligi sahnesinde yıldızlaşmak isteyen hırslı bir oyuncu için ideal zamanda yapılmış ideal bir hamle. Tottenham, De Zerbi takımın başında yeniden yükselişe geçmiş gibi görünse de ona bu platformu sunamıyordu. La Liga da Romero için Premier League'den daha uygun; daha taktiksel bir tempoda oynanıyor ve bu da Romero'nun pas kanallarını kapatmasını ve oyunu daha kolay okumasını sağlayacak. Ayrıca uyum sürecini hızlı atlatmasına yardımcı olacak Julian Alvarez ve Giuliano Simeone'nin de aralarında bulunduğu dört Arjantinli takım arkadaşı da yanında olacak. Not: A

    James Westwood

  • Mika Godts PSG 2026-27Getty Images

    15 Ağustos: Mika Godts (Ajax'tan Paris Saint-Germain'e, 55 milyon €)

    Ajax için: Acı bir darbe ama kulübün kasasına büyük bir katkı. Ajax’ın teknik direktörü Jordi Cruyff, Godts’u en az bir yıl daha takımda tutmayı umdukları gerçeğini gizlemeye bile çalışmadı. Kanat oyuncusu, Amsterdam ekibi adına hayal kırıklıklarıyla geçen 2025-26 sezonunda adeta tek parlak ışıktı. Godts, kadroda hem golde (17) hem de asistte (15) çift hanelere ulaşan tek oyuncuydu. Bu nedenle onu yeni Eredivisie sezonunun başlamasının ardından kaybetmek ciddi bir gerileme anlamına geliyor. Ancak Cruyff’un fiilen kabul ettiği gibi, Ajax en değerli oyuncusu için PSG’nin masaya koyduğu parayı reddedecek durumda değil. Uzun süredir içinde bulundukları acımasız finansal gerçeklik bu ve umut, Ajax üretim hattından çıkan son büyük yetenek Abdellah Ouazane’nin Godts’un bıraktığı boşluğu doldurmaya yardımcı olması. Ayrıca hatırlatmak gerekir ki Godts, 2023’te Genk’ten 17 yaşındayken sadece 1 milyon euroya transfer edilmişti. Bu açıdan Ajax bildiğini yapmaya devam edecek, ancak şu anda hücumda gelecek yıl Şampiyonlar Ligi’ne geri dönecek kadar kaliteye sahip olup olmadığı artık ciddi biçimde tartışmaya açık. Not: B-

    PSG için: Bu, Bradley Barcola’nın kulüpten ayrılma yolunda olduğunun şimdiye kadarki en net işareti. Baştan beri PSG’nin, geçen sezon hücum hattında dışarıda kalan isim olan ve Barcola’nın büyük maçlarda kendisini defalarca yedek kulübesinde bulduğu Fransa forvetinden para kazanmaya fazlasıyla açık olduğu düşünülüyordu. Ancak üst üste iki kez Avrupa şampiyonu olan PSG, Barcola’yı en yüksek teklifi verene satmadan önce hücum hattını Maghnes Akliouche, Ferran Torres ve şimdi de Godts gibi isimlerle güçlendirirken Liverpool gibilerini ustaca oyaladı. En güzel tarafı da 23 yaşındaki oyuncunun ayrılığının, ilk tercih sol kanat oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia’nın arkasında kaliteli bir alternatif sunması beklenen Aklouche, Torres ve Godts’un toplam maliyetini büyük olasılıkla karşılayacak olması. Not: A

    Godts için: Muhtemelen kalitesinin nihai sınavı. Sonuçta, Barcola PSG’nin yıldızlarla dolu takımında düzenli bir ilk 11 yeri kapamadıysa, Godts’un bunu başarma şansı ne kadar? 21 yaşındaki oyuncunun Şampiyonlar Ligi deneyimi sınırlı, sadece sekiz maça çıktı ve bu yaz Kuzey Amerika’daki Dünya Kupası için Belçika kadrosuna bile alınmadı. Elbette Godts’un Kvaratskhelia ve Ousmane Dembele gibi isimlerle birlikte antrenman yapmaktan fayda sağlamaması düşünülemez ve Luis Enrique kilit oyuncularını hafta içindeki Avrupa maçlarından önce ve sonra dinlendirirken Ligue 1 ile Coupe de France’ta bolca süre alması gerekir. Ancak insan, kariyerinin bu kritik ve şekillendirici aşamasında bunun Godts için gerçekten doğru hamle olup olmadığını sorgulamadan edemiyor; gerçi şu anda bir kanat oyuncusunun en üst seviyede başarılı olmak için gerekenleri öğrenebileceği gezegendeki daha iyi bir yer muhtemelen yok. Not: B

    Mark Doyle

  • Djed Spence Inter 2026Getty Images

    14 Ağustos: Djed Spence (Tottenham'dan Inter'e, 30 milyon €)

    Tottenham için: Hangi açıdan bakarsanız bakın, bu Tottenham adına yine kafa karıştırıcı bir transfer hamlesi. Londra ekibi bu yaz oyuncu satışlarından çok fazla gelir elde etmeden büyük bir para harcadı ve tartışmasız şekilde fazla ödeme yaptı. Djed Spence’in hissesi şu anda tüm zamanların en yüksek seviyesinde; çünkü İngiltere’nin Kuzey Amerika’daki Dünya Kupası’nda oynadığı sekiz maçın tamamında forma giyerken hem sağ bekte hem de sol bekte sergilediği son derece sağlam savunma performansları sayesinde adeta bir kült kahramana dönüştü. Başarıları arasında, Arjantin’e karşı oynanan yarı finalde viral olan son anda yaptığı kayarak müdahale de vardı. Buna rağmen kuzey Londra ekibi, bonuslar dahil 26 yaşındaki oyuncudan toplamda yalnızca 30 milyon sterlin (40,5 milyon dolar) kazanacak gibi görünüyor. Yaz başındaki performansları, sözleşmesinde hâlâ üç yıl kalmış olması, çok yönlülüğü, kariyerinin en iyi dönemine giriyor olması ve elbette meşhur ‘İngiliz vergisi’ de hesaba katıldığında, Spence’in bunun neredeyse iki katı değerde olduğu yönünde gerçekten güçlü bir argüman var. Spurs en azından, Andy Robertson’ı bonservissiz kadrosuna kattıktan sonra bek rotasyonunda iyi durumda. Sağda Pedro Porro ilk tercih gibi görünürken Destiny Udogie de kadroda yer alıyor, ancak birçok taraftar Spence’in onların hepsinden daha iyi bir seçenek olduğunu düşünecektir. Not: D

    Inter için: Bu, Inter için gerçek bir fırsat transferi gibi görünüyor. Nerazzurri, kilit isim Denzel Dumfries’in sözleşmesinin sonunda Real Madrid’e gitmesinin ardından ve öncelikli hedefler Marco Palestra ile Anan Khalaili transferlerinde istediğini alamadıktan sonra rotasını başarıyla Spence’e çevirdi; ilki Chelsea’ye katıldı, ikincisi ise Crystal Palace’a imza atmaya hazırlanıyor. Cristian Chivu’nun üçlü savunma sistemine uyum sağlayabilecek uzman bir kanat beke ihtiyaç duyulması nedeniyle pazar sınırlıydı, ancak Spence bu rol için kusursuz bir isim. Hücumda ileri çıkma konusunda ne kadar etkiliyse rakip kanat oyuncularını durdurma konusunda da o kadar başarılı olan dinamik bir bek olarak İngiltere millî oyuncusu, Inter’in sağ kanadındaki bariz boşluk için biçilmiş kaftan. Dumfries’in önemli hücum tehdidini bire bir karşılaması şart olmasa da Spence savunma açısından bir seviye yukarıda ve ayrıca solda müthiş Federico Dimarco’nun da yokluğunu doldurabilecek çok yönlülüğe sahip. Serie A şampiyonu ekip, bonservis bedelinden de büyük memnuniyet duyacaktır. Yaklaşık bir ay önce Spurs’ün Inter’den 38 milyon sterlin (51 milyon dolar) istediği bildirilmişti, ancak sabırlı davranmaları ve paniğe kapılmamaları büyük karşılık verdi; böylece 26 yaşındaki oyuncuyu kelepir bir bedelle kadrolarına kattılar. Not: A+

    Spence için: Roberto De Zerbi tarafından açıkça istenmeyen ve bu yaz Tottenham savunmasını neredeyse tamamen yenileyen teknik adamın planlarında yer almayan Spence, Dünya Kupası’ndaki etkileyici performanslarının ardından hak ederek daha büyük ve daha iyi şeylere doğru ilerlediğini mutlaka hissedecektir. Sonunda kuzey Londra’da kendini kabul ettirmiş olsa da eski Middlesbrough oyuncusu, Spurs kariyerindeki dört yıl boyunca fazlasıyla savruldu; ilk iki sezonunda tek bir maça bile çıkmadı, Rennes, Leeds ve Genoa’ya kiralandı ve Antonio Conte’nin başarısız teknik direktörlük döneminde İtalyan tarafından ‘kulüp transferi’ olarak etiketlendi. A takım kadrosunun bir parçası olduğu iki sezonda da küme düşme hattına yaklaşmasının ardından artık yeniden Serie A şampiyonluğunun favorilerinden biri olacak bir kulübe gidiyor ve elbette Kuzey Amerika’da itibarını büyük ölçüde artırdıktan sonra Şampiyonlar Ligi’nde de mücadele edecek. Inter, Spence’in İngiltere’den takım arkadaşı John Stones’u da transfer döneminin başlarında kadrosuna katmıştı ve tecrübeli savunmacı, San Siro’daki heyecan verici yeni macera öncesinde vatandaşının uyum sağlamasına yardımcı olacaktır. Not: A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 Ağustos: Pep Chavarria (Rayo Vallecano'dan Chelsea'ye, 18 milyon £)

    Rayo açısından: Konferans Ligi finalistleri Pep Chavarria için belki de istedikleri kadarını alamadı, ancak bu yine de Madrid ekibinin tarihindeki en pahalı satış anlamına geliyor. Haberlere göre Rayo, görüşmeler sırasında sürekli şartları değiştirmeye çalıştı ve bir aşamada oyuncunun 50 milyon avroluk (43 milyon sterlin/58 milyon dolar) serbest kalma bedelini bile istedi, ancak Chelsea’nin ilk 15 milyon sterlinlik (20 milyon dolar) teklifini reddettikten sonra önemli bir uzlaşmaya varıldı. Gerçekte, Chavarria batı Londra’ya gitmek istediğini açıkça ortaya koyduktan sonra kulübün pazarlık gücü çok yüksek değildi ve 28 yaşında olması nedeniyle de tam olarak çok daha fazlasını talep edebilecekleri yüksek potansiyelli genç bir yetenek sayılmaz. Yine de bu para, Rayo’nun güçlenmesine ve geçen sezon La Liga’da üst üste ikinci kez elde ettiği sekizincilik derecesinin üzerine koymasına bir ölçüde yardımcı olacaktır. Not: B

    Chelsea açısından: Chelsea’nin, Marc Cucurella’nın Dünya Kupası sırasında Real Madrid’e hızlı ayrılığının ardından savunmanın sol tarafını güçlendirmesi kesinlikle gerekiyordu; bu ayrılık, Jorrel Hato’yu kadrodaki tanınmış tek kıdemli sol bek olarak bırakmıştı. Ancak Chavarria’nın gerekli seviyede olup olmayacağı konusunda soru işaretleri olacaktır, her ne kadar Xabi Alonso tarafından özellikle istenmiş olsa da. Kariyeri boyunca forma giydiği tek üst düzey kulüp Rayo oldu ve doldurması gereken büyük bir boşluk var; çünkü Cucurella, tartışmasız şekilde dünyadaki mevkisinin en iyilerinden birine dönüştü. Hato geçen sezonun son bölümünde güçlü bir form ortaya koydu ve kendisine çok büyük değer veriliyor, bu nedenle Chavarria büyük olasılıkla yedek rolünde olacak ve belki de genç Hollandalıya mentorluk yapacak. Toplam 22 milyon avroluk (19 milyon sterlin/25 milyon dolar) paket, 60 milyon sterlin değer biçilen (81 milyon dolar) Lewis Hall gibi bir isimle kıyaslandığında sorunlu bir mevki için düşük maliyetli bir çözüm anlamına geliyor; bu çözüm kısa vadeli olsa bile. Not: B-

    Chavarria açısından: Ne hikâye ama! Chavarria, Real Zaragoza’ya katıldığında ancak 22 yaşında İspanya’nın ikinci kademesine transfer yapabildi ve şimdi Liverpool’un patronu olan Andoni Iraola’nın onu 2022’de Rayo için transfer etmesiyle La Liga’ya yükseldiğinde 24 yaşındaydı. İspanya’nın başkentinde istikrarlı şekilde gelişti; öne çıkan, agresif ve ayağına top yakışan bir bek olarak kilit bir figüre dönüştü, takımının geçen sezon Konferans Ligi finaline çıkmasına yardımcı oldu ve Crystal Palace’a karşı alınan yenilgide 90 dakikanın tamamında sahada kaldı. Şimdi ise 28 yaşında, Premier League’in büyük güçlerinden birine hayal transferini yapıyor ve vatandaşı Alonso’nun yönetiminde kendisini göstermesi için bolca fırsat bulma ihtimali oldukça yüksek; zira Alonso’nun ona hayranlık duyanlardan biri olduğu açık. Not: A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 Ağustos: Ronald Araujo (Barcelona'dan Liverpool'a, kiralık)

    Barcelona için: Kulübü yaz transfer döneminin son haftalarına girerken daha iyi bir konuma getiren mantıklı bir hamle. Haberlere göre Liverpool, Araujo'nun maaşının tamamını karşılayacak ve Barça'nın en çok kazanan oyuncularından biri olması göz önüne alındığında bu durum, La Liga şampiyonunun daha fazla yeni transferi tescil ettirmesi için alan açacak. Araujo, geçen sezonun sonlarına doğru Camp Nou'da kaptan yapıldı, ancak 2025-25 sezonunda Hansi Flick yönetiminde ligde toplam yalnızca 11 maça ilk 11'de başladı. Uruguaylı savunmacının liderlik özellikleri ve tecrübesi özlenecek olsa da Barça bir süredir savunma hattını toparlaması için ona bel bağlamıyordu. Acı gerçek şu ki Araujo, Flick'in planları arasında değildi ve Liverpool için konulan 55 milyon €'luk (47 milyon £/64 milyon $) satın alma opsiyonu, Barça'nın gelecek yaz gözden çıkarılan bir oyuncudan kayda değer bir bonservis geliri elde etmesini sağlayabilir. Bu, değerlendirmeleri gereken beklenmedik bir fırsattı, ancak şimdi Flick'in bir savunmacı daha transfer etmesi gerekebilir; zira Barça'nın kadrosu zaten sahanın genelinde ince görünüyordu. Not: B

    Liverpool için: Çaresizlik göstergesi bir hamle. Haberlere göre Liverpool, Ibrahima Konate'nin bonservissiz olarak Real Madrid'e gitmesinin ardından yaşanan savunma krizini hafifletmek için Araujo'ya haftalık 180.000 £ ödüyor. Joe Gomez ve Giovanni Leoni sakatken, bir diğer yeni transfer Jeremy Jacquet de omuz ameliyatının ardından tam formuna dönmeye çalıştığı için Liverpool'un bir stoper daha kadrosuna katması gerekiyordu. Araujo sağ bek olarak da görev yapabiliyor, bu yüzden kâğıt üzerinde geçici bir çözüm olarak mantıklı görünüyor. Ancak 27 yaşındaki oyuncunun da sakatlık geçmişi sorunlu ve son sezonlarda en üst seviyede ikna edici olmakta zorlandı. Premier League'in temposuna hızlı şekilde uyum sağlayıp sağlayamayacağı ya da kulüp kaptanı Virgil van Dijk ile güvenilir bir uyum yakalayıp yakalayamayacağı ise belirsizliğini koruyor. Haberlere göre Liverpool, yazın daha önceki hedefi Ezri Konsa için 60 milyon £ ödemekten çekindi, ancak Aston Villa ve England savunmacısına yapılacak büyük bir yatırım daha az riskli bir hamle olurdu. Araujo, omuzlarında büyük bir baskı ve cevaplaması gereken pek çok soruyla Anfield'a gelecek. Not: C-

    Araujo için: Yeniden düzenli olarak oynayıp özgüvenini yeniden inşa etmek için altın bir fırsat. Araujo, istikrar sorunları göz önüne alındığında bir başka elit Avrupa kulübünün kendisini istemesi bakımından şanslı ve başarısız olması halinde doğabilecek sonuçların da farkındadır. Geçen yıl, ruh sağlığı için ara vermek istemesine yol açan zorlu bir dönemden geçtikten sonra, futbolun yeniden keyfini gerçekten çıkarmak amacıyla kendisinden şüphe edenleri haksız çıkarmak için son derece motive olacağı kesin. Coşkulu Anfield taraftarının tezahüratları da Araujo'ya kesinlikle büyük bir adrenalin artışı sağlayacaktır. Ayrıca öne çıkan, önde savunma yapan bir savunmacı ve Liverpool savunmasına ciddi bir hava hakimiyeti katacak, bunun yanında Iraola'nın agresif sistemine de güçlü bir uyum sağlayacak bir profil. Bu yeni başlangıç Uruguaylı milli oyuncunun tam olarak ihtiyaç duyduğu şey olabilir, ancak Camp Nou'da hakkında bu kadar çok eleştiri yapılan basit hataları azaltması gerekecek. Not: B+

