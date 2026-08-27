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Goal.com
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Carlos Baleba Moises Caicedo Marc Cucurella BrightonGetty/GOAL
Chris Burton

Çeviri:

600 milyon £ gelir elde edildi ama Brighton bir satış kulübü değil! Moises Caicedo, Marc Cucurella ve Carlos Baleba anlaşmalarının ardından Tony Bloom'un transfer modeli açıklandı

Brighton & Hove Albion
Premier Lig
C. Baleba
M. Cucurella
M. Caicedo

Brighton son yıllarda oyuncu satışlarından 600 milyon £'dan (814 milyon $) fazla gelir elde etti, ancak Mark McGhee, GOAL'e neden kulübün bir satış kulübü olmadığını, en azından kendi tercihiyle böyle olmadığını açıkladı. Moises Caicedo, Marc Cucurella, Leandro Trossard, Yves Bissouma, Alexis Mac Allister ve Carlos Baleba gibi isimlerin tamamı Amex Stadyumu'ndan ayrıldı.

  • Carlos Baleba Manchester United crestGetty/GOAL

    Brighton'ın elde ettiği dokuz haneli bonservis bedelleri

    Önemli bonservis bedelleri elde edildi; Ekvador millî oyuncusu Caicedo, o dönem Britanya rekoru olan 115 milyon sterlinlik (156 milyon dolar) bir anlaşmayla Chelsea'ye katılırken, orta saha oyuncusu arkadaşı Baleba da mevcut transfer döneminde 70 milyon sterlin (95 milyon dolar) karşılığında Manchester United'a gitti.

    Güney kıyısından ayrılıp yeni takımlara giden birçok isimden büyük kâr elde edildi ve Brighton, ucuza alıp pahalıya satma işinde ustalaştı. Kulübün oyuncu alımındaki başarısı, Premier League'deki birçok rakibinin kıskandığı bir seviyeye ulaştı+.

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  • Bloom'un Amex Stadyumu'ndaki transfer modeli

    Ancak plan hiçbir zaman bir pilot kulüp hâline gelmek olmadı. Kulübün renkli 125 yıllık tarihini kutlayan ‘Brighton & Hove Albion: Stand or Fall’ galerisi kapsamında konuşan eski Brighton boss'u McGhee, çarpıcı transfer politikası sorulduğunda GOAL'e şu ifadeleri kullandı: “Oyuncu alımı harika ve bunun çok büyük bir kısmı veriye dayalı. Ancak yakın zamanda başka birine de söyledim, bence insanlar bazen Tony'nin modelini, oyuncu yetiştirip satan bir model olduğu gerçeğiyle karıştırıyor.

    “Ben bunu daha çok, oyuncu yetiştirip satmak zorunda kalıyorlar diye tanımlarım; çünkü menajerler, oyuncular ve daha büyük kulüpler gelip ellerindeki iyi oyuncuları alıyor ve bu konuda seçenekleri kalmıyor.

    “Tony, bunun yaşanmasına kulübün ilerleme kapasitesini baltalamadan ve takımın kazanmaya devam etmesini engellemeden izin veren bir model geliştirdi. Bence insanların bunu doğru şekilde anlaması gerekiyor. Bence Tony Bloom bir oyuncu satmak zorunda olmasa, oyuncu satmazdı ama içinde yaşadığımız bu dünyada başka seçeneği yok.”

  • Tony Bloom Brighton 2022-23Getty Images

    Yetiştirme alanı: Brighton ucuza alıp pahalıya satıyor

    Brighton'ın, gizli cevherlerin tüm potansiyelinin ortaya çıkarıldığı bir süperstar üretim merkezi hâline gelmesiyle ilgili soruyu yanıtlamayı sürdüren McGhee şunları ekledi: “Önümüzdeki yaklaşık beş yıl içinde de, kesinlikle, önümüzdeki 10 yıl içinde de kariyerlerindeki mükemmel başlangıç için Brighton & Hove Albion ile Tony Bloom'a teşekkür borçlu olacak, gerçekten üst düzeyde oynayan çok sayıda oyuncu olacak.

    “Brighton'daki profesyonellik seviyesi ve altyapı seviyesi eşsiz. Bence bu, ille de Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı hedefleyebilecek bir kulüp değil, ancak her şeyi o seviyede yapıyorlar. Şampiyonlar Ligi kulübünden herhangi bir oyuncu gelip buraya adım atsa hayal kırıklığına uğramaz. Kesinlikle birinci sınıflar.”

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  • McGhee'nin görev döneminde transfer bütçesi yoktu

    Brighton, nispeten kısa bir süre içinde çok uzun bir yol kat etti; çünkü McGhee’nin takımın başında olduğu dönemde, çalışacak neredeyse hiç parası yokken ikinci ve üçüncü kademelerde çırpınırken, dokuz haneli bonservis anlaşmaları hayal bile edilemezdi.

    İskoç teknik adam, transfer bütçesiyle ilgili şunları söyledi: “Bana verilen talimat, bulunduğumuz konum ya da ne yaptığımız fark etmeksizin satabileceğim her oyuncuyu satmam yönündeydi; çünkü bu kamu soruşturmalarıyla mücadele edebilmek için bu paraya ihtiyaçları vardı. Sanırım bana, abartıyor olabilirim ama, kamu soruşturmalarına en az 3 milyon £ civarında harcadıklarını söylediler.

    “Bu yüzden Adam Virgo ve onun gibi oyunculardan oldukça fazla para kazandığımızda, odak noktası sadece buydu. Dolayısıyla hayır, bir bütçe yoktu. Bonservissiz transferler yaptık, altyapıdan gelen genç oyuncuları kullandık. Elimizden geleni yaptık.”

  • Stand or Fall exhibition at Brighton MuseumMichael Cheetham

    Galeri açıldı: Brighton yeniden Avrupa'ya dönüyor

    Martıların 125 yıllık tarihini anlatan yeni kalıcı galeri, 15 Ağustos'ta Brighton Museum & Art Gallery'de açıldı. İnteraktif sergi, İngiliz futbolunun en dirençli kulüplerinden birinin hikâyesini anlatmak için ikonik objeleri, değerli hatıra eşyalarını, arşiv materyallerini, filmi ve kişisel hikâyeleri bir araya getiriyor. Ziyaretçiler, BHAFC'yi ve kulübün bir asırdan uzun süredir şehrin kalbindeki yerini şekillendiren zaferleri, aksilikleri ve belirleyici anları keşfedecek.

    Baleba, Brighton'ın elinden kaçan son yıldız olsa da teknik direktör Fabian Hurzeler'in elinde hâlâ bolca yetenek bulunuyor. Hurzeler, kulübü yeniden Avrupa'ya taşıdı; takım Konferans Ligi'nde mücadele ederken 2026-27 Premier League sezonuna da Aston Villa karşısında alınan net 4-0'lık galibiyetle başladı.

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