En East Rutherford, Brasil, pentacampeona del mundo, se prepara para enfrentar a Noruega en los octavos de final del Mundial 2026.

Tras superar a Japón en la ronda de 32, la Seleção llega con impulso, pero consciente de la amenaza generacional que se le presenta.

Noruega se clasificó de forma espectacular gracias a los goles de Erling Haaland y la creatividad de Martin Ødegaard, que eliminaron a Costa de Marfil.

¿A qué hora empieza el partido de la Copa del Mundo entre Brasil y Noruega?

El encuentro se disputará en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

World Cup - Copa del Mundo - Fase Final New York/New Jersey Stadium

¿Cómo comprar entradas para Brasil vs. Noruega?

Los principales sorteos oficiales —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya concluyeron.

Con más de 500 millones de solicitudes procesadas, apenas quedan entradas directas.

Lo esencial:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril: las entradas se asignan por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprarlas directamente a la FIFA.

El mercado oficial de reventa de la FIFA ya está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Brasil y Noruega?

La FIFA ha aplicado una política de precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa y mercados secundarios las cifras suben aún más.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas Fase / Categoría Rango de precios oficial Rango estimado en el mercado secundario 28 de junio - 3 de julio Octavos de final (recintos con gran demanda) 225–540 $ 550–3 200 $ (1 250 $) Del 28 de junio al 3 de julio Ronda de 32 (sedes estándar) 225–540 $ 400 – 2.800 dólares (1.134 dólares) Del 4 al 7 de julio Octavos de final 240–640 $ 650–4 200 $ (1 518 $) Del 9 al 11 de julio Cuartos de final 450–1.775 $ 850–5 500 $ (2 348 $) 14–15 de julio Semifinales 930–3.295 $ 1.500–9.500 $ (3.721 $) 18 de julio Partido por el tercer puesto 250–800 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19 de julio Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900–38.000 $+ (15.240 $)

Brasil vs. Noruega en el Mundial: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Brasil y Noruega

Brasil vs. Noruega: historial reciente

BRA Último partidos NOR 0 Victorias 1 Empate 0 Victorias Noruega 1 - 1 Brazil 1 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 1/1

Clasificación de Brasil contra Noruega

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