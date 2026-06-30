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World Cup - Copa del Mundo - Fase Final New York/New Jersey Stadium

Cómo ver Francia vs Suecia en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Francia y Suecia se puede ver en directo a través de Paramount+, DIRECTV Sports Chile y DGO. A continuación se detallan las opciones de emisión disponibles para este encuentro de los octavos de final del Mundial 2026.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Francia y Suecia se citan en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 en el New York/New Jersey Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, en un duelo eliminatorio entre dos selecciones europeas con trayectorias muy distintas en este torneo.

Les Bleus llegan como líderes indiscutibles del Grupo I tras barrer la fase de grupos con tres victorias consecutivas. El equipo de Didier Deschamps anotó diez goles en tres partidos, con Kylian Mbappé como motor creativo y Ousmane Dembélé como figura sorpresa tras su hat-trick ante Noruega.

Fue precisamente Dembélé quien robó el protagonismo en el último partido de grupo. El extremo del PSG y actual Balón de Oro anotó tres tantos en la primera mitad ante Noruega, aunque después se mostró autocrítico con su rendimiento global en el torneo. Francia ganó 4-1 con Désiré Doué cerrando el marcador en el descuento.

Suecia, por su parte, avanzó como uno de los mejores terceros del Grupo F, una clasificación que no hace justicia al carácter mostrado por el equipo de Graham Potter. Los suecos empataron ante Japón en su último partido de grupo tras sufrir una severa derrota ante Países Bajos por 5-1, pero su victoria inicial sobre Túnez por ese mismo marcador les mantuvo con vida.

Potter no ha ocultado su entusiasmo ante este reto. El técnico inglés ha reconocido abiertamente que enfrentarse a Francia es un sueño para cualquier entrenador y que su equipo tiene la intención de protagonizar una de las sorpresas del torneo. Las palabras son ambiciosas, pero el contexto deportivo sitúa claramente a Les Bleus como favoritos.

El duelo entre Mbappé y una defensa sueca que ha encajado seis goles en tres partidos será uno de los puntos de atención del partido. Suecia tiene talento en ataque, pero el reto defensivo que plantea Francia es de una magnitud diferente.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión, la transmisión en línea y el horario oficial del encuentro.

Noticias del equipo y escuadras

Didier Deschamps dirige a Francia sin que los datos disponibles indiquen bajas confirmadas ni alineación probable de cara a este partido. El cuerpo técnico no ha facilitado información oficial sobre lesiones o sanciones, por lo que se esperan novedades más cercanas al encuentro.

En el bando sueco, Graham Potter no podrá contar con el defensa Isak Hien, que figura en la lista de lesionados. Más allá de esa baja, no hay suspensiones confirmadas ni alineación titular anunciada. La información se actualizará conforme se acerque el horario del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones 4 I. Hien

Forma

Francia presenta un registro de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. Les Bleus llegan en su mejor momento tras el 4-1 ante Noruega, resultado que siguió a victorias previas sobre Irak (3-0) y Senegal (3-1) en la fase de grupos. El único tropiezo en esta serie fue una derrota por 2-1 ante Costa de Marfil en un amistoso previo al torneo. Francia ha marcado doce goles y encajado cuatro en este tramo.

Suecia acumula un triunfo, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su partido más reciente fue el empate 1-1 ante Japón en el Mundial, tras la derrota por 5-1 ante Países Bajos. El punto positivo del recorrido sueco es la contundente victoria por 5-1 sobre Túnez al inicio de la fase de grupos. En total, los escandinavos han anotado diez goles y encajado diez en sus últimas cinco citas.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones se produjo en noviembre de 2020, cuando Francia venció a Suecia por 4-2 en la UEFA Nations League. En el partido de ida de esa misma edición, disputado en septiembre de 2020, Suecia ganó 0-1 en territorio francés. En los últimos cinco precedentes, Francia acumula tres victorias por dos de Suecia, con un total de nueve goles a favor de Les Bleus y seis para los escandinavos.

Clasificación

En la tabla de la Copa del Mundo, Suecia figura en la tercera posición del Grupo F, mientras que Francia cerró la fase de grupos como líder del Grupo I.