    James Westwood

  • Trevoh Chalobah Como 2026-27Getty Images

    9 Ağustos: Trevoh Chalobah (Chelsea'den Como'ya, 36 milyon €)

    Chelsea için: Chelsea, 2021’de A takıma yükselmesinden bu yana bir türlü en üst seviyeye tam olarak çıkamayan bir stoper için oldukça kayda değer bir bonservis geliri elde ettiği için memnun olacaktır ve £25 milyon artı £5 milyon bonus, altyapıdan yetişen bir oyuncu için tamamen kâr anlamına geliyor. Bununla birlikte, kendi oyuncularından birinin ayrıldığını görmek üzücü ve Chalobah, kulüp adına zorlu geçen bir dönemde sağlam bir seçenek oldu; hatta Ocak 2025’te savunmadaki sakatlık krizi sırasında Crystal Palace’taki kiralık döneminden geri çağrıldığında ihtiyaç anında da karşılık verdi. Ancak Chelsea, Crystal Palace’tan Maxence Lacroix’yı transfer etti ve Levi Colwill de ACL yırtığının ardından yeniden sağlığına kavuştu, bu yüzden kadrolarında 10 stoper bulunduğu düşünüldüğünde oyuncu satışı bir zorunluluktu. Bu isimler arasında Chalobah’tan daha kötü savunmacılar var, ancak kulübün tamamen kâr elde etme fırsatına karşı koyamadığı anlaşılıyor. Not: B

    Como için: Como’nun Cesc Fabregas yönetimindeki ilerleyişinin bir yansıması da, 2026-27’deki Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk sezonuna hazırlanırken Chelsea’den oyuncu transfer ediyor olması. İtalyan ekip, Nico Paz’ı bir yıl daha takımda tutarak zaten hırsını göstermişti ve teknik olarak Chalobah kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak. Ancak bu anlaşmadan kimin daha kârlı çıkacağını zaman gösterecek; Chalobah İngiltere milli takım oyuncusu olsa da istikrarsız olabiliyor ve Chelsea taraftarının bazı kesimleri arasında eleştirilerin odağı haline gelmişti, diğerleri ise kulüple olan 19 yıllık bağı nedeniyle ona daha anlayışlı yaklaşıyordu. Toplam £30 milyon ($40 milyon) tutarındaki paket biraz yüksek görünüyor, ancak Como, Chalobah’ın Premier League ve Avrupa tecrübesinin paha biçilmez olacağını umacak ve Serie A’nın daha yavaş temposu ona pekâlâ uyabilir. Not: C

    Chalobah için: Acımasız derecede dürüst olmak gerekirse, Chelsea tarafından birkaç yıldır sürekli geri planda bırakıldığı için Chalobah bu yeni başlangıcı kesinlikle hak ediyor. Chelsea yönetiminin bir süredir ondan gelir elde etmeye çalıştığı hissi var; 2023’te Chelsea satışa açıkken Nottingham Forest’a transferi reddetti ve bir yıl sonra forma numarası elinden alınıp Palace’a kiralandı (orada etkileyiciydi), yalnızca beş ay sonra da bonservisinin bulunduğu kulübün sakatlık sorunları nedeniyle geri çağrıldı. Aradan 18 ay geçtikten sonra Chelsea, geçen sezon en çok kullandığı stoper olmasına rağmen transfer hamleleriyle Chalobah’ın yeniden sıralamada geriye düşeceğini net biçimde ortaya koydu ve tamamen kâr getiren bir oyuncu olması da Wesley Fofana ya da Tosin Adarabioyo gibi isimler yerine onun gönderilmesi kararında belli ki etkili oldu. 27 yaşındaki savunmacı için bu artık nihayet tam bir kopuş ve oyuncu, Şampiyonlar Ligi’nde oynama ile Como Gölü kıyısındaki Avrupa’nın en cazip bölgelerinden birinde yeni bir kültür deneyimleme fırsatını heyecanla bekleyebilir. Serie A’daki yaşama iyi uyum sağlaması sürpriz olmaz. Not: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 Ağustos: Bruno Guimaraes (Newcastle'dan Arsenal'a, 75 milyon £)

    Newcastle için: Newcastle United için tam anlamıyla bir felaket. Sandro Tonali'nin 100 milyon £ karşılığında Tottenham'a gitmesine izin verilmesi orta sahada büyük bir boşluk bırakmıştı, ancak 2025-26 sezonundaki çalkantılı süreç boyunca Newcastle'ın en iyi oyuncusu olan Guimaraes olmadan bu bölge şimdi The Simpsons'taki Springfield Gorge'u andırıyor. Henüz 18 yaşındaki yeni transfer Sean Steur'den Guimaraes'in yerini doldurmasını beklemek haksızlık, ayrıca Hollandalı oyuncunun Ajax A takımındaki ilk tam sezonunda yalnızca bir gol atmış olduğu düşünüldüğünde gerçekçi de değil. Guimaraes, geçen sezon Premier League'de attığı dokuz golle Newcastle'ın en skorer ismiydi ve yaptığı beş asist de takımın en yüksek rakamıydı. Brezilya milli takımı oyuncusu, kaptan olarak da örnek oldu ve sık sık takım arkadaşlarını sürükleyerek ayağa kaldırdı. Matthias Jaissle'ı, kulübede resmen Eddie Howe'un yerini aldıktan sonra orta sahayı yeniden dengede tutmak için devasa bir görev bekliyor ve Guimaraes'in yerini dolduracak yeterince tecrübeli bir isim hemen bulunmazsa bu görev imkânsız hâle gelebilir. Not: F

    Arsenal için: Mikel Arteta'dan, Arsenal'ın İngiliz futbolunun zirvesine uzun bekleyişin ardından dönüşünün üzerine koymayı hedeflerken çok akıllıca bir hamle. Guimaraes, 8 numara rolünde Martin Odegaard'ın yanına rahatlıkla yerleşip Arsenal kaptanının yaratıcılık yükünü hafifletebilir. Geçen sezon Premier League'de Arsenal kadrosundaki tüm oyunculardan daha fazla ikili mücadele kazanan oyuncu olarak hücuma ekstra dinamizm, savunmaya da daha fazla sertlik katacaktır. Arsenal taraftarları, tecrübesi ve Arteta'nın tercih ettiği oyun tarzına mükemmel uyumu sayesinde Guimaraes'in lige hızlı bir giriş yapacağından emin olabilir. 2025-26 sezonunda Arsenal'ın başarısının temel nedenlerinden biri orta sahadaki güçtü ve Guimaraes'in onların korkutucu merkez hattını tamamlamasıyla birlikte artık herhangi bir yerel rakibin onlara fiziksel üstünlük kurmasının nasıl mümkün olacağını görmek zor. Eğer yeniden Paris Saint-Germain ile eşleşirlerse aynı durum Şampiyonlar Ligi için de geçerli olabilir ki bu da sonunda o ulaşılması güç kupayı kazanma şansları açısından oldukça umut verici. Not: A

    Guimaraes için: 28 yaşında olan Guimaraes için şimdi Avrupa'nın elit takımlarından birine sıçrama yapmanın ideal zamanı. Dünya Kupası'nda bunu en ufak bir şüpheye yer bırakmadan kanıtladığı gibi kariyerinin tam zirvesinde; Brezilya adına dört golün asistini yaptı ve Norveç'e karşı son 16 turundaki kâbus gibi vedadan önce etkisi bakımından Vinicius Junior ile yarıştı. Guimaraes bir süre önce Newcastle'ı aşmıştı ve Arsenal ona dünya klası seviyesine çıkıp en büyük kupalar için düzenli olarak mücadele etme platformunu sağlayacak. Dar alanlarda teknik olarak müthiş, öldürücü pası görebilen bir oyuncu ve topsuz oyundaki bitmek bilmeyen çalışma temposuyla takımın tonunu belirliyor. Buna çok yönlülüğünü ve asla pes etmeyen mentalitesini de eklediğinizde, Guimaraes gerçekten de Arsenal taraftarı için biçilmiş kaftan bir kült kahraman olabilecek tüm özellikleri taşıyor; üstelik sırtındaki büyük bonservis bedelinden de en ufak şekilde çekinmeyecek biri. Not: A+

    James Westwood


  • ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    7 Ağustos: Franco Mastantuono (Real Madrid'den Fiorentina'ya, kiralık)

    Real Madrid için: Mastantuono'yu kiralık olarak göndermek, Brezilyalı harika çocuk Endrick'in de benzer uyum sorunları yaşamasının ardından Madrid'in transfer departmanı adına bir başka darbe oldu. Elbette umutları, Mastantuono'nun Endrick'in Lyon'da yaptığı gibi İtalya'da yeniden ritmini bulması yönünde olacaktır, ancak bunun hiçbir garantisi yok. Serie A, fiziksel ve taktik açıdan acımasız bir lig ve çok şey Mastantuono'nun ne kadar hızlı uyum sağlayacağına bağlı olacak. Bunu başaramazsa, gelecek yaz Madrid'e özgüveni daha da sarsılmış ve piyasa değeri ciddi şekilde düşmüş halde dönme tehlikesi var. Öte yandan Real, Fiorentina'da iyi performans göstermesi halinde bile Mastantuono'ya yine ihtiyaç duymayabilir; çünkü Yan Diomande ve Bernardo Silva transferlerini tamamladı, bu da genç oyuncuyu kadro hiyerarşisinde daha da geriye itiyor. Mastantuono'nun bonservisini elinde bulunduran kulüp tarafından kötü yönetildiğini söylemek yanlış olmaz ve şu anda Madrid kariyerini yeniden canlandırmasının önünde çok sayıda engel var. Not: F

    Fiorentina için: La Viola için, hayal kırıklığı yaratan 2025-26 sezonunun ardından yeniden çıkışa geçmeye çalıştığı bu dönemde, yıllık €3,5 milyonluk maaşının önemli bir bölümünü karşılamak zorunda kalacak olsa da mükemmel ve düşük riskli bir transfer. Mastantuono, 18 yaşında bir 10 numara ya da sağ kanatta oynayabildiği için Fabio Grosso'nun kadrosuna kesinlikle ekstra kalite ve çok yönlülük katacak; ayrıca kendisinden şüphe duyanları haksız çıkarmak ve Arjantin milli takımına geri dönmek için de istekli olacaktır. Bu aynı zamanda Fiorentina adına akıllıca bir hamle, çünkü Mastantuono çifte Arjantin-İtalya vatandaşlığına sahip; bu da kulübün, transfer dönemi kapanmadan önce Serie A kurallarına uygun şekilde yabancı liglerden AB dışı iki oyuncu daha transfer edebilmesini sağlıyor. Madrid ile iyi bir ilişki kurmak, özellikle Mastantuono Stadio Artemio Franchi'de başarılı olursa, gelecekte benzer anlaşmaların önünü de açabilir. Not: A+

    Mastantuono için: Büyük bir hayal kırıklığı. Mastantuono, River Plate'te gösterdiği potansiyel göz önüne alındığında bir fırsat transferi gibi görünen €63 milyonluk bedelle ve büyük beklentiler eşliğinde Real Madrid'e geldi. Ne yazık ki Arjantin'den Avrupa'nın büyük liglerinden birine geçiş onun için fazla büyük oldu. 2025-26 sezonunda Real Madrid formasıyla 35 maça çıktı, ancak bunların sadece 17'sine ilk 11'de başladı ve yalnızca üç gollük zayıf katkısı etrafındaki beklentileri haklı çıkarmaya yetmedi. Mastantuono ayrıca inatçı bir kasık sakatlığıyla da mücadele etti ve özellikle Getafe'ye karşı alınan yenilgide hakeme gereksiz şekilde itiraz ettiği için kırmızı kart gördüğünde, yaşadığı hayal kırıklığı beden diline açıkça yansıdı. Genç oyuncunun hâlâ olgunlaşması gereken çok yönü olduğu açık ve Serie A'ya gidiş, ona bunu Bernabeu'nun yoğun baskısından uzakta yapma alanı sağlayacak. Bu transfer Mastantuono'nun kariyeri adına kesinlikle bir gerileme, ancak Fiorentina ile yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu yok; dolayısıyla İspanya'nın başkentinde başarılı olma hayalleri henüz tamamen suya düşmüş değil. Not: D-

    James Westwood

  • Nottingham Forest FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    6 Ağustos: James Trafford (Manchester City'den Leeds United'a, 45 milyon £)

    Manchester City için: James Trafford konusunda City ve Pep Guardiola’nın yaklaşımını gerçekten sorgulamak gerekiyor. 2023’te düzenli forma giyebilmek için ayrıldıktan sonra geçen yaz Burnley’den yeniden kadroya katılan oyuncunun, Ederson’ın ayrılığının ardından geçen sezon sonunda Etihad’da birinci kaleci olması bekleniyordu. Ancak yeni sezonun daha üçüncü maçında kulüp, PSG’den dünyanın en iyi kalecilerinden biri olan Gianluigi Donnarumma’yı transfer ederek genç İngiliz’i hemen yeniden ikinci plana itti. City, duygular ve vefadan ziyade iş ihtiyaçlarını acımasızca öncelemesiyle bir üne sahip ve mali açıdan bakıldığında, 12 ay önce Burnley’ye £27m ödeyerek aldığı ve geçen sezon Guardiola yönetiminde sadece kupa kalecisi olarak kullanılan bir oyuncudan oldukça kayda değer bir kâr elde etmiş olmaktan büyük memnuniyet duyacaktır. İlk takım potansiyeline sahip, çok beğenilen bir başka genç altyapı oyuncusunun daha ayrıldığını görmek üzücü, ancak iyi ya da kötü, City’nin iş modeli tam olarak böyle işliyor. Not: C+

    Leeds için: Bu, Leeds için müthiş bir hamle gibi görünüyor. Bu yaz sessiz sedasız güçlenen takım, gelecek sezon doğru adımları atarsa Avrupa sıralaması için sürpriz adaylardan biri olabilir. Trafford, Elland Road’a serbest oyuncu statüsündeki gözde isim Harry Wilson ve çok beğenilen Bosna-Hersekli savunmacı Tarik Muharemovic’in ardından gelerek Leeds’in sorun yaşadığı bir mevki için üst düzey bir çözüm sunuyor. İngiltere’nin gelecekteki bir numarası olarak görülen 23 yaşındaki kaleciye Newcastle’ın da ilgi duyduğu biliniyordu ve oyuncu Premier League’de istediği takımı seçebilecek konumdaydı. Leeds’i tercih etmiş olması önemli ve bu da onun, Daniel Farke yönetiminde gelecek sezon takımın üst sıralara tırmanıp kümede kalma mücadelesinden uzak durabileceğine inandığını gösteriyor. Toplam £45m ($60.5m) tutarındaki paket, tam bir sezonu yalnızca yedek olarak geçirmiş biri için ciddi bir miktar, ancak Trafford Yorkshire’da tüm potansiyeline ulaşırsa Leeds ilerleyen yıllarda Avrupa’nın dev kulüplerinden bunun iki katını isteyebilir. Not: B+

    Trafford için: Trafford için Manchester City’den uzak hayatta ikinci bir deneme ve 2026-27 sezonunun sonunda yaşanacak şaşırtıcı bir küme düşme ihtimali dışında, uzun vadede kendisini Premier League’in bir numarası olarak kabul ettirme şansı artık gerçekten yüksek. Kalecinin yeni bir başlangıca açıkça ihtiyacı vardı; geçen sezon daha fazla oynaması gerektiği konusunda açık şekilde konuşmuştu ve bu transferin, şu anda 32 yaşında olan Jordan Pickford’un yerine İngiltere’nin bir numarası olma yolunda onu doğru rotaya sokmasını umacak. Trafford, Premier League’de Everton’ın file bekçisiyle doğrudan rekabet içinde olacak ve Leeds’i üst sıralara taşıyıp aynı zamanda Thomas Tuchel’in dikkatini çekebilirse, City’de yedek konumda olmasına rağmen Alman teknik adamın Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmiş olması da göz önüne alındığında, bir fırsat verilmesi için her türlü şansa sahip olacak. Bazıları Newcastle ya da sözde ‘büyük altılı’ kulüpler yerine Leeds’i seçme kararını sorgulayacaktır, ancak Trafford Elland Road’da tartışmasız birinci kaleci olacak ve omuzlarındaki baskı çok daha az olacak. Oyuncu, bu hamleyi daha da büyük şeylere sıçrama tahtası olarak kullanabileceğine sessizce inanacaktır. Not: B+

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    6 Ağustos: Yan Diomande (RB Leipzig'den Real Madrid'e, 140 milyon €)

    RB Leipzig için: Sadece bir yıl önce kadrosuna kattığınız bir oyuncudan 120 milyon € kâr etmek, RB Leipzig adına müthiş bir iş. Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai ve Dani Olmo gibi isimlerin hepsi daha büyük adımlar atmadan önce Red Bull Arena'da kendini geliştirdi ve Diomande de onların arasında en büyük başarı hikâyesi olabilir. Ancak onun yerini doldurmak çok zor olacak. Diomande, geçen sezon Leipzig'in Bundesliga'yı üçüncü sırada bitirmesinin arkasındaki itici güçtü ve kulübün yıldız orta sahası Christoph Baumgartner ile neredeyse telepatik denebilecek bir uyum yakaladı. Diomande'nin etkileyici driplingleri, bitiriciliği ve oyunu ileri taşıyan pasları olmadan Leipzig, Şampiyonlar Ligi sıralamasına geri dönmekte zorlanabilir. Bununla birlikte Leipzig, en değerli parçalarını yüksek bedellerle satmaya yabancı değil; hatta tüm transfer modeli bunun üzerine kurulu. Yine toparlanacaklar ve çok geçmeden yeni bir cevher bulacaklar, ayrıca Diomande Real Madrid'de hızlı bir başlangıç yaparsa bu durum onların elit yetenek avcıları olarak itibarını daha da güçlendirecek. Not: B-

