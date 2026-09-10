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PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk
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Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre PSV Eindhoven y Shakhtar Donetsk, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 1
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Cómo ver PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk se puede ver en directo a través de Disney+ y ESPN Chile. A continuación se detallan las opciones de emisión disponibles.

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El PSV Eindhoven recibe al Shakhtar Donetsk en el Philips Stadion de Eindhoven en un partido de la Liga de Campeones que llega en un momento de gran forma para los neerlandeses.

El equipo de Peter Bosz atraviesa uno de sus mejores arranques de temporada. Cuatro victorias consecutivas en la Eredivisie, incluida una goleada por 6-1 ante el FC Utrecht, han consolidado al PSV como uno de los equipos más en forma de los Países Bajos. Su último resultado fue una victoria por 3-1 sobre Ajax en el Johan Cruijff ArenA, un triunfo que refuerza su posición en la cima de la liga.

Ruben van Bommel, hijo del legendario Mark van Bommel, es uno de los nombres propios de este PSV. El centrocampista ha sido protagonista en las últimas jornadas, aunque no siempre por razones deportivas: su entrada sobre Aaron Bouwman del Ajax en el último derbi generó polémica al recibir solo tarjeta amarilla.

El Shakhtar Donetsk llega a Eindhoven con un bagaje reciente irregular. El conjunto ucraniano, dirigido por Arda Turan, suma cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos de la Premier League ucraniana, aunque el nivel de competencia dista del que encontrará en la Champions League.

Ambos equipos comparten la séptima posición en la tabla de la fase de liga de la Champions League, lo que convierte este encuentro en un duelo directo con implicaciones reales en la clasificación.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario y las últimas noticias de los equipos.

Noticias del equipo y escuadras

PSV Eindhoven contra Shakhtar Donetsk alineaciones probables

4-2-3-1
PSV Eindhoven crest
PSV Eindhoven
PSV
Formación
Shakhtar Donetsk crest
Shakhtar Donetsk
SHK
4-1-4-1
M. KovarM. KovarA. ObispoA. ObispoF. KosticF. KosticS. DestS. DestL. GeertruidaL. GeertruidaR. van BommelR. van BommelG. TilG. TilN. FernandezN. FernandezK. SanoK. SanoI. PerisicI. PerisicR. PepiR. PepiD. RiznykD. RiznykM. MatviyenkoM. MatviyenkoP. HenriqueP. HenriqueV. TobiasV. TobiasV. BondarV. BondarNewertonNewertonO. OcheretkoO. OcheretkoY. NazarynaY. NazarynaA. SantanaA. SantanaM. GomesM. GomesKaua EliasKaua Elias
Shakhtar Donetsk crest
Shakhtar Donetsk
SHK
4-2-3-1
PSV Eindhoven

Once inicial

Shakhtar Donetsk

Manager

  • P. Bosz
  • A. Turan

Peter Bosz podría alinear un once con Matej Kovar bajo palos, una defensa formada por Armando Obispo, Filip Kostic, Sergino Dest y Lutsharel Geertruida, y un centro del campo con Ruben van Bommel y Guus Til. En ataque, Noah Fernandez, Kodai Sano e Ivan Perisic acompañarían al delantero Ricardo Pepi. El PSV no registra bajas ni suspensiones confirmadas de cara a este partido.

El Shakhtar Donetsk, por su parte, presentaría a Dmytro Riznyk en portería, con una defensa compuesta por Mykola Matviyenko, Pedro Henrique, Vinicius Tobias y Valeriy Bondar. El mediocampo contaría con Newerton, Oleg Ocheretko y Yegor Nazaryna, mientras que Alisson Santana, Marlon Gomes y Kaua Elias formarían el tridente ofensivo. El club ucraniano tampoco reporta lesiones ni sanciones en su plantilla.

Forma

PSV

PSV - Formulario

SIT
D2-2
EXC
W1-2
GRO
W5-1
UTR
W1-6
AJX
W1-3
Gol marcado (encajado)
18/6
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
5/5
SHK

SHK - Formulario

KUD
W5-1
EPI
W0-2
KHA
W0-1
POL
L0-2
KAR
W1-2
Gol marcado (encajado)
10/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El PSV llega al partido con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros, con 15 goles a favor y 5 en contra. Su resultado más reciente fue la victoria por 3-1 ante Ajax en la Eredivisie, y previamente golearon al FC Utrecht por 6-1 y al FC Groningen por 5-1. El único punto cedido fue un empate 2-2 ante el Fortuna Sittard en agosto.

El Shakhtar acumula cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos de la Premier League ucraniana. La derrota llegó ante el Polissya Zhytomyr por 2-0, mientras que su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 sobre el Karpaty Lviv. En total, el conjunto ucraniano ha marcado 10 goles y encajado 5 en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

PSV EindhovenEmpateShakhtar Donetsk
1
0
0
Liga de Campeones
PSV Eindhoven badge
PSV Eindhoven
PSV
3
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
2
F
3Goles marcados2
Partidos con más de 2.5 goles1/1
Ambos equipos marcaron1/1

El único precedente registrado entre ambos equipos es la victoria del PSV Eindhoven por 3-2 sobre el Shakhtar Donetsk en la Liga de Campeones el 27 de noviembre de 2024, con los neerlandeses como locales. Con un único encuentro en el historial disponible, el PSV parte como el único equipo con victoria en este duelo directo.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
W
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
3
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
110031+23
W
5
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
6
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
6
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
8
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
9
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
9
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
11
ArsenalArsenalARS
110010+13
W
12
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
13
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
00000000
13
RomaRomaROM
00000000
13
LensLensRCL
00000000
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
13
ComoComoCOM
00000000
13
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
13
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
13
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
13
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
00000000
13
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
13
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
13
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
25
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
26
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
26
LilleLilleLIL
100123-10
L
28
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
28
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
L
30
LASKLASKLAS
100101-10
L
30
SSC NápolesSSC NápolesNAP
100101-10
L
32
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
L
32
VikingVikingVIK
100113-20
L
34
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
35
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
36
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la fase de liga de la Champions League, tanto el PSV Eindhoven como el Shakhtar Donetsk se encuentran en la séptima posición de la tabla.

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