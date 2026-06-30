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Cómo ver Mexico vs Ecuador en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

A continuación se detallan los canales de televisión y las plataformas de transmisión en línea donde podrás seguir el partido en directo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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México recibe a Ecuador en el Estadio de la Ciudad de México en un duelo de octavos de final del Mundial 2026. El ganador avanzará a los dieciseisavos de final, donde se medirá ante Inglaterra o República Democrática del Congo.

El Tri llega a este partido como uno de los equipos más sólidos del torneo. Javier Aguirre ha construido un equipo que ganó los tres partidos de la fase de grupos sin encajar un solo gol, consolidando su condición de anfitrión con autoridad. La racha de seis victorias consecutivas habla por sí sola.

Uno de los grandes protagonistas de esta fase ha sido Gilberto Mora, de 17 años, quien se convirtió en el jugador más joven en arrancar de titular para México en un partido mundialista. Aunque es probable que Aguirre lo guarde para el banquillo en este partido, su presencia en el plantel añade una dimensión imprevisible al ataque mexicano.

Ecuador, por su parte, llegó a esta instancia por la puerta trasera. Los de Sebastián Beccacece firmaron dos empates sin goles en sus primeros dos partidos, pero se reivindicaron con una victoria 2-1 ante Alemania en la última jornada que les permitió avanzar como uno de los mejores terceros. Es solo la segunda vez en la historia del fútbol ecuatoriano que el equipo supera la fase de grupos en un Mundial.

El vestuario ecuatoriano también vivió un cambio de mando antes de este partido. Moisés Caicedo, el centrocampista del Chelsea, asumió el brazalete de capitán tras la sorpresiva decisión de Enner Valencia de ceder el liderazgo en pleno torneo. El veterano delantero del Pachuca sigue en el once probable, pero ahora es Caicedo quien lleva la responsabilidad simbólica del equipo.

Nilson Angulo, el extremo del Sunderland de 23 años, es otro nombre a seguir. Ha marcado en tres de sus últimas seis apariciones con la selección y podría ser el factor diferencial para Ecuador en un partido que necesita.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario de inicio y los canales de televisión disponibles.

Noticias del equipo y escuadras

Javier Aguirre tiene a disposición un once probable encabezado por José Rangel bajo los palos, con una línea defensiva formada por Johan Vásquez, Jorge Sánchez, Jesús Gallardo y Edson Álvarez. En el mediocampo aparecen Erik Lira, Roberto Alvarado y Álvaro Fidalgo, mientras que Julián Quiñones, Brian Gutiérrez y Raúl Jiménez conforman el ataque. No hay bajas por lesión ni sanción confirmadas para El Tri de cara a este encuentro.

Por el lado ecuatoriano, Sebastián Beccacece alinearía a Hernán Galíndez en portería, con una defensa de cuatro formada por Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié y Alan Franco. Moisés Caicedo, recién nombrado capitán, lidera el centro del campo junto a Pedro Vite y John Yeboah. Nilson Angulo y Gonzalo Plata apoyarían a Enner Valencia en ataque. Ecuador tampoco registra ausencias por lesión o suspensión en los datos disponibles. Se añadirán actualizaciones sobre ambos equipos conforme se confirme información oficial antes del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

México llega al partido en un estado de forma excepcional, con cinco victorias en sus últimos cinco partidos. El Tri ha ganado sus tres compromisos mundialistas: 2-0 ante Sudáfrica, 1-0 frente a Corea del Sur y 0-3 contra Chequia, este último resultado el más reciente. En total, han marcado nueve goles y no han encajado ninguno en esos cinco partidos, lo que refleja una solidez defensiva difícil de ignorar. Antes del torneo, también se impusieron 5-1 a Serbia y 1-0 a Australia en amistosos.

Ecuador presenta un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue la victoria 2-1 ante Alemania el 25 de junio, que les clasificó para esta ronda. Antes, empataron 0-0 con Curazao y cayeron 1-0 ante Costa de Marfil en la fase de grupos. En los amistosos previos al torneo, vencieron 3-0 a Guatemala y 2-1 a Arabia Saudí. Ecuador ha marcado ocho goles y encajado tres en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambas selecciones fue un empate 1-1 en un amistoso disputado en octubre de 2025. Antes de ese resultado, también empataron 0-0 en la Copa América de julio de 2024. Revisando los últimos cinco enfrentamientos, México ha ganado dos, Ecuador uno, y dos han terminado en tablas. Los mexicanos se impusieron 3-2 en un amistoso de 2019, mientras que Ecuador firmó su única victoria en ese período con un 3-2 en 2021.

Clasificación

México concluyó la fase de grupos como líder del Grupo A, mientras que Ecuador terminó en la tercera posición del Grupo E.