    Real Madrid için: Real Madrid, Diomande için piyasa değerinin üstüne çıktı, ancak günümüz pazarında bir numaralı hedeflerinizi kadroya katmanın yolu artık bu gibi görünüyor. Rodrygo'nun ACL ameliyatının ardından iyileşme süreci devam ettiği için 2027'ye kadar dönmesi beklenmiyor ve Diomande de iki kanatta birden oynayabilecek kadar çok yönlü olduğundan, takımın kanat rotasyonuna kesinlikle takviye gerekiyordu. Arsenal'in Brezilyalı yıldızı transfer etmeye çalışması nedeniyle genç oyuncunun Vinicius Junior'ın yerine düşünüldüğü öne sürüldü, ancak Diomande geçen sezon Leipzig formasıyla çıktığı 36 maçın büyük bölümünde sağ kanatta görev yaptı. Hücuma çıkan bek Trent Alexander-Arnold için mükemmel bir tamamlayıcı olabilir ve savunmaları açacak hız ile çevikliğe, ayrıca topu geri kazanmak için mücadele edecek güç ve tempoya sahip olması sayesinde Jose Mourinho'nun tercih ettiği 4-2-3-1 sistemine de çok uygun. Diomande hâlâ ham bir oyuncu, ancak çabuk öğrenme kapasitesini gösterdi ve La Liga'ya aşinalığı da uyum sürecini kolaylaştırabilir. PSG ve Liverpool gibi kulüpleri geride bırakarak Diomande'ye imza attırmak da, kupasız geçen iki sezonun ardından bile Madrid'in hâlâ dünyanın en cazip kulübü olduğunu gösteriyor. Not: B

    Diomande için: Eşi benzeri görülmemiş bir yıldızlığa yükselişi taçlandıran rüya gibi bir transfer. Geçen yıl bu zamanlar sıradan futbolseverlerin çoğu, 2024-25'te La Liga'dan düşen Leganes'ten Leipzig'e 20 milyon € karşılığında transfer olurken Diomande'nin varlığından bile habersizdi. Nitekim Diomande, Leganes'teki tek sezonunda ligde sadece 10 maça çıktı; kulübün rezerv takımından yükselmişti, ancak Leipzig onun muazzam potansiyeline ikna olmuştu. Genç oyuncu, profesyonel kariyerindeki ilk tam sezonda tüm kulvarlarda 23 gole katkı yaparak Alman kulübü için müthiş bir keşif olduğunu hızla kanıtladı. Bunun ardından Dünya Kupası çağrısı geldi ve Fildişi Sahili son 32 turuna yükselirken Diomande de en büyük sahnede takdire şayan bir performans sergiledi. O noktada 19 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın elit kulüplerinin hedefi hâline gelmişti, ancak muhtemelen Madrid'in kapısını çalacağını o bile hayal etmiyordu. Diomande'nin Bernabeu'nun baskısı ve 140 milyon €'luk bonservis bedeliyle nasıl başa çıkacağını zaman gösterecek, ancak onun bu noktaya gelmiş olması başlı başına olağanüstü; bu da ne olursa olsun onu kazanan yapıyor. Not: A+

    James Westwood

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    6 Ağustos: Mohamed Salah (Liverpool'dan Trabzonspor'a, bedelsiz)

    Liverpool için: Salah muhtemelen 2024-25 sezonunun sonunda, önceki sekiz yıl boyunca Liverpool formasıyla sergilediği insanüstü istikrara yakışır bir zirve noktasındayken Anfield'dan ayrılmalıydı. Ancak Arne Slot yönetiminde takımı Premier League şampiyonluğuna taşıdıktan sonra Salah'ın kulübün iki yıllık sözleşme uzatma teklifini kabul etmesi sürpriz olmadı ve bir sonraki sezonda bu kadar sert bir düşüş yaşayacağını kimse tahmin edemezdi. Mısırlı yıldız, Liverpool Premier League'i beşinci sırada bitirip hiçbir kupa kazanamazken tüm kulvarlarda yalnızca 12 gol ve 10 asist üretebildi ve yedek kulübesine çekilmek zorunda kaldıktan sonra Slot ile kulüp yönetimini kamuoyu önünde hedef aldı. Rekor transferler Alexander Isak ve Florian Wirtz dahil olmak üzere kadronun birkaç üyesi dramatik biçimde beklentilerin altında kaldı, ancak soyunma odasındaki uyumu bozmada en büyük sorumluluk kötü tavrıyla Salah'a aitti. Liverpool ayrıca Salah sahada yokken daha iyi göründü, çünkü hücumdaki üretkenliği kayboldu ve Trent Alexander-Arnold'un ayrılığının ardından savunma katkısının eksikliği ortaya çıktı. Geriye dönüp bakıldığında, Liverpool 30 yaş üstü oyunculara çok yıllı sözleşme vermeme yönündeki uzun süredir uyguladığı kuralı asla bozmamalıydı. Salah'ın haftalık 400.000 £ değerindeki yeni sözleşmesinin sonunda karşılıklı anlaşmayla feshedildiği bildirildi; bu, dahil olan tüm taraflar için para ve zaman kaybıydı. Uzun süredir Suudi Pro League'in hedeflerinden biri olan Salah için bonservis bedeli dahi elde edememek de ayrıca bir skandal. Not: D

    Trabzonspor için: Türkiye Süper Ligi tarihindeki en büyük transfer hamlelerinden biri. Salah'ın en iyi yılları 34 yaşında kesinlikle geride kaldı, ancak 2025 PFA Yılın Oyuncusu'nu iki yıllık sözleşmeyle kadroya katmak, bu yüzyılda Süper Lig'i yalnızca bir kez kazanan ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin gölgesinde kalan Trabzonspor ölçeğindeki bir kulüp için yine de inanılmaz bir başarı. Kendi kuşağının en iyi golcülerinden ve oyun kurucularından birini kadroya katarak ezeli rakipleriyle aradaki farkı kapatmayı haklı olarak umacaklardır. Bu, aynı zamanda Manchester United kalecisi Andre Onana'nın kiralık sözleşmesinin yakın zamanda uzatılmasının üzerine inşa edilerek Trabzonspor'un küresel profilini de önemli ölçüde yükseltmesi gereken rüya gibi bir bedelsiz transfer. Salah, geçen sezon Trabzonspor adına ligde attığı 22 golle Gol Krallığı'nı paylaşan Paul Onuachu ile anında bir uyum yakalayabilirse, zirve yarışı verebilir ve Avrupa Ligi'nde güçlü bir seri yakalayabilirler. Not: A

    Salah için: Nasıl bakarsanız bakın, 12 ay içinde Premier League'in en iyi oyuncusu olmaktan Türkiye'ye bedelsiz transferle gitmeye düşmek Salah adına utanç verici. Liverpool'un ve takım arkadaşlarının ihtiyaçlarını kendisinin önüne koymasının en ağır bedelini ödedi, bu süreçte en sadık taraftarlarını bile kendinden uzaklaştırdı ve şimdi göz kamaştırıcı kariyerini sönük bir şekilde noktalamaya mahkûm görünüyor. Eski Roma yıldızına Avrupa'nın diğer üst düzey kulüplerinden hiçbir ilgi olmadığı anlaşılıyor ki, serbest oyuncu statüsü düşünüldüğünde bu oldukça ağır bir durum. Salah Türkiye'de gol vuruşlarını yeniden bulmalı, ancak bu yalnızca seviyenin çok büyük ölçüde düşmesi nedeniyle olacak. Bu hamle onun mirasını güçlendirmek adına hiçbir şey yapmıyor ve Anfield'da işlerin nasıl bittiği konusunda kendi içinde mutlaka pişmanlık duyuyordur. Egusunu bir kenara bırakmış olsaydı, Salah ikinci sınıf bir ligde varlığını sürdürmeye çalışmak yerine Liverpool'un yeni teknik direktörü Andoni Iraola yönetimindeki heyecan verici yeni başlangıcın bir parçası olacaktı. Not: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 Ağustos: Jordan Henderson (Brentford'dan Chelsea'ye, bedelsiz)

    Brentford için: Chelsea’nin Henderson için devreye girmesi üzerine Brentford’un 36 yaşındaki oyuncunun önünde durması zaten pek olası değildi ve kulüp, sözleşmesini feshederek ayrılık sürecini de kolaylaştırdı. Ancak İngiltere milli oyuncusu, Keith Andrews’un geçen sezon Gtech Stadyumu’nda beklenmedik şekilde kurduğu yapının önemli bir parçasıydı; Premier League’de 32 maça çıktı ve çoğu zaman ilk 11’de başladı. Bu nedenle ayrılığı, Frank Onyeka’nın bonservisiyle Coventry’ye gitmesi ve eski kaptan Christian Norgaard’ın geçen yaz Arsenal’e transfer olmasının ardından zaten takviyeye ihtiyaç duyan orta sahada önemli bir boşluk bıraktı. Şimdiye kadar sessiz geçen bir transfer döneminin ardından Arılar piyasaya güçlü bir giriş yaptı; Lens’in büyük beğeni toplayan Malili ön liberosu Mamadou Sangare, İngiltere milli oyuncusunun yerini doldurmak üzere kulüp rekoru olan 41 milyon sterlin (55 milyon dolar) karşılığında takıma katıldı. Ancak Henderson’ın liderlik özelliklerinin yerini doldurmak neredeyse imkânsız olacak. Not: C

    Chelsea için: Danny Welbeck’in de Stamford Bridge’e gitmesiyle birlikte bu transfer, Chelsea’nin daha önce çok eleştirilen ve çevredeki en iyi genç yetenekleri ileride elit yıldızlara dönüşebilecekleri kör umuduyla biriktirmeye çalışan transfer stratejisinden çok büyük bir sapmayı temsil ediyor. Liderlik özellikleri nedeniyle büyük saygı gören, Premier League ve Şampiyonlar Ligi kazanan bir kaptan olan ve eski Chelsea, şimdiki İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel’in de hayranları arasında bulunduğu Henderson, son yıllarda bunların hepsinden ciddi şekilde yoksun kalan bir kadroya tecrübe, istikrar ve olgunluk katma hedefinde Chelsea’nin aradığı tüm özellikleri beraberinde getirecek. Futbol açısından ne sunacağına dair soru işaretleri olsa da 36 yaşındaki oyuncunun sahadaki yeteneği için değil, saha dışında sağlayacakları için alındığı oldukça açık. Yine de geçen sezon istikrarlı bir varlık olabileceğini gösterdi ve karakteriyle birikimi, Chelsea’nin sık sık tökezlediği o ince ayrıntıların belirleyici olduğu anlarda paha biçilmez olabilir. Ancak Liverpool bağlantısı nedeniyle taraftarların gönlünü kazanması gerekecek. Yine de Dünya Kupası’nın itibarı açısından oldukça dönüştürücü olduğu hissediliyor; çünkü son 16 turunda Meksika ile oynanan maçın ardından talihsiz bir şekilde kolunu kırmasına rağmen kendini hazır tuttu ve hatta antrenmanlara çıktı. Not: B+

    Henderson için: 36 yaşındaki Henderson için bu, geri çevrilemeyecek kadar iyi bir fırsattı ve bir batı Londra kulübünden diğerine geçerken evini bile taşımak zorunda kalmayacak. Eski Liverpool kaptanı büyük ihtimalle Alonso’nun en güvendiği yardımcılarından biri hâline hemen gelecek ve soyunma odasında kendisine verilecek sorumluluk, görkemli kariyerinin bu aşamasında ona kesinlikle çok cazip gelecektir. Saha dışında katkı vermesinin yanı sıra, Chelsea kulüp kültürünü yenilemeyi ve gelecek vadeden genç kadroyu büyük kupalara düzenli olarak aday olan bir takıma dönüştürmeyi hedeflerken yeni bir döneme de öncülük etmesi beklenecek. Bu, Henderson’ın keyifle üstleneceği bir görev gibi görünüyor ve bunda başarılı olmayacağına dair iddiaya girmek istemezsiniz. 38 yaşına kadar, yani muhtemelen zaten emekli olabileceği yaşa kadar onu kapsayan iki yıllık sözleşme ise pastanın üzerindeki çilek oldu. Not: A+

    Krishan Davis

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    2 Ağustos: Valentin Barco (Strasbourg'dan Chelsea'ye, 34 milyon £)

    Strasbourg için: Chelsea'nin, kardeş kulübünden Barco'yu transfer etmek için 34 milyon sterlin (46 milyon dolar) ödediği bildirildi; bu da onun en üst seviyedeki tecrübe eksikliği göz önüne alındığında önemli bir bonservis bedeli. Bu, 2025-26 sezonunun başlangıcından bu yana iki kulüp arasında tamamlanan 13. anlaşma anlamına geliyor, ancak bunların yalnızca üçü kalıcı transferdi ve Strasbourg, Arjantinli oyuncunun ayrılışına üzülecek. Barco, geçen sezon Ligue 1'de altı gol katkısı üreterek takımının üst üste ikinci kez ilk sekizde yer almasına yardımcı oldu, ayrıca Konferans Ligi'nde yarı finale uzanan yolculukta da kilit rol oynadı. Hem geriden oyun kuran bir orta saha hem de ceza sahaları arasında gidip gelen 8 numara olarak görev yapan Barco, progresif paslarıyla Strasbourg'a gerçek bir delicilik kazandırdı ve topsuz oyunda sahanın her karışını dolaştı. Strasbourg'un Chelsea ile ilişkisinin doğası, en iyi yeteneklerini kaybetmesini kaçınılmaz kılıyor, ancak Barco'nun ayrılığı Şampiyonlar Ligi'ne katılım yolunda ilerleme şanslarına çok zarar verebilir. Not: C-

    Chelsea için: Barco'yu transfer etmek, Strasbourg'daki çıkış yaptığı sezonun ardından Chelsea için biraz düşünmeden verilecek bir karardı ve 22 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası'nda Jude Bellingham ile yaşadığı hararetli tartışmanın ardından da küresel çapta dikkat çekti. Barco'nun doğrudan Chelsea'nin düzenli ilk 11 oyuncularından biri olması pek olası görünmüyor, ancak Xabi Alonso'nun akıcı ve kontrol odaklı sistemine son derece uygun. Genç oyuncu, adını ilk olarak bir bek olarak duyurmuş olması sayesinde Alonso'ya hem orta sahanın merkezinde hem de sol kanatta ekstra bir seçenek sunacak. Yüksek teknik kaliteye ve agresifliğe sahip olan Barco sayesinde Chelsea, topu rakip yarı sahada dolaştırma ve geri kazanmak için sonuna kadar mücadele etme konusunda güven duyabilir. Eğer Enzo Fernandez sonunda Real Madrid'e gitmeye ikna edilirse, onun varlığı bu darbenin etkisini kesinlikle azaltacaktır ve Barco'nun ortaya çıkarılmayı bekleyen hâlâ büyük bir potansiyeli var. Not: B+

    Barco için: Brighton'dan ayrılışından sonra muhtemelen bu kadar çabuk geleceğini öngörmediği ikinci bir Premier League şansı. Brighton'da sadece sekiz ay oynadıktan sonra Sevilla ve Strasbourg'a kiralanmış, sonuncusu ise geçen yaz onu bonservisiyle kadrosuna katmıştı. Barco son iki sezonda çok şey öğrendi ve Strasbourg'da orta sahaya geçişi, oyununun fiziksel yönü üzerinde çalışmasını zorunlu kıldı. Bu kez İngiliz futbolunun yoğunluğuna çok daha iyi hazırlanmış olacak ve Alonso onu bir üst seviyeye taşıyacak ideal teknik direktör. Arjantin formasıyla turnuvada yalnızca 19 dakika oynamış olmasına rağmen, Lionel Messi ve arkadaşlarıyla Dünya Kupası gibi ürkütücü bir sahnede çalışma deneyimi de Barco'nun hanesine artı yazacaktır. Chelsea'de sınırlı bir role de alışmak zorunda kalabilir, ancak sabırlı olur ve Alonso ile Chelsea'nin tecrübeli yıldızlarından olabildiğince fazla şey öğrenirse, Barco önümüzdeki yıllarda iddialı BlueCo projesinin önemli bir parçası haline gelebilir. Not: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 Ağustos: Danny Welbeck (Brighton'dan Chelsea'ye, 5 milyon £)

    Brighton için: Geçen sezon takımın açık ara en golcü oyuncusu olan ve kulüp tarihinin toplamda en çok gol atan üçüncü isimleri arasında yer alan oyuncuyu kaybeden Brighton için bunun ne kadar büyük bir darbe olduğunu abartmak gerçekten zor. 35 yaşında böylesine beklenmedik bir fırsat doğmuşken Danny Welbeck’in ayrılığına elbette karşı çıkmazlar, ancak bu yine de can yakacaktır. Teknik direktör Fabian Hurzeler, özellikle Aralık ayında yaşadığı korkulan ön çapraz bağ yırtığı sonrası hâlâ sahalardan uzak kalan, gelecek vadeden genç Yunan forvet Stefanos Tzimas da düşünüldüğünde, mutlaka iyi bir alternatif bulmak isteyecektir. Şu anda Tzimas’ın vatandaşı Charalampos Kostoulas ile Alman hücum oyuncusu Georginio Rutter ellerindeki tek seçenek gibi görünüyor, gerçi Evan Ferguson da Roma’daki kiralık döneminin ardından geri döndü. Transfer piyasasında kime yönelecekleri şu an için belirsiz, ancak Welbeck’in Stamford Bridge’e transferi konusunda Chelsea ile yapılan görüşmelerde Liam Delap’in adının gündeme gelmiş olması şaşırtıcı olmaz. Not: D

    Chelsea için: Chelsea, bir süre önce, BlueCo yönetiminde geçen bir başka son derece hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından genç odaklı transfer politikasını geride bırakırken, Premier League’de kendini kanıtlamış, “olgun” ve “duygusal olarak dayanıklı” oyuncular arayacağını göstermişti. Welbeck, kariyerinin son döneminde olmasına rağmen tüm bunları fazlasıyla getiriyor. Üstelik sadece kadro derinliği için alınmış bir isim de olmayacak. 35 yaşına gelmiş olsa da Brighton forveti, 18 yıllık Premier League kariyerinin şu ana kadarki en iyi gol sezonunun ardından geliyor: 13 gol. İkinci en yüksek sayısına ise 2024-25 sezonunda ulaştı. Hatta Chelsea’ye karşı ligde çıktığı 19 maçta dokuz gol ve iki asist üretti; bunların ilki 2010’da Sunderland formasıyla, sonuncusu ise bu yılın nisan ayında geldi. Joao Pedro’nun arkasında ikinci planda kalması bekleniyor, bu da Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha ve Shim Mheuka’nın çok sayıdaki forvet arasında yer aldığı kadroda Chelsea’nin ayrılacak oyuncular konusunda yapması gereken işler olduğu anlamına geliyor. Welbeck’i transfer etmek açıkça kısa vadeli bir hamle, ancak Chelsea onun varlığının ve liderliğinin uzun vadeli etki yaratmasını umacak. Hâlâ üst düzey katkı verebildiğini göstermiş durumda. Not: B+

