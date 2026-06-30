España vs Austria Pronóstico y Apuestas Copa Mundial | 02/07/26

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Mejores apuestas España vs Austria

España gana y no marcan ambos equipos ⭐ @ 1.50 en 1xBet

Menos de 2.5 goles ⭐ @ 2.10 en 1xBet

Lamine Yamal anotará en cualquier momento ⭐ @ 2.30 en 1xBet

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: España 2-0 Austria

España 2-0 Austria Pronóstico de goleadores: España: Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal

El Mundial de 2026 no empezó de la mejor manera para España, que tropezó con un sorprendente empate ante Cabo Verde en la jornada inaugural. Sin embargo, los de Luis de la Fuente supieron reaccionar a tiempo: pasaron por encima de Arabia Saudí y solventaron con autoridad un exigente duelo ante Uruguay. Con estos resultados, el combinado nacional se mantiene firme en la terna de grandes favoritos al título.

Por su parte, Austria llega a esta cita mostrando una alarmante irregularidad a lo largo del torneo. Estuvieron con un pie fuera de la competición hasta que un gol agónico en el descuento les salvó los muebles ante Argelia, y volvieron a tirar de épica —y de bastante fortuna— para superar a Jordania.

Ralf Rangnick es plenamente consciente de que, si quieren dar la gran sorpresa en Los Ángeles, sus jugadores tendrán que rozar la perfección.

Alineaciones Probables España vs Austria

Posible alineación de España:

Unai Simón, Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Merino, Pedri, Yamal, Oyarzabal, Baena.

Posible alineación de Austria:

A. Schlager, Posch, Lienhart, Alaba, Mwene, X. Schlager, Seiwald, Laimer, Schmid, Sabitzer, Arnautovic.

Las mejores apuestas España vs Austria

1er Pronóstico España vs Austria: España gana y no marcan ambos equipos @ 1.50 en 1xBet

La solidez defensiva de La Roja

Según las estimaciones de las principales casas de apuestas, solo Francia y Argentina tienen más papeletas que España para levantar esta Copa del Mundo.

Si analizamos hombre por hombre, el bloque de Luis de la Fuente es infinitamente más poderoso, por lo que la plantilla afronta el choque con la máxima confianza para sellar el pase. Austria, en comparación, parece una selección con recursos bastante limitados y todo apunta a que la superioridad de La Roja terminará imponiéndose sobre el césped.

Aun así, el técnico español maneja varios dolores de cabeza en forma de lesiones. Nico Williams parece descartado para el once, mientras que la presencia de Yeremy Pino sigue en el aire. Con Víctor Muñoz arrastrando molestias, a España no le sobran precisamente las opciones puras en las bandas.

Por el contrario, Ralf Rangnick cuenta con toda su plantilla disponible y necesitará que sus hombres den un paso al frente de verdad esta semana. Aunque los austriacos vienen de ver puerta por triplicado en su último compromiso, esta vez se miden a una zaga española que todavía no sabe lo que es encajar un gol en este torneo.

Teniendo en cuenta la tremenda solidez de los nuestros y las evidentes dudas que deja "Das Team" atrás, todo el valor está en la victoria a cero del combinado español.

2ºPronóstico España vs Austria: Menos de 2.5 goles @ 2.10 en 1xBet

Un triunfo cómodo para España

Este se perfila como el típico partido en el que España no necesitará meter la sexta marcha para llevarse el gato al agua. En el horizonte de cuartos de final ya asoman gigantes como Portugal o Croacia, rivales que, a priori, exigirán un desgaste mucho mayor.

Los pupilos de De la Fuente se han mostrado muy solventes durante el torneo, concediendo poquísimo atrás; de hecho, apenas pasaron apuros en defensa ni siquiera en el empate con Cabo Verde.

Hay que rebuscar bastante en los libros de historia para hallar el último precedente entre ambas selecciones y más aún en una cita mundialista. España ganó por un contundente 5-1 en un amistoso en 2009, mientras que el último duelo oficial en un Mundial se remonta a Argentina 1978, con una derrota por 2-1.

Para este jueves, prevemos un choque de ritmo controlado y un marcador más bien corto, donde La Roja dominará los tiempos para cumplir con el expediente sin sobresaltos. Si los austriacos se quedaron sin ideas y fueron incapaces de romper el muro de Argentina, lo normal es que vuelvan a sufrir de lo lindo de cara a portería en tierras californianas.

3er Pronóstico España vs Austria: Lamine Yamal anotará en cualquier momento @ 2.30 en 1xBet

Yamal, preparado para volver a frotar la lámpara

Aunque apenas tenga 18 años, nadie puede dudar de que Lamine Yamal es ya el factor diferencial de esta selección. El crack azulgrana ha sido titular en las dos últimas victorias tras dejar atrás sus problemas físicos. Mirando atrás, es inevitable preguntarse si Cabo Verde habría rascado ese punto si el chaval hubiera estado de inicio en el debut.

La estrella del Barcelona viene de firmar una temporada espectacular con 24 dianas en su club y llega con un hambre voraz para seguir inflando sus registros en este tramo final del curso 2025/26. Tras estrenar su cuenta goleadora en este Mundial frente a Arabia Saudí, apostar por que vuelve a dejar su sello esta semana es una opción más que obligatoria para cualquier apostante.

Es cierto que las cuotas de este operador sitúan a Mikel Oyarzabal como el principal favorito para ver puerta, pero el mercado de Yamal ofrece una cuota con muchísimo más valor real. Visualizamos a ambos celebrando en el SoFi Stadium mientras España sella su billete a la siguiente ronda.