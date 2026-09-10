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Liga de Campeones - Jornada 1 10 sept 2026 - 12:45 Philips Stadion

Cómo ver PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk se puede ver en directo a través de Disney+ y ESPN Chile. A continuación se detallan las opciones de emisión disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El PSV Eindhoven recibe al Shakhtar Donetsk en el Philips Stadion de Eindhoven en un partido de la Liga de Campeones que llega en un momento de gran forma para los neerlandeses.

El equipo de Peter Bosz atraviesa uno de sus mejores arranques de temporada. Cuatro victorias consecutivas en la Eredivisie, incluida una goleada por 6-1 ante el FC Utrecht, han consolidado al PSV como uno de los equipos más en forma de los Países Bajos. Su último resultado fue una victoria por 3-1 sobre Ajax en el Johan Cruijff ArenA, un triunfo que refuerza su posición en la cima de la liga.

Ruben van Bommel, hijo del legendario Mark van Bommel, es uno de los nombres propios de este PSV. El centrocampista ha sido protagonista en las últimas jornadas, aunque no siempre por razones deportivas: su entrada sobre Aaron Bouwman del Ajax en el último derbi generó polémica al recibir solo tarjeta amarilla.

El Shakhtar Donetsk llega a Eindhoven con un bagaje reciente irregular. El conjunto ucraniano, dirigido por Arda Turan, suma cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos de la Premier League ucraniana, aunque el nivel de competencia dista del que encontrará en la Champions League.

Ambos equipos comparten la séptima posición en la tabla de la fase de liga de la Champions League, lo que convierte este encuentro en un duelo directo con implicaciones reales en la clasificación.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario y las últimas noticias de los equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Peter Bosz podría alinear un once con Matej Kovar bajo palos, una defensa formada por Armando Obispo, Filip Kostic, Sergino Dest y Lutsharel Geertruida, y un centro del campo con Ruben van Bommel y Guus Til. En ataque, Noah Fernandez, Kodai Sano e Ivan Perisic acompañarían al delantero Ricardo Pepi. El PSV no registra bajas ni suspensiones confirmadas de cara a este partido.

El Shakhtar Donetsk, por su parte, presentaría a Dmytro Riznyk en portería, con una defensa compuesta por Mykola Matviyenko, Pedro Henrique, Vinicius Tobias y Valeriy Bondar. El mediocampo contaría con Newerton, Oleg Ocheretko y Yegor Nazaryna, mientras que Alisson Santana, Marlon Gomes y Kaua Elias formarían el tridente ofensivo. El club ucraniano tampoco reporta lesiones ni sanciones en su plantilla.

Forma

El PSV llega al partido con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros, con 15 goles a favor y 5 en contra. Su resultado más reciente fue la victoria por 3-1 ante Ajax en la Eredivisie, y previamente golearon al FC Utrecht por 6-1 y al FC Groningen por 5-1. El único punto cedido fue un empate 2-2 ante el Fortuna Sittard en agosto.

El Shakhtar acumula cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos de la Premier League ucraniana. La derrota llegó ante el Polissya Zhytomyr por 2-0, mientras que su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 sobre el Karpaty Lviv. En total, el conjunto ucraniano ha marcado 10 goles y encajado 5 en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El único precedente registrado entre ambos equipos es la victoria del PSV Eindhoven por 3-2 sobre el Shakhtar Donetsk en la Liga de Campeones el 27 de noviembre de 2024, con los neerlandeses como locales. Con un único encuentro en el historial disponible, el PSV parte como el único equipo con victoria en este duelo directo.

Clasificación

En la fase de liga de la Champions League, tanto el PSV Eindhoven como el Shakhtar Donetsk se encuentran en la séptima posición de la tabla.