    Welbeck için: Kariyerinin bu aşamasında Welbeck’in geri çeviremeyeceği bir fırsattı bu. Artık etkileyici özgeçmişine Chelsea’yi de ekleyebilir; burada saygı duyulan bir teknik adam olan Xabi Alonso ile çalışma şansı bulacak ve muhtemelen kulüp istikrar ile liderlik ararken soyunma odasında önemli bir etki alanına sahip olacak. Düzenli ilk 11 oyuncusu olmayacak, ancak Pedro dinlendirildiğinde kenardan gelip bol süre alma ihtimali oldukça yüksek; ayrıca kupa organizasyonlarının ilk aşamalarında hücum hattının lideri olması beklenmeli. İki yıllık sözleşme ayrıca, Chelsea katılım hakkı elde ederse, ona 2027-28’de Şampiyonlar Ligi’nde bir kez daha oynama fırsatı verebilir. Welbeck ayrıca, Brighton’da güçlü bir uyum yakaladığı Pedro ile yeniden bir araya gelecek ve Delap’in de takımda kalması durumunda hem onun hem de Pedro’nun kusursuz akıl hocası olabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 Temmuz: John Stones (Manchester City'den Inter'e, bedelsiz)

    Manchester City için: John Stones'un duygusal vedası kulüp sezonunun sonunda resmen doğrulandı, ancak gerçekte bu kaçınılmazdı. Savunmacı, Manchester City'deki dönemi boyunca sakatlıklarla boğuştu, ancak özellikle sözleşmesinin son iki yılında bu durum, kendisine yeni bir kontrat teklif edilmesini her zaman düşük bir ihtimal haline getirdi. Artık City'nin eski teknik direktörü olan Pep Guardiola, 2025-26'nın başlarında Stones'un yeni bir sözleşme alabilmek için zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya olduğunu ima etmişti ve kış aylarında yaşadığı, 18 maç kaçırmasına neden olan uyluk sakatlığı da muhtemelen bu konudaki şansını tamamen bitirdi. Yine de stoper, Etihad'da geçirdiği 10 yıllık parlak dönemde savunmanın kilit isimlerinden biri oldu ve kulübün 2022-23'te, o çok arzulanan ilk Şampiyonlar Ligi zaferi de dahil olmak üzere tarihi bir üçleme kazanmasına yardımcı oldu. Stones, yaşadığı fiziksel problemlerine rağmen kuşkusuz kulüp efsaneleri arasına adını yazdırdı, ancak yolların ayrılması bu aşamada muhtemelen mantıklıydı. Sözleşmesi devam ediyor olsaydı bile yüksek bir bonservis bedeli kazandırmazdı. 32 yaşındaki oyuncu Chelsea ile anıldıktan sonra City muhtemelen onun bir Premier League rakibine gitmiyor olmasından da memnun olacaktır. Not: B

    Inter için: Açıkçası, sakatlık problemleri göz önüne alındığında, bonservissiz bir transfer olsa bile bu hamle Inter açısından ciddi bir risk barındırıyor. Ancak Inter, haftalık yaklaşık 115.000 £ değerinde olduğu bildirilen iki yıllık bir sözleşmeye Stones'u imza attırarak bu riski dengelediğini umacaktır; bu rakam, Etihad'da kazandığından belirgin şekilde daha düşük. Artık Serie A şampiyonunun tek umması gereken, İngiltere milli oyuncusunun sağlıklı kalabilmesi, çünkü dayanıklılığı konusunda ciddi soru işaretleri olacak. Formunda olduğunda, yaz başındaki Dünya Kupası'nda sergilediği güçlü performanslarda da gösterdiği gibi, hâlâ topu oyuna sokabilen en iyi stoperlerden biri. Serie A, tecrübeli oyuncular için adeta bir sığınak ve Inter, İtalya'daki daha düşük tempolu oyunun, vücudu Premier League'de sık sık onu yarı yolda bırakan bir oyuncu üzerinde daha az fiziksel yük oluşturacağına inanıyor olmalı. Stones, 38 yaşındaki Francesco Acerbi'nin yerini alıyor; Acerbi de belki İngiliz oyuncunun daha az yoğun bir ligde uzun yıllar daha oynayabileceğinin bir kanıtıydı. Inter, Chelsea ve Arsenal gibi kulüpleri savunmacının imzası için geride bıraktığı bildirildiğinden, bunu önemli bir fırsat olarak da görüyor olabilir. Not: B

    Stones için: Stones muhtemelen yeni bir başlangıca ihtiyaç duyuyordu ve İtalya'da fiziksel sorunlarını tamamen geride bırakmayı umacaktır. Bu sadece yeni bir lig ve kültür deneyimleme fırsatı değil, aynı zamanda şu anda İtalya'nın baskın gücü olan kulüpte hem yurt içinde hem Avrupa'da büyük kupalar için mücadele etmeyi sürdürecek. Henüz farkında olmayabilir ama 32 yaşındaki Stones, Premier League'in yüksek temposunu Serie A'nın daha yavaş oyunuyla değiştirerek kariyerini birkaç yıl uzatmış olabilir ve kariyerinin bu geç aşamasında oradaki yaşama da oldukça uygun görünmeli. San Siro'da eski City takım arkadaşı Manuel Akanji ile yeniden buluşacak ve Cristian Chivu'nun üçlü savunma sisteminde müthiş Alessandro Bastoni'nin yanında ilk 11'de başlama şansını da yüksek görecektir. Bu da, Dünya Kupası'nda yarı finalde elenmenin hayal kırıklığının ardından yaz sonrasında da İngiltere kariyerini sürdürmek istemesi halinde, onu milli takım düzeyinde yarışın içinde tutabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 Temmuz: Maxence Lacroix (Crystal Palace'tan Chelsea'ye, 52 milyon £)

    Palace için: Palace'ın Lacroix'ı 24 yaşındayken Wolfsburg'dan sadece 18 milyon £ karşılığında transfer etmesinin üzerinden iki yıldan az bir süre geçti. Bu yüzden kulüp, iş modeli bir kez daha sonuç verirken bu kadar kısa sürede parasını neredeyse üçe katlamış olmaktan büyük memnuniyet duyacaktır. Stoper, Oliver Glasner yönetiminde son iki sezonda FA Cup ve Konferans Ligi kazanan kadroların kilit parçalarından biri olarak tam da umdukları şekilde gelişim gösterdi. Topla çıkabilen ve oyuna hükmeden bir savunmacı olarak sergilediği performanslar göz önüne alındığında, Palace Fransa milli oyuncusuna ilgi olacağını öngörmüştü ve Lacroix'nın kendisini en üst seviyede deneme arzusunun da farkında olduğu bildiriliyordu. Şişirilmiş piyasa göz önüne alındığında daha fazlasını alabileceklerini düşünebilirler, ancak Kartallar ocak ayında Brennan Johnson ve Jorgen Strand Larsen için büyük harcama yaptıktan sonra bu para, hesapları dengelemek açısından yine de çok faydalı olacak. Not: A-

    Chelsea için: BlueCo, kadroya daha fazla Premier League tecrübesi ve kalite katma yönündeki hamlelerini sürdürüyor. Chelsea'nin stoper rotasyonunda çaresizce bir revizyona ihtiyacı vardı; yeniden formuna kavuşan Levi Colwill dışında mevcut karmaşık seçeneklerin hiçbiri uzun vadede kaliteli bir çözüm olarak öne çıkmıyordu. İngiltere milli oyuncusunu bir kenara koyarsak, tablo biraz karmaşık; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi ve Mamadou Sarr'ın tamamı beklenti yaratıp bunu karşılayamadı ve bu nedenle gelecekleri belirsiz. Sonuç olarak, Lacroix'nın gelişinin ardından Chelsea'nin bir başka stoper daha transfer edebileceği bildirildi; adı geçen isimler arasında Como'dan Jacobo Ramon da yer alıyor. Bu da muhtemelen mevcut grubun birden fazla üyesiyle yolların ayrılacağı anlamına geliyor. Batı Londra ekibi, biraz yüksek olsa da, 52 milyon £'nun (69 milyon $) mevcut piyasada Premier League'de kendini kanıtlamış, Fransa A Milli Takımı'nın tam anlamıyla bir parçası olan ve zirve yıllarına yaklaşan bir stoper için yeterince iyi bir değer olduğunu düşünecektir. Dahası, Lacroix sahada çok ihtiyaç duyulan bir lider. Onu Colwill'in yanına eklemek, Chelsea'ye etrafında yapı kurulabilecek sağlam görünümlü bir stoper ikilisi kazandırıyor. Şimdi mesele, eldeki fazlalıklardan kurtulmak ve belki biraz daha kalite ile tecrübe eklemek; bu süreç de Disasi'nin ters yöne gitmesiyle başlayabilir. Not: B+

    Lacroix için: Lacroix için son birkaç yıl müthiş geçti. Palace oyuncusu olarak geçirdiği iki yılda kariyerinin ilk büyük kupalarını kazandı, Fransa A Milli Takımı'nın bir parçası oldu ve bir Dünya Kupası'nda oynadı. 26 yaşındaki oyuncunun kendisini daha da sınamak ve en üst seviyede oynamak istediği biliniyor. Güney Londra'da istikrarlı şekilde sağlam performanslar sergiledikten sonra bu yaz sözde 'big six' kulüplerinden birine adım atma fırsatını fazlasıyla hak etti. Chelsea'ye transfer onun için kusursuz bir sonuç gibi görünüyor; başkentte kalıyor ve Fofana ile Chalobah gibi isimlerin sınırlılıkları ile geleceklerine dair belirsizlik düşünüldüğünde, Xabi Alonso'nun ilk 11'ine sağ stoper olarak doğrudan girmesi beklenebilir. Lacroix, Selhurst Park'ta bir kült kahramana dönüştü ve Alonso yönetiminde yapacağı güçlü bir başlangıç, yeni ortamında da kısa sürede sevilen bir figür haline gelmesini sağlar. Not: A+

    Krishan Davis

  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    23 Temmuz: Elliot Anderson (Nottingham Forest'tan Manchester City'ye, 116 milyon £)

    Forest için: Belki de duygular karışık. Bir yandan, Anderson'ın ayrılışı Forest'ı üzecektir; çünkü oyuncu, takımın önce Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmasında, ardından geçen sezon yarı finale kadar yükselmesinde çok önemli bir rol oynadı. Anderson takımın merkez noktasıydı. Neredeyse her şey onun üzerinden yürüyordu, bu yüzden yerini doldurmak kolay olmayacak. En azından para sorun olmayacak. Gerçek bonservis bedeli £116 milyon mu yoksa £130 milyon mu, orası ayrı mesele, Forest ikincisini söylüyor, ancak iki yıl önce sadece £35 milyon karşılığında transfer edilen bir oyuncu için bu devasa bir meblağ. Bu yüzden Anderson'ın City Ground'da yokluğu açıkça hissedilecek olsa da, yönetim katındaki baskın duygu memnuniyet olacaktır; çünkü Forest burada City'yi fena halde zor durumda bıraktı. Not: A

    Man City için: Yeni Rodri'leri. Ya da en azından öyle olması lazım. Rodri henüz niyetini netleştirmemiş olsa da, tüm işaretler Ballon d'Or kazanan oyuncunun bu yaz Etihad'dan ayrılıp ülkesi İspanya'ya döneceğini gösteriyor. Kalsa bile City'nin zaten 30 yaşındaki oyuncunun tahtına layık bir halef bulması gerekiyordu. Sonuçta ne Nico Gonzalez ne de Matheus Nunes 6 numara rolünde gerçekten ikna edici olabildi. Ancak Anderson bu rol için biçilmiş kaftan gibi görünüyor. Premier League'de kendini kanıtlamış bir oyuncu ve geçen sezon İngiltere'nin en üst liginde herkesten daha fazla topla buluşup daha fazla ikili mücadele kazandı. Bu da onu Enzo Maresca'nın orta sahası için mükemmel bir uyum hâline getiriyor. Yine de bunun 'İngiliz vergisi'nin nihai örneği olduğu gerçeğini inkâr etmek mümkün değil. Anderson çok iyi bir oyuncu ve 23 yaşında, zamanla harika bir oyuncuya dönüşebilir. Ancak Forest'ta üst üste birkaç iyi sezon geçirmiş olmasının ardından geliyor ve henüz Şampiyonlar Ligi'nde bile oynamadı. Anderson uluslararası seviyede hâlâ İskoçya yerine İngiltere'yi temsil etseydi, City'nin onun için dokuz haneli bir bonservis ödemek zorunda kalmayacağı çok açık. Not: C

    Anderson için: Doğru zamanda doğru hamle. Anderson açıkça Forest seviyesini aştı. En üst seviyede oynama potansiyeline sahip olduğunu gösterdi ve şimdi bunu City'de gerçekleştirme şansı yakalayacak. Bonservis bedelinin büyüklüğü beraberinde çok büyük bir baskı getirecek ve Anderson, Etihad'da zorlanan ilk umut vadeden genç İngiliz orta saha olmayabilir. Ancak 23 yaşındaki oyuncu, aynı yaştaki Kalvin Phillips'e kıyasla daha komple bir futbolcu gibi görünüyor ve iki durum arasındaki asıl büyük fark, Rodri'nin Anderson ile ilk 11'deki yeri arasında durmayacak gibi görünmesi. Dolayısıyla City'de Pep Guardiola sonrası döneme dair çok fazla belirsizlik bulunsa da bu, onun kendisini Avrupa'nın en iyi merkez orta sahalarından biri olarak kabul ettirmesi için muhteşem bir fırsat. Not: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 Temmuz: Alejandro Garnacho (Chelsea'den Aston Villa'ya, kiralık)

    Chelsea için: Chelsea, Garnacho’yu bu yaz bu kadar hızlı şekilde elden çıkardığı için büyük memnuniyet duyacaktır. Arjantinli oyuncu, batı Londra’daki tek sezonluk unutulacak performansı ve kulübün 42,5 milyon sterlinlik (57 milyon dolar) yüksek bonservis beklentisi düşünüldüğünde çok rahat şekilde gönderilmesi zor bir isim olabilirdi. Chelsea’nin Garnacho’ya Stamford Bridge’den ayrılarak transferini tamamlaması için sezon öncesi çalışmalarını kaçırma izni verdiği haberinin çıkmasının üzerinden biraz daha 10 gün geçmişti ve bu transfer, satın alma zorunluluğu içeren şartlı bir kiralama ile Aston Villa’ya gidişi şeklinde hızla sonuçlandı. Bu şartların karşılanmasının oldukça kolay olduğu bildirildi ve Arjantinli oyuncu Villa ile dört yıllık sözleşmeyi şimdiden imzaladı. Bu aşamada bonservis bedelinin ne olacağı net değil, ancak Chelsea’nin biçtiği değerden çok uzak olmayacağı tahmin edilebilir ki bu da onları fazlasıyla memnun edecektir. Özellikle de Midlands ekibinden Morgan Rogers’ı kulüp rekoru bir bedelle yeni transfer etmişken. Not: A

    Aston Villa için: Garnacho’nun Chelsea’deki döneminde ne kadar etkisiz kaldığı düşünüldüğünde, bu transfer Villa taraftarları için alarm zillerini çaldıracak bir hamle. Görünüşe göre oyuncunun peşine düşülmesindeki itici güç teknik direktör Unai Emery’ydi; çünkü hızlı bir kanat oyuncusu istiyordu ve beklenti, İspanyol teknik adamın Garnacho’nun özgüvenini yeniden kazandırması yönünde olacak. Ancak Garnacho’nun, Manchester United döneminde onu öne çıkan büyük bir yetenek yapan canlılık ve özgüvenden bir süredir yoksun görünmesi nedeniyle bu hamlenin ciddi risk taşıdığı hissi var. Kanat oyuncusu, hücumda Rogers’ın rakamlarını tekrarlayabilecek kapasitede görünmüyor ve Villans, sezon sonunda büyük ihtimalle yüksek bir bedelle onu satın almak zorundayken Garnacho bekleneni veremezse çok ciddi sorularla karşı karşıya kalacak. Bu anlaşma aynı zamanda finansal kuralları dolanmanın oldukça pervasız bir yolu gibi görünüyor. Çünkü anlaşmanın, UEFA’nın gözünde Rogers ve Garnacho transferlerinden elde edilecek kârı en üst düzeye çıkarmak için açık biçimde kurgulandığı ortada. Zira Arjantinli kanat oyuncusu bu yaz kalıcı transferle gidiyor olsaydı UEFA bunu bir takas olarak değerlendirecek ve dolayısıyla bonservisler arasındaki fark düşülecekti. Not: C

    Garnacho için: Bir yıl içinde ikinci kez yeni bir başlangıç yapan Garnacho, kariyerinin vasatlığa sürüklenme riski varken bu fırsatı değerlendirmeye kararlı olacaktır. Emery, daha önce beklentilerin altında kalmış oyunculardan en iyi verimi alma konusunda maharetli ve Rogers’ın ayrılığı, Villa’nın ilk 11’inde boş bir yer açtı. Ancak Arjantinli oyuncu, sözde “big six” kulüplerinden birinden uzakta omuzlarında daha az baskı olacağını düşünüyorsa yanılıyor. Zira Şampiyonlar Ligi biletinin bir kez daha alınmasının ardından Villa Park tribünlerinin beklentisi son derece yüksek; bu da yeni transfer için bir avantaj. Garnacho’nun ayrıca Harvey Elliott’ın durumunun da farkında olması muhtemel. Elliott, geçen yaz Liverpool’dan Villa’ya, oldukça ulaşılabilir görünen satın alma zorunluluğu içeren şartlı bir kiralamayla katılmıştı; yapması gereken tek şey Premier League’de 10 maça çıkmaktı. Ancak Emery tarafından kadro dışı bırakıldı ve maç günü kadrosuna da nadiren alındı. Teknik adamın böyle bir geçmişi var ve Garnacho da değerini kanıtlamak zorunda kalacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 Temmuz: Christos Tzolis (Club Brugge'den Arsenal'a, 34 milyon £)

