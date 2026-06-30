Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
World Cup
team-logoParaguay
Philadelphia Stadium
team-logoFrancia
Book Paraguay vs France Round of 16 World Cup Tickets

Traducido por

Cómo conseguir entradas para el Paraguay-Francia: precios del Mundial, información del partido de octavos de final, ofertas de última hora y más

SHOPPING
Tickets
World Cup
Francia
Paraguay
J. Enciso
K. Mbappe

Paraguay se enfrentará a Francia en octavos de final. A continuación, te explicamos cómo conseguir tus entradas para el Mundial.

Paraguay sorprendió al eliminar a Alemania en los dieciseisavos del Mundial 2026 tras una angustiosa tanda de penaltis disputada el lunes en Boston.

A solo un triunfo de igualar su mejor actuación histórica, lograda en 2010 cuando alcanzó los cuartos de final.

Su próximo rival será Francia, vigente campeona, el sábado 4 de julio en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

La campeona de 1998 y 2018, Francia, llega tras vencer a Suecia en Nueva Jersey.

Los Bleus ganaron sus tres partidos del Grupo I y cuentan con el capitán Kylian Mbappé, candidato a la Bota de Oro. El delantero del Real Madrid, máximo goleador del Mundial 2022, lleva seis goles en cuatro partidos.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información más reciente sobre las entradas para el Mundial de 2026, incluyendo cómo puedes conseguir entradas para el Paraguay-Francia y cuánto costarán.

¿A qué hora empieza el partido entre Paraguay y Francia?

Este partido de octavos de final se jugará en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

Cómo comprar entradas para el partido entre Paraguay y Francia del Mundial

Los principales sorteos oficiales (preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio) ya finalizaron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas son escasas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

  • La venta de última hora comenzó el 1 de abril: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprarlas directamente a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA ya está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Paraguay y Francia?

La FIFA aplica precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa y mercados secundarios las cifras suben aún más.

Precios de las entradas para el Mundial de la FIFA 2026:

Fechas

Fase / Categoría

Rango de precios oficial

Rango estimado en reventa

28 de junio - 3 de julio

Octavos de final (recintos con gran demanda)

225–540 $

550–3 200 $ (1 250 $)

Del 28 de junio al 3 de julio

Ronda de 32 (sedes estándar)

225–540 $

400 – 2.800 dólares (1.134 dólares)

Del 4 al 7 de julio

Octavos de final

240–640 $

650–4 200 $ (1 518 $)

Del 9 al 11 de julio

Cuartos de final

450–1.775 $

850–5 500 $ (2 348 $)

14–15 de julio

Semifinales

930–3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18 de julio

Partido por el tercer puesto

250–800

500–3.500 $ (1.480 $)

19 de julio

Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

5.900–38.000 $+ (15.240 $)

Paraguay vs. Francia en el Mundial: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Paraguay y Francia

PAR
-Formulario

Gol marcado (encajado)
7/5
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

FRA
-Formulario

Gol marcado (encajado)
16/3
Partidos de más de 2.5 goles
5/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Paraguay vs. Francia: historial reciente

PAR

Últimos partidos

FRA

0

Victorias

2

Empates

1

Victoria

1

Goles marcados

6
Partidos de más de 2.5 goles
1/3
Ambos equipos anotaron
1/3

Noticias de los equipos: Paraguay contra Francia

Más información

  • Cómo comprar entradas para el Mundial de la FIFA 2026: fechas de venta, precios y dinámica.
  • Cómo conseguir entradas para la final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026: precios en el MetLife Stadium, información y más
  • Guía sobre precios dinámicos: ¿qué es el «precio dinámico»?
  • ¿Cuáles son las entradas más baratas para el Mundial?