600 milyon £ gelir elde edildi ama Brighton bir satış kulübü değil! Moises Caicedo, Marc Cucurella ve Carlos Baleba anlaşmalarının ardından Tony Bloom'un transfer modeli açıklandı

Ancak plan hiçbir zaman bir pilot kulüp hâline gelmek olmadı. Kulübün renkli 125 yıllık tarihini kutlayan ‘Brighton & Hove Albion: Stand or Fall’ galerisi kapsamında konuşan eski Brighton boss'u McGhee, çarpıcı transfer politikası sorulduğunda GOAL'e şu ifadeleri kullandı: “Oyuncu alımı harika ve bunun çok büyük bir kısmı veriye dayalı. Ancak yakın zamanda başka birine de söyledim, bence insanlar bazen Tony'nin modelini, oyuncu yetiştirip satan bir model olduğu gerçeğiyle karıştırıyor.

“Ben bunu daha çok, oyuncu yetiştirip satmak zorunda kalıyorlar diye tanımlarım; çünkü menajerler, oyuncular ve daha büyük kulüpler gelip ellerindeki iyi oyuncuları alıyor ve bu konuda seçenekleri kalmıyor.

“Tony, bunun yaşanmasına kulübün ilerleme kapasitesini baltalamadan ve takımın kazanmaya devam etmesini engellemeden izin veren bir model geliştirdi. Bence insanların bunu doğru şekilde anlaması gerekiyor. Bence Tony Bloom bir oyuncu satmak zorunda olmasa, oyuncu satmazdı ama içinde yaşadığımız bu dünyada başka seçeneği yok.”