    Brugge için: Tzolis, Avrupa'nın en büyük beş liginden birinde oynuyor olsaydı kesinlikle daha değerli olurdu ancak Club Brugge, iki yıl önce Fortuna Dusseldorf'tan yalnızca 6,5 milyon € karşılığında kadrosuna kattığı bir oyuncudan kulüp rekoru gelir elde edecek olmaktan fazlasıyla memnun olacaktır. Görüşmelerin de oldukça sorunsuz geçtiği anlaşılıyor; Arsenal, sonunda Belçika şampiyonunun kanat oyuncusu için belirlediği bonservis değerine ulaştı. Tzolis'in bir yıl önce yeni sözleşme imzalaması nedeniyle satan kulüp güçlü bir konumdaydı. Bu para, Jupiler Pro League ekibi için büyük önem taşıyacaktır ve Brugge, geçen sezon Union Saint-Gilloise'dan geri aldığı şampiyonluğun ardından bu geliri akıllıca yeniden yatırmaya çalışacaktır. Not: A

    Arsenal için: Premier League şampiyonunun, Leandro Trossard'ın Dünya Kupası sonrası Beşiktaş'a transferinin ardından kanat bölgelerine takviye yapması gerekiyordu ve Tzolis, alternatif olarak birçok kriteri karşılıyor. Yunanistan millî oyuncusu, 2025-26 sezonunda tüm kulvarlarda 51 gole doğrudan katkı yaparak (22 gol, 29 asist) müthiş bir bireysel sezon geçirdi; Brugge'ün lig şampiyonluğuna ve Şampiyonlar Ligi'nde eleme aşamasına yükselmesine önemli katkı sağladı. Elbette, bonservis bedeli günümüz piyasasında makul görünse de bu transferin belli riskleri var; Tzolis, Norwich City'deki ilk Premier League döneminde ciddi şekilde zorlandı. Bununla birlikte o dönemde çok gençti ve Kanaryalar küme düşmeye mahkûmdu, bu yüzden Belçika'daki formunu İngiliz futboluna taşıyıp taşıyamayacağı konusunda soru işaretleri olacaktır. Arsenal, Tzolis'in bu deneyimden dersler çıkardığını umacaktır ve oyuncu, başarılı olmak için gereken fiziksellik ile hıza sahip. Arsenal, 24 yaşındaki oyuncunun en iyi versiyonunu görmek için sabırlı olmak zorunda kalabilir ancak en azından başlangıçta kullanışlı bir rotasyon seçeneği olmalıdır. Not: B+

    Tzolis için: Kanat oyuncusu, Norwich'teki başarısız döneminin ardından kendisini kanıtlama fırsatıyla Premier League'e geri dönüyor; FC Twente ve Dusseldorf'taki ilk kiralık dönemlerin ardından Belçika'da kariyerini yeniden canlandırmış olmasının verdiği moralle hareket ediyor. Şimdi önündeki zorluk, çok daha zorlu bir ligde Brugge ile belirlediği yüksek standardı sürdürmek ancak işaretler, başarılı olabilecek yeteneğe sahip olduğunu gösteriyor. Haberlere göre Tzolis yalnızca Arsenal'e katılmak istedi ve önceliği onların ilgisine verdi, bu nedenle transferin gerçekleşmiş olmasından mutlaka büyük mutluluk duyacaktır. Şimdi, kuzey Londra'da kendini kabul ettirmeye çalışırken asıl sıkı çalışma başlıyor. Not: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 Temmuz: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund'dan Barcelona'ya, 29 milyon €)

    Dortmund için: Şartlar düşünüldüğünde muhtemelen yapabilecekleri en iyi hamle buydu. Adeyemi'nin sözleşmesinin bitmesine yalnızca bir yıl kalmıştı ve yeni bir kontrat imzalama ihtimali yoktu. Bu nedenle Dortmund, gelecek yıl oldukça değerli bir varlığını bedelsiz kaybetmemek için bu yaz onu satmaktan başka seçenek bulamadı. Adeyemi'nin, Dortmund'un peşin olarak alacağı 22 milyon €'dan daha değerli olduğu açık, ancak Signal Iduna Park'taki dört yılı boyunca epey sakatlık yaşadığı ve istikrar konusunda zorlandığı da unutulmamalı. BVB, sözleşmeye sonraki satıştan pay maddesi koydurmayı da başardı. Not: B

    Barcelona için: Potansiyel olarak akıllıca bir transfer. Yıllar içinde transfer politikası nedeniyle Barca'yı çok sert eleştirdik ve bunda da haklıydık, ancak hakkını teslim etmek gerekir ki bu mükemmel bir iş çıkabilir. Adeyemi, Almanya'nın bir sonraki büyük yıldızı olarak kendisine biçilen beklentileri henüz karşılayamadı, ancak hâlâ sadece 24 yaşında ve bu da onu Marcus Rashford'a kıyasla daha genç, daha ucuz ve daha hızlı bir alternatif yapıyor. Belki de her şeyden daha önemlisi, Hansi Flick beş yıl önce milli takımdaki ilk maç şansını verdiği bu oyuncudan en iyi verimi alabileceğine inanıyor. Not: B+

    Adeyemi için: Zamanlaması kusursuz bir transfer. Adeyemi, Mayıs 2022'de Red Bull Salzburg'dan Dortmund'a katıldığında geleceğin süperstarı gibi görünüyordu, ancak işler onun için hiçbir zaman tam anlamıyla öyle gelişmedi. Geçen sezon potansiyelini geç de olsa gerçekleştirebileceğine dair işaretler vardı, ancak Camp Nou'ya transfer yine de Münih doğumlu kanat oyuncusu için inanılmaz bir gelişme anlamına geliyor. Güzel olan şu ki, bonservis bedeli düşünüldüğünde üzerinde çok büyük bir baskı olmayacak. Nitekim yeni sezonun ilk döneminde Anthony Gordon'dan çok daha fazlası beklenecek ve bu da, bu yaz köklü biçimde yenilenen Barcelona hücum hattının gerçekten önemli bir parçası olabilecek çok yönlülüğe ve hıza sahip Adeyemi'nin işini ciddi ölçüde kolaylaştırmalı. Kısacası bu, potansiyelini geç de olsa gerçekleştirmek için daha iyi bir platform bulamayacak olan Adeyemi adına doğru zamanda yapılmış doğru hamle gibi görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 Temmuz: Morgan Rogers (Aston Villa'dan Chelsea'ye, 117 milyon £)

    Villa için: Premier League’in güç sıralamasındaki yerlerine dair acımasız bir hatırlatma. Rogers yeni taç giymiş şampiyon Arsenal’e katılsaydı, bu başka bir mesele olurdu. Ancak Villa geçen sezonu dördüncü sırada tamamladı, Chelsea’nin altı basamak ve 13 puan önünde yer aldı ve bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak, oysa Chelsea’nin önünde bekleyen hiçbir Avrupa kupası yok. Buna rağmen Avrupa Ligi şampiyonu, en değerli oyuncusunun Stamford Bridge’e gitmesini engellemekte tamamen çaresiz kaldı. Elbette mali açıdan bakıldığında bu, Villa için kesinlikle inanılmaz bir anlaşma. Rogers’ı sadece iki buçuk yıl önce Middlesbrough’dan başlangıç bedeli olarak 8 milyon £ karşılığında kadrosuna katmışlardı. Şimdi ise onu bu rakamın neredeyse 15 katına sattılar. Bu, Villa’nın bir yedek bulmasına ciddi katkı sağlayacak, aynı zamanda Unai Emery’nin kadrosunu başka bölgelerde de güçlendirmesine yardımcı olacak çılgın bir para. Ancak taraftarlar şu anda son derece öfkeli, çünkü bunu kulüplerinin zengin sahiplerinin Premier League’in finansal kuralları nedeniyle elinin kolunun bağlandığının yeni bir kanıtı olarak görüyor. Not: B+

    Chelsea için: Gerçek bir transfer çalımı. Beklenti, Rogers’ın bu yaz batıya değil kuzey Londra’ya gideceği yönündeydi. Ancak geçen sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılamamanın yol açtığı iddia edilen bütçe sorunlarına rağmen Chelsea, Premier League’in en çok istenen hücum oyuncularından birini transfer etmek için Arsenal’i açık ara geride bıraktı. Nasıl mı? Şu anda herkesin kendine sorduğu soru bu. Pek çok kişi de artık transfer döneminin kapanmasından önce Chelsea’nin ‘bomba timi’nden bir oyuncunun şişirilmiş bir bedelle Villa Park’a gelmesini bekliyor. Yine de daha olası görünen, Enzo Fernandez için yeni bir kulüp bulunması konusunda perde arkasında ilerleme kaydedildiği ve ayrılmak isteyen Arjantinlinin satışının Rogers transferinin maliyetini neredeyse tamamen karşılayacağı. Sadece iki iyi Premier League sezonu geçirmiş ve İngiltere formasıyla 22 maçta sadece bir gol atmış 23 yaşındaki bir oyuncu için Chelsea’nin fazlasıyla fazla ödediği inkâr edilemez. Ancak Rogers, Cole Palmer, Estevao ve Joao Pedro’dan oluşacak bir hücum hattı, gelecek sezon Xabi Alonso yönetiminde kesinlikle ciddi hasar verebilir. Not: B

    Rogers için: Olayların şaşırtıcı bir şekilde gelişmesi, en azından dışarıdan bakıldığında böyle. Genel kanı, Rogers’ın gönlünün Emirates’e gitmekten yana olduğu yönündeydi; burada Mikel Arteta’nın Arsenal hücum hattının sol tarafında kısa süre önce ayrılan Leandro Trossard’ın yerini alması bekleniyordu. Ancak şimdi, Bayer Leverkusen’de Florian Wirtz gibi isimlerle çok iyi işler yaptığı açık olan Alonso’nun onun fikrini değiştirdiği bildiriliyor. Yine de bizim güçlü şüphemiz, paranın ve daha zayıf bir takımda garanti forma süresinin, Rogers’ın Stamford Bridge’e yaptığı sürpriz geçişte daha da belirleyici rol oynadığı yönünde. Adil olmak gerekirse, Chelsea sürekli değişim halinde olan ve korkunç yönetilen bir kulüp olsa da bu, Rogers için çok iyi sonuç verebilecek bir hamle. Özellikle de artık yakın arkadaşı ve genç yaş kategorilerinde Manchester’dan eski takım arkadaşı olan Palmer ile birlikte Premier League’de oynayacak olması bunu daha da anlamlı kılıyor. Nitekim gelecek sezon Chelsea maçlarında epey fazla ‘cold’ sevinci görebiliriz! Not: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 Temmuz: Youri Tielemans (Aston Villa'dan Manchester United'a, 35 milyon £)

    Villa için: Acı bir darbe. Tielemans'ın sakatlık yaşamaya yatkın olması uzun süredir Villa Park'ta bir hayal kırıklığı kaynağı, ancak sağlıklı olduğunda harika bir futbolcu ve geçen sezon Unai Emery'nin oyun planındaki önemini abartmak mümkün değildi. İspanyol teknik adamın takımı, bu yılın başlarında Tielemans ayak bileği sakatlığı nedeniyle yokken çok zorlandı ve Belçikalı olmadan oynadığı yedi Premier League maçının sadece birini kazandı. Ardından ilk 11'e döndüğünde Villa, Premier League'i dördüncü sırada bitirip Avrupa Ligi'ni kazanarak sezonu müthiş bir şekilde tamamladı; Tielemans da finalde muhteşem bir gol attı. Sözleşmesinin bitmesine iki yıl daha varken onu sadece 35 milyon sterline kaybetmek kabullenmesi gerçekten çok zor bir durum, özellikle de Amadou Onana ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacakken. Not: D

    United için: Oldukça hoş bir sürpriz. Hamlenin rekabete yakın olduğu ortaya çıkana kadar United'ın Tielemans için bir girişim hazırlığında olduğuna dair hiçbir işaret yoktu. Bu nedenle, bu kadar kararlı ve bu kadar gizli hareket ettikleri için övgüyü hak ediyorlar. Tielemans, bu yaz United'ın aradığı yaş profiline açıkça uymuyor ve 29 yaşında biri için bile kesinlikle çok fazla yıpranmış durumda. Ancak gelişi, Ederson anlaşmasının çökmesi, Manuel Ugarte'nin Uruguay milli takımında ciddi bir sakatlık yaşaması ve United'ın orta saha için öncelikli transfer hedefleri Elliot Anderson, Sandro Tonali ve Mateus Fernandes anlaşmalarında fiyat nedeniyle devre dışı kalmasının ardından Old Trafford'daki paniği bir miktar azaltacak. Tielemans, kalitesini Dünya Kupası'nda da gösteren, kendini Premier League'de kanıtlamış bir oyuncu. Bu nedenle, geçen sezonun sonunda Casemiro'nun ayrılmasının ardından United orta sahasına çok ihtiyaç duyulan derinliği, tecrübeyi, çok yönlülüğü ve kaliteyi katacak; bu bedelle sezonun transferlerinden biri olduğu da ortaya çıkabilir. Not: B+

    Tielemans için: Belki onun bile artık elinden kaçtığını düşündüğü türden bir fırsat. Tielemans uzun süredir Premier League'in elit kulüplerinden birine katılmaya aday gösteriliyordu ancak mayısta 29 yaşına girmesinin ardından, eski Leicester City orta sahası için kariyerinin bu aşamasında bunun gerçekleşecek gibi görünmediği açıktı ve bunda da bir sorun yoktu. Villa kendi başına da dev bir kulüp. Ancak prestij açısından United'ın tartışmasız biçimde başka bir seviyede olduğu ortada; bu da oyunun en büyük sahnelerinden birinde harika pas yelpazesini ve müthiş tekniğini sergileme fırsatını kuşkusuz büyük bir iştahla karşılayacak Tielemans için bunu dev bir transfer haline getiriyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 Temmuz: Andrey Santos (Chelsea'den Manchester United'a, 50 milyon £)

    Chelsea için: Chelsea'nin tuhaf yazı, Premier League'de ilk dört yarışı verdiği doğrudan bir rakibine gelecek vadeden genç oyuncularından birini satmayı kabul etmesiyle sürüyor. Andrey Santos, kardeş kulüp Strasbourg'daki başarılı kiralık döneminin ardından geri dönüp A takıma dahil olarak iyi bir gelişim gösteriyor gibi görünüyordu; 2025-26 sezonu boyunca düzenli olarak forma giydi ve Enzo Fernandez ile Moises Caicedo'nun yokluğunda görev aldığında sık sık etkileyici performanslar sergiledi. Fernandez ayrılırsa, ki öyle görünüyor, yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun elinde çok az seçenek kalacak. Ancak 22 yaşındaki oyuncunun açıkça dokunulmaz görülmediği anlaşılıyor ve ilk 11'in garanti ismi olmayan bir orta saha için United'ın £48 milyon (64 milyon dolar) artı £2 milyon bonus içeren teklifi belli ki reddedilemeyecek kadar iyiydi. Bu, BlueCo modelinin iş başındaki hâli; Chelsea, 2023'te Brezilya kulübü Vasco da Gama'dan £16 milyona genç ve yüksek potansiyelli bir oyuncu olarak transfer edilen Santos'tan önemli bir kâr elde etmeye hazırlanıyor. Bu alaycı iş kararı biraz buruk bir tat bırakıyor, ancak masadaki yüksek para nedeniyle bu anlaşma muhtemelen reddedilemeyecek kadar iyiydi. Yine de Santos, Old Trafford'da dünya çapında bir yıldıza dönüşürse, bu anlaşma gelecekte hoş hatırlanacak bir anlaşma olmayacak. Not: B-

    Man Utd için: Tüm taraflar açısından biraz kafa karıştırıcı transferlerden biri. United, birincil orta saha hedefleri Elliot Anderson ve Matheus Fernandes'i sırasıyla Man City ve Tottenham'a kaptırdıktan sonra, 18 Temmuz'da başlayacak sezon öncesi kampı öncesinde Kobbie Mainoo hâlâ İngiltere ile Dünya Kupası'nda olduğundan, Mason Mount'ın tek tanınmış kıdemli orta saha oyuncusu olarak kalacağı bir senaryodan kaçınmak için paniğe kapılarak Santos'a yöneldi. Fernandes transfer girişiminin sonuçsuz kalmasının ardından United karar vericilerinin "sakin" olduğu bildirilmişti, ancak Santos önceki hedefleriyle aynı seviyede değil ve Chelsea'nin açıkça yollarını ayırmaya istekli olduğu bir oyuncu için £50 milyonluk paket yüksek bir bedel. Casemiro'nun ayrılığı ve Manuel Ugarte'nin yaşadığı ciddi sakatlık sonrası Manchester United'ın orta sahada sayıya ihtiyacı var, ancak burada transfer dönemi kapandığında garanti ilk 11 oyuncusu olmayacak biri için fazla ödeme yaptılar. Umut, 22 yaşında olması nedeniyle hâlâ ulaşacağı çok daha fazla seviye bulunması olacak. Not: C

    Santos için: Chelsea takımında bir var bir yok olduğu bir sezonun ardından Carlo Ancelotti'nin Brezilya kadrosuna alınmamasının da etkisiyle, Santos'un "düzenli A takım futbolu" arayışıyla Chelsea'den ayrıldığı bildirildi. Old Trafford'da Stamford Bridge'de bulduğundan daha fazla süre alıp almayacağı ise zamanla görülecek ve bu büyük ölçüde United'ın başka kimi kadrosuna katacağına bağlı olacak; kulübün orta saha yapılanması sürerken başkalarının da gelmesi muhtemel. Santos, Chelsea'deki yönetim katındaki kaos ve teknik direktör koltuğundaki sürekli değişimden uzak, yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğunu hissediyor olabilir, ancak United'ın da uzun vadede daha fazla istikrar sağlayacağının bir garantisi yok. Yine de Şampiyonlar Ligi futbolu sunabiliyorlar; bu da doğal olarak daha fazla dakika anlamına gelecek çünkü Santos'un yakında eski kulübü olacak takım herhangi bir Avrupa kupasına katılma hakkı kazanamadı. Sonuçta, yeni ortamında kendisini kilit bir figür olarak kabul ettirmek oyuncunun kendisine kalacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 Temmuz: Sandro Tonali (Newcastle'dan Tottenham'a, 100 milyon £)

    Newcastle için: Balon gerçekten de patladı! Newcastle, geçen sezon Liverpool'u Carabao Cup finalinde sürpriz şekilde mağlup ederek kupa hasretine son verdikten sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandığında, taraftarlar devlet destekli kulüplerinin Katar destekli Paris Saint-Germain'in İngiltere'deki karşılığı olmasını hayal ediyordu. Ancak Liverpool daha sonra Alexander Isak'ı son derece acı verici koşullarda ellerinden alarak Newcastle'a Premier League'deki hiyerarşideki yerini sert bir şekilde hatırlattı. Newcastle o dönem Britanya rekoru olan bonservis bedelini iyi değerlendirmiş olsaydı, işler yine de yolunda gidebilirdi. Ancak bunun yerine Yoane Wissa, Nick Woltemade ve Anthony Elanga gibi panik transferlerine milyonlarca sterlin saçıldı ve bunun sonucunda Eddie Howe'un takımı sezonu 12. sırada tamamladı. Anthony Gordon'ın felaket bir sezon bitmeden çok önce ayrılacağı belliydi ama asıl rüyanın sonunu temsil eden şey, Tonali'nin, hem de Tottenham'a, gitmesi oldu. Taraftarlar için gerçekten travmatik olan şey ise bunun muhtemelen tabuta çakılan son çivi bile olmaması; çünkü kaptan Bruno Guimaraes'ın da önümüzdeki haftalarda kesin olarak ayrılması bekleniyor. Kısacası, kulübün Suudi Arabistanlı sahipleri spora yaptıkları yatırımı azaltırken daha fazla sıkıntı kapıda. Bu da taraftarların dokuz haneli bonservis bedeliyle bile teselli bulamaması anlamına geliyor; üstelik o paranın da büyük ihtimalle boşa harcanacağı düşünülüyor. Not: F

    Tottenham için: Bir çarpıcı transfer daha. Spurs, Mateus Fernandes için tarihi £85m'lik anlaşmayı tamamlamasından sadece bir gün sonra Tonali için de kulüp transfer rekorunu bir kez daha kırmaya karar verdi. Bunun çaresizliğin işareti mi yoksa bir hırs gösterisi mi olduğu tartışmaya açık. Belki de bu, transfer piyasasının çılgına döndüğünün bir kanıtıdır. Sonuçta Elliot Anderson £116m ediyorsa, Tonali neden benzer bir bedelle transfer olmasın ki?! İtalya milli takım oyuncusu, son birkaç sezonda Premier League'in en iyi orta sahalarından biri olduğunu tartışmasız şekilde kanıtladı ve vatandaşı Roberto De Zerbi yönetiminde Fernandes'ten bile daha iyi bir çıkış yapma ihtimali var gibi görünüyor. Elbette en üst seviyede hâlâ kendini fazlasıyla kanıtlaması gereken 26 yaşındaki bir oyuncu için bu kadar para ödemek yine de bir kumar ve Spurs'ün bu kumarın karşılığını alması da umutsuzca gerekli. Ancak şu an için taraftarlar muhtemelen bunu umursamayacaktır. Eski icra kurulu başkanı Daniel Levy'nin yönettiği temkinli/cimri transfer politikası nedeniyle yıllarca hayal kırıklığı yaşayan taraftarlar, şimdi kulüplerinin piyasadaki en çok talep gören orta sahalardan birini almak için Premier League rakiplerini açık ara geride bıraktığını gördü. Not: B+

    Tonali için: Son derece beklenmedik bir hamle. Varsayım, Tonali'nin yasa dışı bahis cezası döneminde yanında duran kulüpten ayrılması hâlinde bunun Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri için olacağı yönündeydi. Bunun yerine son iki sezonda da Premier League'i 17. sırada bitiren bir takıma katıldı. Peki neden? Açıkçası, Serie A'dan herhangi bir kulübün Tonali'nin evine dönme yönündeki bildirilen isteğini karşılayacak yeterli paraya sahip olma ihtimali hiç yoktu ve İngiltere'nin elit kulüpleri de anlaşılır şekilde Newcastle'ın istediği bonservis bedelinden çekindi. Sonuç olarak Tonali'nin yolu, artık kariyerinin en verimli yıllarını geçirmeye hazırlandığı Tottenham'a düştü; bu da inkâr edilemez şekilde tuhaf. Yine de De Zerbi Spurs'te iki sezondan uzun süre kalırsa, ki bu büyük bir "eğer", belki bu hamle uzun vadede Tonali için iyi sonuçlanabilir... Not: C+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    5 Temmuz: Denzel Dumfries (Inter'den Real Madrid'e, 20 milyon €)

    Inter açısından: Ayak bileğindeki sakatlık ve ardından geçirdiği ameliyat Dumfries’in 2025-26 sezonunu sekteye uğratmış olsa da, takımın en önemli isimlerinden biri hâline gelen bir oyuncunun sözleşmesine bu kadar düşük bir serbest kalma maddesi koyma kararını sorgulamak gerekir. Buna rağmen, formunda olduğu günlerde hâlâ etrafındaki en iyi hücumcu beklerden biri ve bu yüzden €20 milyon (£17 milyon/$23 milyon), Inter için oldukça kötü bir iş gibi görünüyor. Zira Inter, sözleşmesinin bitimine hâlâ iki yıl olan bir oyuncu için bugünün piyasasında çok daha yüksek bir bedel talep edebilirdi. Hakkını vermek gerekirse, Inter’in eli bağlı da olabilir; Hollandalı oyuncu Eylül 2024’te sözleşmesini yenilediğinde, görünüşe göre bu maddeyi talep etti. Söz konusu madde, 2025 yazında İtalya dışındaki kulüpler için €25 milyon olarak belirlenmiş, ardından bu yıl düşmüştü. Not: C

    Madrid açısından: Bu, La Liga’nın katı finansal kuralları içinde hareket ederken uygun fiyatlı fırsatların peşine düşen bir kulüp olarak ün kazanan Real Madrid için yine çok akıllıca bir iş gibi görünüyor. Dumfries’in değeri, Real Madrid’in ödediği rakamın en az iki katı ve bu ücret, kulüp efsanesi Dani Carvajal’ın ayrılığının ardından Trent Alexander-Arnold ile rekabet edecek yeni bir sağ bek için Real Madrid’in ayırdığı bildirilen €30 milyonun da oldukça altında. Ancak İngiliz mevkidaşı gibi Dumfries de savunmadan çok hücumda daha etkili olduğu söylenebilecek bir sağ taraf savunmacısı ve bu da Madrid’i o bölgede daha güçlü takımların değerlendirebileceği bir dengesizlikle baş başa bırakıyor. 30 yaşında olması nedeniyle uzun vadeli bir alternatif de sayılmaz ama bu kadar düşük bir bedelle en azından birkaç sezon için iyi bir geçiş çözümü olamayacağını söylemek zor. Not: A

    Dumfries açısından: Kariyerinin bu aşamasında böyle bir transfer, Dumfries’in sözleşmesine bu serbest kalma maddesini koydurmak istemesinin tam da nedeni. 2021’de PSV’den geldiğinden beri Inter’e sadakatle hizmet etti; sağ kanat bek pozisyonunda çıktığı 207 maçta 55 gole katkı verdi, ayrıca Inter’in hem 2023-24 hem de 2025-26 sezonlarında Serie A şampiyonluğunu kazanmasına ve iki Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmasına yardımcı oldu. Muhtemelen son büyük transferini fazlasıyla hak etti ve düşük bonservis bedeli, Bernabeu’daki baskıyı da bir miktar azaltacaktır. Jose Mourinho ile oynayacağı rolle ilgili görüşmeler yaptığı bildirilen oyuncunun, Alexander-Arnold’u ilk 11’in dışında bırakıp bırakmayacağını görmek çok ilginç olacak. Not: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 Temmuz: Mateus Fernandes (West Ham'dan Tottenham'a, 85 milyon £)

    West Ham için: Premier League’den düşmenin ekonomik etkisini hafifletme konusunda çok işe yarayacak devasa bir bonservis bedeli. West Ham’in küme düşmesi kesinleşir kesinleşmez bazı büyük satışların gerekeceği açıktı ve Fernandes de en değerli varlıklarından biriydi; klas bir orta saha oyuncusu olarak, kaderleri sezonun son gününde belli olmadan önce bile rakip kulüplerin yoğun ilgisini çekiyordu. Bu yüzden ayrılığı kesinlikle sürpriz değil. Ancak asıl şaşırtıcı olan, West Ham’in pazarlık açısından oldukça zayıf bir konumda olmasına rağmen Portekizli oyuncu için talep ettiği rakamın tamamını almayı başarması. Bunun için kulübün haklı olarak çok eleştirilen yönetim kurulu nadir de olsa övgüyü hak ediyor. Not: A

    Tottenham için: Kulübün bu yaz ne kadar ciddi olduğunu gösteren bir başka kanıt. Biri neredeyse küme düşmeyle sonuçlanan iki feci sezonun ardından Spurs, kendisini bir daha asla böyle bir durumda bulmamak için hızlı davrandı ve Jan Paul van Hecke için £52m ödemek bir niyet beyanıysa, bu bir üst seviye. Fernandes çok yetenekli bir 21 yaşında oyuncu. Birçok rolde oynayabiliyor ve uzun süredir daha güçlü bir takımda çok daha fazla parlayacak bir oyuncu gibi görünüyordu. Roberto De Zerbi’nin de onu kendi oyun tarzı için kusursuz gördüğü açık. Ancak bu anlaşmanın üzerinde inkâr edilemez bir çaresizlik havası var. Spurs, Sandro Tonali’yi de kadrosuna katma girişiminden gördüğümüz üzere, vasat orta sahasını yenilemek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıydı ve bu nedenle Manchester United gibi kulüplerin ilgisini savuşturmak adına Fernandes için piyasa değerinin üstüne çıktı. Sonuç olarak bu transferin Spurs için işlemesi gerekiyor, hem de hemen; aksi takdirde kulübün sahiplerini eleştirmek için kullanılan bir başka sopaya hızla dönüşecek. Nitekim işin içindeki rakamları bağlama oturtmak gerekirse, PSG Joao Neves için Benfica’ya €60m ödedi ve Fernandes, yine 21 yaşındaki vatandaşının seviyesine hiç de yakın değil; dolayısıyla gerçekten öyle olabileceğini göstermesi gerekiyor. Not: C+

    Fernandes için: İlk bakışta tuhaf bir hamle. Fernandes, United, Liverpool ve PSG gibi oyunun en büyük isimlerinden bazılarıyla anılıyordu. Bunun yerine geçen sezonu West Ham’in bir sıra ve iki puan üstünde bitiren Spurs’e gitti; bu da onu bir bakıma yatay bir hamle gibi gösteriyor. Ancak kuzey Londra ekibi gelecek sezon çok daha güçlü olmalı ve Fernandes de hiç kuşkusuz De Zerbi’nin bambaşka bir seviyeye taşımasına yardım edebileceği türden bir orta saha oyuncusu. Elbette, tarafların hiçbirinin istikrarıyla ünlü olmadığı düşünüldüğünde İtalyan teknik adamın Spurs’te ne kadar kalacağı konusunda bazı endişeler olmalı, ancak Fernandes doğrudan ilk 11’e girecek ve bu başka bir yerde gerçekleşmeyebilirdi. Not: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 Temmuz: Ismael Saibari (PSV'den Bayern Münih'e, 50 milyon €)

    PSV için: Hayal kırıklığı yaratan ama kaçınılmaz bir ayrılık. Saibari, PSV ile üst üste üç şampiyonluk kazandı ve bu süreçte etkisi adım adım arttı. Bu nedenle Avrupa'nın dev kulüplerinden biri tarafından transfer edilmesi sadece zaman meselesiydi. Bazıları, Kuzey Amerika'da parlayabilme ihtimali her zaman bulunduğu için PSV'nin Saibari için bonservis bedeli belirlemek adına Dünya Kupası sonrasını bekleyebileceğini savunabilir, ancak dört yıl önce Genk'ten 5 milyon avronun biraz üzerinde bir bedelle transfer edilen bir oyuncu için bu yine de iyi bir ücret. Ayrıca bu paranın, en iyi oyuncularını sürekli satmak zorunda kalmasına rağmen Hollanda'da düzenli olarak kupa kazanmayı başaran bir kulüp tarafından iyi değerlendirileceği de muhtemel. Not: B 

    Bayern için: Harika bir iş. Saibari'nin piyasa değeri, Fas formasıyla ortaya koyduğu sansasyonel performanslar sayesinde son birkaç haftada yalnızca arttı; 25 yaşındaki oyuncu ülkesinin Dünya Kupası'ndaki üç grup maçının tamamında gol attıktan sonra Son 32 Turu'nda Hollanda karşısında alınan galibiyette belirleyici penaltıyı da gole çevirdi. Ancak sportif direktör Max Eberl'in transfer resmen açıklandığında belirttiği gibi, bu Bayern'in bir süredir üzerinde çalıştığı bir anlaşmaydı. Bu, bir Dünya Kupası'nda adını duyuran rastgele bir oyuncuya verilmiş ani bir tepki değildi; Bayern uzun süredir Saibari'nin teknik, çalışkanlık ve çok yönlülük açısından zaten yıldızlarla dolu hücum hattına önemli katkı yapacak doğru karışıma sahip olduğuna inanıyordu ve biz de bu değerlendirmeyi sorgulatacak hiçbir şey görmüyoruz. Not: A

    Saibari için: Hayatının en iyi yazı. Dünya Kupası, Fas'ın çok etkileyici takımında hücum hattındaki dinamik performanslarıyla ortalama futbolseverin dikkatini çeken Saibari için gerçekten daha iyi gidemezdi. Şimdi ise, ilk 11'inde Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise ve Jamal Musiala'nın yer aldığı bir takımda kendine yer açmak bir nebze kâbusa dönüşebilecek olsa da, "dünyanın en büyük kulüplerinden biri"ne klasik "rüya" transferini tamamladı! Ancak Saibari'nin en iyi yılları hâlâ önünde, şu anda adeta ayakları yerden kesilmiş durumda ve Bayern kadrosuna çok faydalı bir ek olabileceğini doğal olarak düşünüyor. Vincent Kompany de belli ki aynı fikirde, çünkü Saibari hiç kuşkusuz Nicolas Jackson'dan Kompany'nin takımının oyun tarzına daha uygun görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 Temmuz: Marco Palestra (Atalanta'dan Chelsea'ye, 47 milyon £)

    Atalanta için: Ederson’ı Manchester United’a satma anlaşmasının ardından bu, Atalanta için bir kez daha son derece akıllıca bir anlaşma gibi görünüyor. Palestra için alınacak 55 milyon avroluk (£47m/$62m) büyük paket, altyapılarından yetişen ancak A takımda yalnızca birkaç maça çıkan bir oyuncu için tamamen kâr anlamına geliyor; kulübün, Cagliari’deki başarılı kiralık döneminin ardından Palestra’yı yeniden kadroya katmak yerine bir süredir bonservis geliri elde etmeye karar verdiği söyleniyor. 21 yaşındaki oyuncu, kulüp tarihinin en pahalı dördüncü satışı oluyor ve Palestra’nın 10 yaşında katıldığı kulüpte kalıp Bergamo’da iz bırakmayacak olması belki üzücü, ancak Inter ve Chelsea gibi kulüpler ilgisini gösterdiğinde aklı çelindi ve onu elde tutmak her zaman zorlu bir mücadele olacağa benziyordu. Not: A

    Chelsea için: Bu transfer, Chelsea menajeri olarak Xabi Alonso’nun etkisinin, teknik direktörlüğünden ziyade ilginç bir göstergesi. İspanyol’un bu anlaşmaya onay verdiği bildirildi ve kulüp, Atalanta ile anlaşmaya varmak için hızlı davrandı; 24 saat içinde en güçlü konuma yükselerek Inter’in Palestra hamlesini çaldı. Oyuncunun yaygın şekilde Serie A şampiyonuna katılması bekleniyordu, bu nedenle bu açıdan bakıldığında kesinlikle önemli bir hamle. Çok yönlü, süratli ve güçlü bir bek olan Palestra’nın, 2025-26 sezonunda Serie A’da Yılın Savunmacısı seçilmesinin ardından, Alonso’nun sistemine üçlü ya da dörtlü savunmada uyum sağlaması bekleniyor ve Premier League’in zorlu şartlarına da oldukça uygun görünmekte. Ancak 55 milyon avroya kadar çıkan bir harcamanın ardından Chelsea’nin fazla ödeme yaptığı yönünde bir his var; bu, Serie A standartlarına göre çok büyük bir meblağ ve görünüşe göre Inter’in teklifini açık farkla geride bıraktı, ayrıca oyuncu 21 yaşında ve üst düzey futbolda arkasında yalnızca iyi sayılabilecek bir sezon var. Bu nedenle bu transfer bir miktar risk barındırıyor. Not: B

    Palestra için: Chelsea’yi, çocukken altyapısında oynadığı ve desteklediğine inanılan Inter’e transfer olmaya tercih etmesinin nedenini yalnızca Palestra’nın kendisi yanıtlayabilir, ancak Chelsea’nin teklif ettiği bildirilen sözleşmenin (haftalık 100.000 sterline yakın) Nerazzurri’nin sunduğunun iki katından fazla olması bunu bir ölçüde açıklayabilir. Bununla birlikte Palestra, Premier League’de başarılı olmak için gereken tüm özelliklere sahip ve görünüşe göre İngiltere’nin en üst liginde kendini test etme fırsatına hemen atladı. Arsenal’de Riccardo Calafiori’nin başarısı onu cesaretlendirecektir; İtalyan bir diğer genç oyuncu Giovanni Leoni’nin geçen yaz Liverpool’a katılması da daha fazla oyuncunun kariyerlerinin erken dönemlerinde Serie A’dan ayrılmaya hazır olduğunun bir işareti. Onu Stamford Bridge’e getirme konusundaki kararlılığı, yeni menajer altında kilit bir figür olmaya aday olduğunu gösterdiği için, Alonso’nun bu ısrarından da etkilenmiş olabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 Haziran: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain'den AC Milan'a, 75 milyon €)

    PSG için: Jackpot! Avrupa şampiyonu, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde tek bir maça bile ilk 11'de başlamayan bir yedek oyuncu için böylesine saçma bir parayı ödemeye hazır birini bulduğu için bankaya güle oynaya gidecek. Unutmayın, Ramos'un PSG'nin golcü sorununa cevap olması gerekiyordu ancak Luis Enrique, Ousmane Dembele'yi bir ‘sahte dokuz’a çevirerek daha iyi bir çözüm bulunca, zamanının çok büyük bölümünü Parc des Prince'te kulübede geçirdi ki bu da Portekizli adına pek iyi görünmüyor. Uluslararası seviyede hâlâ 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun yedeği konumunda olması da aynı şekilde. Dolayısıyla oyunun en büyük takımları bu yaz Ramos'u kadrosuna katmak için sıraya girmiş değildi, hele hele saçma bir 75 milyon € karşılığında hiç değil. Ancak PSG, tek bir sansasyonel anlaşmayla Yan Diomande'yi transfer etmek için ihtiyaç duyacağı paranın yarısından fazlasını topladı; üstelik bu oyuncu gerçekten hücumlarını geliştirecek. Not: A+

    Milan için: Akıl almaz, gerçekten akıl almaz. Önce şunu hemen söyleyelim: Ramos iyi bir santrfor. Benfica'da büyük bir potansiyel gösterdi ve PSG'de üç sezonda attığı 45 golle oyuna sonradan girerek etki yaratabildiğini kanıtladı. Ancak bonservis bedelinin hiçbir mantığı yok, özellikle de kasası pek dolu olmayan bir Milan için. Bu nedenle İtalya'da taraftarlar, yorumcular ve gazeteciler şu anda burada tam olarak neler yaşandığını anlamaya çalışıyor. Bu transfer Rafael Leao'nun yakında San Siro'dan ayrılacağı anlamına gelebilir ancak Jorge Mendes'in işin içinde olması kaçınılmaz olarak çok sayıda komplo teorisini de beraberinde getirdi; ayrıca Milan sahibi Gerry Cardinale'in PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile iyi bir ilişkisi olduğu da hatırlatıldı. Yine de Milan'ın Ramos için neden kulüp rekoru bonservis ödemek zorunda hissettiğini kimse kesin olarak bilmiyor. Tekrar net olalım, Serie A'da gol atacağını düşünüyoruz; özellikle de 9 numaradan Ruben Amorim'in isteyeceği her şeyi sağlaması gerektiği için. Ancak bu, Inter'in Romelu Lukaku'yu transfer etmesinden bu yana İtalya'daki en pahalı transfer ve Ramos aslında gol garantisi açısından aynı düzeyde bir güvence sunmuyor. Not: D+

    Ramos için: Yıllardır arka planda kalan bir oyuncu için, başrole çıkmak adına çok gecikmiş bir fırsat. Ramos, Fernando Santos'un Portekiz'i adına 2022 Dünya Kupası'nda hat-trick yaptığında yeni bir yıldızın doğduğunu düşünmüştük. Ancak Santos'un yerine gelen Roberto Martinez, büyük vaat vadeden gerçek bir santrfor etrafında Portekiz hücumunu kurmak yerine Ronaldo'yla devam etmeyi tercih etti ve böylece Ramos'u yıllarca geri planda bıraktı. Bununla birlikte, Ronaldo ve Martinez üzerinde gerçek bir baskı kurma konusunda kendisinin de pek iyi bir iş çıkarmadığını söylemek gerekiyor. Paris'te de benzer bir hikâye yaşandı; burada genel kanı, PSG'nin imrenilecek bir olağanüstü hücumcu koleksiyonuna sahip olduğu ancak Ramos'un bunlardan biri olmadığı yönündeydi. O, sadece kulübeden gelip oyuna sokulabilecek iyi bir isimdi, etkili bir hamle oyuncusuydu. En önemlisi, artık bu anlatıyı değiştirme şansına sahip. Ramos, dünya futbolunun en büyük kulüplerinden biri olmaya devam eden yeni Milan'ın hücumunun mızrak ucu olacak. Bonservis bedelini haklı çıkarması için üzerindeki baskı çok büyük olacak çünkü bu zaten büyük bir ücret, ama bir Serie A kulübü için kesinlikle devasa. Sıra sende, Goncalo; artık değerini kanıtlama zamanı... Not: A

    Mark Doyle

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-HOFFENHEIMAFP

    18 Haziran: Jan Paul van Hecke (Brighton'dan Tottenham'a, 52 milyon £)

    Brighton için: Brighton’dan bir kez daha son derece akıllıca bir hamle. Altı yıl önce yalnızca 2 milyon sterline kadrosuna kattığı bir oyuncudan 52 milyon sterlin (70 milyon dolar) kazanarak, en iyi satış yapan kulüplerden biri olma ününü daha da pekiştirecek. Van Hecke’nin Amex Stadyumu’ndaki sözleşmesinin yalnızca 12 ay sonra sona erecek olması da bu anlaşmayı daha da iyi hâle getiriyor. Bu nedenle kulüp, daha önce oyuncuya 70 milyon sterlin (94 milyon dolar) değer biçildiği bildirilmiş olsa da, Hollandalı savunmacıdan böylesine ciddi bir bonservis geliri elde etmiş olmaktan memnun olacaktır. Bu bonservis bedelini kaçınılmaz olarak yüksek potansiyelli bir alternatife yeniden yatıracaklar. Hamburg’daki etkileyici kiralık döneminin ardından, ayrı bir transfer olarak Tottenham’ın genç yeteneği Luka Vuskovic’in radarlarında olduğu özellikle belirtiliyor. Zaten stoper seçenekleri de çok sınırlı değil; Lewis Dunk ve Olivier Boscagli hâlihazırda kadroda yer alırken, Igor Julio’nun West Ham’daki kiralık döneminden dönmesi bekleniyor. Not: A

    Tottenham için: Açık şekilde yeni teknik direktör Roberto De Zerbi’nin yön verdiği bir transfer. Brighton’daki döneminde Van Hecke ile çalışan De Zerbi’nin etkisi hissediliyor ancak Brighton’ın oyuncuya 70 milyon sterlin değer biçtiğini öne süren haberler ortaya çıktıktan sonra, güney kıyısında sözleşmesinin son yılına girmesine ramak kalmış bir stoper için Spurs’ün fazla ödeme yapmaya ikna edilmiş olabileceği hissinden de kurtulamıyorsunuz. Onun kalibresindeki bir oyuncu için indirimli bir anlaşmanın gerçekçi olarak yaklaşık 40 milyon sterlin (54 milyon dolar) civarında olması gerektiği düşünülebilir, ancak Brighton’ın pazarlıklarda ne kadar zorlu olduğu biliniyor ve Tottenham da harekete geçmeleri gerektiğini düşünmüş olabilir; Premier League’deki rakipleri Chelsea ile Liverpool’un Van Hecke ile ilgilendiği bildirilmişti, ayrıca kulüp kaptanı Cristian Romero’nun çalkantılı bir sezonun ardından bu yaz ayrılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılırken, diğer stoper Micky van de Ven de onun izinden gidebilir. Yine de Tottenham, en azından Premier League’de kendini kanıtlamış bir savunmacıyı alıyor. 26 yaşındaki oyuncu henüz zirvesine ulaşmadı, topu iyi kullanıyor ve takımın uzun süredir ciddi biçimde eksikliğini hissettiği mücadeleci karakter ile liderlik özelliklerine sahip. Hollanda millî oyuncusu, bedelsiz transfer Marcos Senesi ile yeni görünümlü bir stoper ikilisi oluşturabilir. Not: B-

    Van Hecke için: Oyuncunun açısından bakıldığında, bu transfer oldukça mantıklı görünüyor. Görünüşe göre Amex’te kalış süresini uzatmayacağını net şekilde ortaya koyan Van Hecke, kariyerinin orta noktasında Brighton’dan bir basamak yukarı çıkıyor ve Premier League’de kendini kanıtladıktan sonra bunu daha da büyük hedeflere giden bir sıçrama tahtası olarak görebilir. Muhtemelen ne Chelsea ne de Liverpool, kendisiyle ilgili bildirilen ilgiyi somutlaştırdı; dolayısıyla sözde ‘Big Six’ kulüplerinden birinde garanti ilk 11 oyuncusu olmak istiyorsa Tottenham ideal başlangıç noktası olabilir, gerçi kulüp herhangi bir Avrupa kupası futbolu sunamıyor. Daha önce ateşli İtalyan çalıştırıcıyla birlikte çalıştığı için Van Hecke, De Zerbi’nin nasıl oynamak istediğini tam olarak biliyor olacak ve bu da uyum sürecini hızlandırmalı. 2025-26’nın son bölümünde küme düşme tehlikesini savuşturan kuzey Londra ekibi için, bir başka felaket iç saha sezonunun ardından artık tek yön gerçekten yukarı gibi görünüyor. En azından kâğıt üzerinde Senesi ile kurulacak ortaklık oldukça güçlü duruyor ve takımın muhtemelen bir geçiş döneminden geçeceği süreçte sağlam bir savunma temeli sunuyor. Not: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Liverpool 2026Getty Images

    18 Haziran: Victor Munoz (Osasuna'dan Liverpool'a, 34,5 milyon £)

    Osasuna için: İlk bakışta, Osasuna'nın geçen yaz sadece 5 milyon avroya kadrosuna kattığı bir oyuncudan oldukça iyi bir kâr elde ettiği düşünülebilir, ancak Pamplona ekibi Real Madrid ile yaptığı anlaşmadaki yüzde 50'lik yüksek sonraki satış payı maddesi nedeniyle her zaman eli kolu bağlı durumdaydı. Bu da 40 milyon avroluk (£34,5 milyon / $45 milyon) serbest kalma bedelinin 20 milyon avroluk kısmının Real Madrid'e gideceği anlamına geliyor, ancak 15 milyon avroluk (£13 milyon / $17 milyon) kazanç yine de Osasuna'nın büyüklüğündeki bir kulüp için önemli. Munoz'un ayrılığı, 12 gole katkı yaptığı ve İspanya'nın Dünya Kupası kadrosuna çağrıldığı bir sezonun ardından zaten büyük ölçüde bekleniyordu ve serbest kalma maddesi de bonservis konusunda Osasuna'nın elini kolunu bağladı. Not: B-

    Liverpool için: Andoni Iraola döneminin ilk transferi ve Liverpool'un Newcastle ile transfer piyasasındaki rekabetine eklenen yeni bir halka! Newcastle, Barcelona'ya katılan Anthony Gordon'ın uzun vadeli ideal halefi olarak Munoz'u belirlemişti, ancak Liverpool piyasadaki fırsatı sezip, görüşmeler ileri aşamaya gelmiş ve Tynesiders'ın teklifinin kabul edildiği bildiriliyorken araya girerek bu hamleyi çaldı. Bu nedenle Liverpool bunu şimdiden bir anlamda önemli bir transfer çalımı olarak görecektir, ancak aynı zamanda böylesine yüksek potansiyelli genç bir kanat oyuncusunu ileride kelepir sayılabilecek bir bedelle kadrosuna kattığı için de çok memnun olacaktır. Munoz, her iki kanatta ve merkezde de görev yapabiliyor; Mohamed Salah'ın ayrılığı ve Hugo Ekitike'nin sakatlığının ardından Liverpool hücum hattında oluşan büyük boşluğa ihtiyaç duyulan kaliteyi ve derinliği sağlıyor. Hücumda doğrudan oynayan, hızlı ve savunmada da çok çalışan 22 yaşındaki oyuncu, yeni teknik direktör Iraola'nın oyun tarzına ideal uyum sağlayacak isim gibi görünüyor; üstelik yeni başantrenörün de bu transferin gerçekleşmesi için bastırdığı anlaşılıyor. Ancak yine de genç İspanyol'un Rio Ngumoha'nın gerçek bir süperstara dönüşme yolunu kapatmamasını sağlaması gerekecek, fakat kulübün bunun böyle olmayacağından emin olduğu bildiriliyor. Not: A 

    Munoz için: Liverpool ve Newcastle'ın teklifleri kabul edildikten sonra, iki kulüp arasındaki kararın oyuncuya kaldığını düşünmek gerekir ve Munoz'u Anfield'a gitmeyi seçtiği için gerçekten suçlayamazsınız. Henüz sadece 22 yaşında olmasına rağmen, kariyerinin ilk döneminde biraz göçebe bir yol izledi ve bu şimdiden üçüncü büyük kulübü olacak. Barcelona'nın ünlü La Masia akademi sisteminden çıktıktan sonra daha sonra Real Madrid'e geçti ve sadece bir yıl önce Osasuna'ya katıldı. Munoz bu kez yeni ortamına yerleşmeyi ve uzun vadeli bir yıldız olarak kendini kabul ettirmeyi umacak, vatandaşı Iraola da onun uyum sürecine yardımcı olacak mükemmel teknik direktör gibi görünüyor. İlk 11'de yer kapmak için ciddi bir mücadele vermesi gerekecek ve Liverpool'un hâlâ RB Leipzig'in çok beğenilen kanat sihirbazı Yan Diomande'nin peşine düşmesinin beklendiği düşünüldüğünde bu, genel üretkenliğini geliştirmesini de gerektirebilir, ancak çok yönlülüğü sayesinde Liverpool'un yenilenen hücum hattında yine de bolca fırsat bulmalı. Not: A

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    18 Haziran: Ibrahima Konate (Liverpool'dan Real Madrid'e, bedelsiz)

    Liverpool için: Konate’nin geleceği söz konusu olduğunda Liverpool gerçekten de iki arada bir derede kalmıştı, ancak savunmacının sözleşmesinin en başta bu noktaya kadar gelmesine izin verilmeseydi bu durumdan kaçınılabilirdi. Kırmızılar, oyuncuyu şampiyonlukla sonuçlanan 2024-25 sezonunda formunun zirvesindeyken yeni bir sözleşmeye bağlamış olsaydı, yolların ayrılma vakti geldiğinde hatırı sayılır bir bonservis bedeli talep edebilirdi. Ancak Fransız oyuncu, bireysel açıdan çok kötü bir sezonun ardından sonunda bedelsiz şekilde ayrıldı. Mevcut durumda ise Liverpool’un, aylarca süren yıpratıcı görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından, oyuncunun nisanda anlaşmaya yakın olduğunu söylemesine rağmen, Konate’nin dudak uçuklatan maaş taleplerine, ki bunun haftalık yaklaşık 250.000 £ olduğu bildiriliyor, dağınık geçen ve birçok dikkat çekici hatayla kesintiye uğrayan bir sezonun ortasında boyun eğmesi düpedüz tuhaf olurdu. Liverpool en azından potansiyel yedekler olarak Giovanni Leoni ve Jeremy Jacquet’yi şimdiden kadrosuna kattı, ancak bu yine de herkesin zamanının devasa bir israfı oldu. Not: D

    Real Madrid için: Öyleyse muhtemelen Real Madrid, uzun süredir hedefinde olan Konate’ye peşinde olduğu türden astronomik maaşı verecek. Üstelik bonservis ödemeyecek olmalarına rağmen bu, stoperin Liverpool’un zayıf şampiyonluk savunması boyunca ne kadar kötü performans gösterdiği düşünüldüğünde bir risk anlamına geliyor. Geçen yılın kasım ayında Real Madrid’in oyuncuya olan ilgisini sona erdirme kararı aldığına dair haberler çıktığını hatırlamakta fayda var; bu da oldukça anlamlı. Fransız oyuncu, gününde olduğunda iyi bir savunmacı ve 27 yaşında olması nedeniyle muhtemelen pozisyonundaki oyuncular için zirve yıllarına henüz tam olarak ulaşmış değil. Real, fiilen onun İspanya’da en iyi formunu yeniden bulacağına oynuyor ve kulübün sorunlu bir bölgesi için görece düşük maliyetli bir çözüm olabilir; David Alaba bu yaz Bernabeu’dan ayrılacak, Antonio Rudiger en iyi dönemini geride bıraktı, Eder Militao sakatlıklarla boğuşmayı sürdürüyor ve Dean Huijsen hâlâ çok genç. Ancak Konate üst düzey bir çözüm olmaktan uzak ve taraftarlar ile medyanın Los Blancos üzerindeki yoğun baskısı düşünüldüğünde, bu transferin çok hızlı şekilde ters gidebilecek bir hamle olduğu hissi var. Not: B

    Konate için: Bu durumun en büyük kazananı kesinlikle Konate; çünkü hem hayalindeki Real Madrid transferini hem de arzuladığı yüksek maaşı elde etmeye hazırlanıyor. Ancak Huijsen’in yanında muhtemel bir ilk 11 oyuncusu olarak hızlı uyum sağlaması gerekecek; Bernabeu gibi bir kazan ortamında, Anfield’daki son sezonuna damga vuran hatalara çok daha az tahammül gösterilecektir. Konate, Trent Alexander-Arnold’un izinden giderek Madrid’e bedelsiz transferini tamamladı ve İngiliz oyuncunun ilk sezonundaki zorluklar bir uyarı niteliği taşımalı. Ancak özgüvenini ve en iyi formunu erken dönemde yeniden yakalayabilirse, Jose Mourinho’nun yeni görünümlü Real takımında dünyanın en büyük kulüplerinden birinde kilit bir parça hâline gelme fırsatına sahip. Yine de bunu yapabilecek kapasitede olup olmadığı kesin olmaktan çok uzak. Not: A

    Krishan Davis

  • Bernardo Silva Real Madrid 2026Getty Images

    17 Haziran: Bernardo Silva (Manchester City'den Real Madrid'e, bedelsiz)

    Manchester City için: Bir efsanenin kaybı. Bernardo, Premier League'de forma giymiş en iyi futbolculardan biri; inanılmaz çalışkan ve yaratıcı bir hücum orta sahası olarak Manchester City'nin uzun soluklu başarı döneminin kesinlikle ayrılmaz bir parçasıydı. Hatta Portekizli oyuncu, esasen Pep Guardiola'nın kusursuz oyuncusuydu; Katalan teknik adamın onu bu kadar sevmesinin ve Silva'nın Etihad'a duygusal vedası sırasında birkaç damla gözyaşı dökmesinin nedeni de buydu. Guardiola, 31 yaşındaki oyuncunun kariyerini City'de tamamlamasını umuyordu ancak bu, bir süredir gelmekte olan bir ayrılıktı. Onun bonservissiz ayrıldığını görmek mali açıdan elbette iyi değil ama dokuz yıllık olağanüstü hizmetinin ardından en azından bunu hak etmişti. Yine de yeteneği, zekâsı ve belki de her şeyden önemlisi karakteri, City'de büyük eksiklik yaratacak. Not: D

    Real Madrid için: Kutlamak için iki neden. Real Madrid, sadece olağanüstü kalitede bir oyuncuyu bedelsiz kadrosuna katmakla kalmadı, aynı zamanda ezeli rakibi Barcelona'nın elinden de imzayı kaptı. Aylar süren spekülasyonların ardından, ki Bernardo bunların bazıları hakkında bizzat konuşmuştu, Camp Nou'ya transfer artık kesin gibi görünüyordu. Ancak Jose Mourinho'nun Bernabeu'ya gelişi, belli ki her şeyi değiştirdi. 'The Special One', vatandaşının transferini öncelik haline getirdi ve anlaşma fiilen 36 saat içinde tamamlandı. Silva'nın en iyi günleri tartışmasız geride kaldı ancak geçen sezonki Premier League şampiyonluk yarışında, en büyük maçlarda hâlâ ağırlığını koyabildiğini gösterdi; Etihad'daki Arsenal maçındaki performansı olağanüstüydü. Belki de her şeyden daha önemlisi, Bernardo muhtemelen Madrid kadrosunun genç üyeleri için ideal rol model; Mourinho'nun oyuncularından istediği şeyin vücut bulmuş hâli, yetenek ile azmin kusursuz karışımı. Bu bağlamda, Real Madrid'in Portekizli milli oyuncu için Barcelona'nın hamlesini çalmasının nedenini anlamak kolay. Not: B+

    Bernardo Silva için: Uzun süredir istediği İspanya hamlesi. En azından son üç yazdır, hatta belki daha da uzun süredir Silva'nın adı La Liga'nın önde gelen takımlarından birine transferle anılıyordu. Ancak Guardiola onu defalarca bir sezon daha Etihad'da kalmaya ikna etti. Bu kez Bernardo'nun fikrini değiştirmek mümkün olmadı ve artık Avrupa futbolunun geleneksel süper güçlerinden biri için oynama fırsatını sonunda yakalayacak. Doğrusunu söylemek gerekirse Madrid, İspanya futbolunun zirvesinde yerini Barcelona'ya kaptırmış durumda ve zor bir dönemden geçiyor, ancak Mourinho'nun onları yeniden eski yerine taşımasına yardım etmek, hiç şüphesiz onun benimsediği ve keyif alacağı bir meydan okuma olacak. Real Madrid'de forma rekabeti çok yoğun ve Silva eskisi kadar dinamik değil ama Guardiola'nın da işaret ettiği gibi, ilk beş yard zihninizdedir ve bu açıdan eski City kaptanı kadar hızlı çok az oyuncu vardır. Dolayısıyla, Madrid'e biraz daha gençken gitmemiş olması belki bir nebze üzücü ama Bernardo, tıpkı Mourinho'nun Bernabeu'ya getirdiği Luka Modric gibi, 30'lu yaşlarının sonlarına kadar İspanya'da parlayacak tecrübe ve kaliteye sahip. Not: A+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    15 Haziran: Marc Cucurella (Chelsea'den Real Madrid'e, 60 milyon €)

    Chelsea açısından: Bu, Chelsea için biraz tuhaf bir hamle gibi görünüyor; Cucurella, 2022’deki transferinin ardından iyi başlamasa da zamanla Chelsea’nin savunmasında kilit bir figüre dönüştü, bu yüzden onu zararına gönderiyor olmak biraz kafa karıştırıcı. En iyi halinde, tartışmasız şekilde dünyadaki en iyi mevkidaşları arasında yer alıyor. Bununla birlikte Chelsea, İspanyol oyuncuyu Brighton’dan 60 milyon sterline (80 milyon dolar) transfer ederken zaten kesinlikle fazla ödeme yapmıştı ve kulislerde ayrılma niyetini belli ettiği, ayrıca kulübün yönetiliş biçimini açıkça eleştirdiği bildirildiği için, dokunulmaz olmadığına karar verdikten sonra 52 milyon sterline (69 milyon dolar) kadar bir rakamı geri kazanmakla muhtemelen memnun kalacaktır. Nitekim temmuzda 28 yaşına girecek bir oyuncu için gelecek transfer dönemlerinde bundan daha yüksek bir bonservis elde etmekte zorlanabilirlerdi. Cucurella’nın ayrılığı ayrıca tecrübe açısından ciddi eksikler taşıyan kadronun en deneyimli isimlerinden birini daha kaybettiği anlamına geliyor, ancak Chelsea, genç Jorrel Hato’nun ve gelmesi beklenen yeni isim Valentin Barco’nun bu boşluğu doldurabileceğine güveniyor olmalı. Not: B-

    Real Madrid açısından: Görünüşe göre Jose Mourinho ne derse o oluyor; Real Madrid, erken transfer dönemindeki hamlelerine şaşırtıcı bir imzayla başlıyor. Kulüp daha geçen yaz Alvaro Carreras’ı Benfica’dan Bernabeu’ya geri getirmek için bir sol beke büyük para harcamıştı, ancak bu durum yeni (eski) teknik direktörlerinin hedef olarak belirlediği bildirilen Cucurella için kesenin ağzını açmalarına engel olmadı. 60 milyon euroluk bonservis, son yıllarda transfer dönemlerinde oldukça tutumlu bir yaklaşım benimseyen bir takım için çok yüksek ve son aylarda formu bir miktar düşen bir oyuncudan bu yatırımın anında karşılık vermesini gerektirecek. Yakında 28 yaşına girecek olan Cucurella kariyerinin zirvesinde olmalı, ancak Real Madrid onunla gerçekçi olarak daha kaç yıl üst düzey verim alabilecek? En azından enerjisi ve agresifliğiyle bir “Mourinho” oyuncusunun özelliklerini taşıyor. Real Madrid ayrıca artık yeni transfer, Carreras, Ferland Mendy ve Fran Garcia ile birlikte A takım seviyesinde dört sol beke sahip, dolayısıyla gidenler konusunda mutlaka bir hareketlilik yaşanacaktır. Not: C

    Cucurella açısından: Şüphesiz bu transferin en büyük kazananı olan Cucurella, rotasız bir Chelsea takımından ayrılma hedefini gerçekleştirdi ve kariyerinin zirvesinde dünyanın en büyük kulüplerinden birine katıldı. Savunmacının, BlueCo’nun Stamford Bridge’de işi yürütme biçiminden hayal kırıklığına uğradığı için İspanya’ya dönmek istediği geniş şekilde bildirilmişti, ancak Atletico Madrid’in ilgisi varken Bernabeu’ya gideceğini kimse beklemiyordu. O halde anlaşmanın bu kadar hızlı tamamlanması da şaşırtıcı değil; muhtemelen Real Madrid kapısını çaldığında Cucurella hemen evet dedi. Mourinho’nun özellikle istediği bir isim gibi göründüğü düşünülürse, Carreras’ın Portekizli teknik adamın ilk 11’inde zaman zaman rotasyona girmesi beklenirken onun da kilit bir oyuncu olarak yerini sağlamlaştırma ihtimali yüksek. Ancak yüksek bonservis göz önüne alındığında, Barcelona bağlantıları da düşünüldüğünde, kötü şöhretli sabırsız Bernabeu taraftarının tepkisini çekmemek için hemen katkı vermesi gerekiyor. Not: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 Haziran: Andy Robertson (Liverpool'dan Tottenham'a, bedelsiz)

    Liverpool için: Duygusal bir ayrılık. Robertson, kulüp tarihinin en iyi transferlerinden biri olarak rahatlıkla üst sıralarda yer alır; 2017'de Hull City'den sadece 8 milyon sterline Jurgen Klopp döneminin kilit isimlerinden biri olarak kadroya katıldı ve en iyi döneminde tartışmasız biçimde dünyanın en iyi sol beklerinden biriydi. Ancak 32 yaşındaki oyuncuyu yaşın yakalamaya başladığı da inkâr edilemez. Liverpool'un geçen yaz Milos Kerkez'i alarak onun yerine erkenden hamle yapmasının nedeni de buydu. Hatta Kostas Tsimikas'ı Roma'dan geri çağırabilselerdi, Robertson'ı kış transfer döneminde satmış bile olacaklardı. Ancak şu anki sorun şu ki Kerkez hâlâ Anfield'a tam olarak alışmış değil. Ayrıca Liverpool için zorlu geçen 2025-26 sezonunda Robertson'ın tecrübesinin, azminin ve karakterinin Merseyside'da ne kadar çok aranacağı acı şekilde ortaya çıktı. Nitekim taraftarlar arasındaki endişe, Robertson'ın ayrılığının Mohamed Salah'ın vedasıyla birlikte gelecek sezon standartların daha da düşmesine yol açacağı yönünde. Not: D

    Tottenham için: Hâlâ şaşırtıcı bir hamle. Spurs, ocak ayında Robertson'ı transfer etmeye açıkça çalıştı, ancak bunun tam olarak nedenini anlamak zordu. Tottenham kadrosunda sahanın birkaç bölgesinde kalite ve derinlik eksikliği olabilir, ancak sol bek bunlardan biri değildi. Elbette Ben Davies ayak bileğini kırmıştı ama Spurs'un hâlâ tercih edebileceği Destiny Udogie ve çok yönlü Djed Spence vardı; ayrıca Brezilyalı genç Souza da Santos'tan yeni gelmişti. Savunulan görüş, Robertson'ın dağılmış durumdaki soyunma odasına önemli bir katkı yapacağı yönündeydi ve yeni teknik direktör Roberto De Zerbi'nin kadro içinde yüzde 100 adanmışlığa dayalı yeni bir kültür oluşturmasına da kesinlikle yardımcı olabilirdi. Bonservissiz olarak gecikmeli biçimde geliyor olması da küçük ama hoş bir ekstra, ancak Tottenham'ın aslında Robertson'a mutlaka ihtiyaç duymadığı hissi sürüyor. Not: C

    Robertson için: Kafa karıştırıcı bir karar. Robertson'ın ocak ayında Liverpool'dan ayrılmaya neden istekli olduğunu anlamak mümkün. Çok iyi performans göstermeyen bir oyuncunun arkasında ikinci tercih konumuna düşmüştü ve Dünya Kupası öncesinde düzenli Premier League futbolu istiyordu; görünüşe göre Spurs da ona bunu sunmaya hazırdı. Robertson sonuç olarak sezonun ikinci yarısında muhtemelen beklediğinden daha fazla maça ilk 11'de başladı, bu da Kuzey Amerika'ya giderken onun iyi durumda olduğu anlamına geliyor. Ancak Anfield'da kalma ihtimali hiçbir zaman yoktu, çünkü Liverpool ona hiçbir noktada sözleşme uzatma teklifi yapmadı. Bununla birlikte, İskoçya kaptanını transfer etmekle ilgilendiği söylenen kulüpler arasında Juventus da vardı; yani önünde Spurs dışında seçenekler de bulunuyordu. Bu nedenle sezonun son gününde Championship'e düşmekten ancak kıl payı kurtulan bir kulübe katılmaya karar vermesi biraz tuhaf. Yine de De Zerbi'nin yaz boyunca Spurs'u ciddi biçimde geliştirme konusunda tartışmasız yetkin olduğu düşünüldüğünde, Robertson artık Tottenham'ı ocak ayına göre daha cazip bir seçenek olarak görebilir. Ancak biz yine de Robertson'ın kuzey Londra'da, geçen sezon Liverpool'da oynadığından çok daha fazla süre alacağına ikna olmuş değiliz. Not: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 Mayıs: Anthony Gordon (Newcastle'dan Barcelona'ya, 80 milyon €)

    Newcastle açısından: Yaklaşımda çok şey anlatan bir değişiklik. Newcastle, geçen yaz Alexander Isak'ı kadroda tutmak için sonuna kadar direndi, ardından ise geç de olsa Liverpool'a gitmesine izin verdi. Ne kadar üzücü görünse de, transfer talebi sunduğu anda hemen geri adım atıp ayrılmasına izin vermek çok daha iyi olurdu; çünkü İsveçli golcünün yarattığı huzursuzluk Eddie Howe ve oyuncularına hiç yardımcı olmadı. Newcastle bu nedenle bir başka huzursuz forveti de hızlı şekilde elden çıkardı ve bunu harika bir bonservis bedeliyle yaptı. Gordon çalışkan, yetenekli ve çok yönlü bir hücum oyuncusu ama ne kulüp ne de milli takım kariyerinde £69m değerinde olduğunu düşündürecek bir şey yaptı. Elbette Newcastle için şimdi asıl mesele bu parayı akıllıca kullanmak; çünkü Isak'tan gelen geliri tamamen boşa harcadılar ve bu yaz üst düzey yetenekleri cezbetmek de hiç kolay olmayacak. Newcastle artık potansiyel yeni transferlere Şampiyonlar Ligi futbolu sunamıyor ve Premier League'i 12. sırada bitirmeleri, buna bir de Gordon'ın St. James' Park'tan Isak'ın izinden gitme isteğinin eklenmesi, giderek daha da ilgisizleşen Suudi Arabistanlı sahipler yönetiminde Newcastle'ın artık İngiltere elitleri için ciddi bir tehdit olmadığını gösteriyor. Not: B-

    Barcelona açısından: Gerçekten endişe verici bir işaret. Barcelona, La Liga'nın katı mali kurallarına uyma konusunda yaşadığı iyi bilinen sorunlar nedeniyle uzun süredir oyuncular için büyük harcamalar yapabilecek durumda değildi; bu yüzden düzeni nihayet sağladıktan sonraki ilk hamlesinin Gordon için €80m saçmak olması iyiye işaret değil. İngiltere milli takım oyuncusu kuşkusuz faydalı bir takviye olacaktır. Ön üçlünün hemen her bölgesinde oynayabiliyor ve Marcus Rashford'un aksine ön alanda baskı konusunda adeta bir makine; bu yüzden Hansi Flick'in Gordon transferine neden onay verdiğini anlamak zor değil. Ancak Barcelona'nın fazla ödeme yaptığı gerçeğinden kaçış yok. Gordon iyi bir Dünya Kupası geçirebilir ve böylece bu bedeli daha olumlu gösterebilir; ayrıca Scouser'ın bu sezonki Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attığı da dile getirildi, ancak bu gollerin altısı Qarabag ve Union Saint-Gilloise'a karşı geldi, üstelik yarısı da penaltıdan. Son 60 Premier League maçındaki 12 golü, Barcelona taraftarlarının son transferlerinden nasıl bir gol katkısı beklemesi gerektiğini çok daha iyi gösteren bir veri. Dolayısıyla Gordon'ın Flick'e bir kanattan istediğini verme ihtimali Rashford'a göre daha yüksek olsa da ve maaşı da Rashford'dan daha düşük olacak olsa da, başka yerlerde daha iyi bir fırsat bulunabilirdi; bu da Barcelona'nın yeniden akıldan çok paraya sahip olduğunu düşündürüyor. Not: C+

    Gordon açısından: Hayallerin gerçeğe dönüşmüş hali. Özellikle son iki yılda Premier League'de son derece istikrarsız performanslar sergilemesine rağmen Gordon, bir süredir açıkça istediği büyük kulüp transferini sonunda yaptı. Kendisi de daha önce çocukluğunda da desteklediği memleketinin kulübü Liverpool ile anılmasının aklını çeldiğini kabul etmişti; ayrıca ilk etapta bu yaz Bayern Münih'e gidecek gibi görünüyordu. Ancak Bayern Münih anlaşılır şekilde istenen bonservis bedelinden çekildi ve şimdi Gordon'ın önündeki büyük sınav da burada yatıyor. Julian Alvarez'in olası gelişi 25 yaşındaki oyuncu üzerindeki ilginin bir kısmını alabilir ama yine de bonservis bedelini haklı çıkarması için üzerinde büyük bir baskı olacak; çünkü Barcelona €80m'yu rotasyon oyuncusu için ödemedi. Gordon, yıldızlarla dolu bir takımda ilk 11'in oyuncusu olmayı hak ettiğini kanıtlamak zorunda ve bu hiç kolay olmayacak. Bunu en iyi, Barcelona'daki ilk sezonunda toplamda 28 gol katkısı yapmasına rağmen şu anda Camp Nou'da gözden çıkarılabilir durumda görünen Rashford'a sorun. Yine de Gordon muhtemelen şansına kendisi bile inanamıyordur. Anthony Elanga ile oynamaktan, Lamine Yamal'la yan yana sahaya çıkmaya geçecek! Not: A

    Mark Doyle