Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Escocia vs Brazil en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Escocia y Brasil se puede seguir en directo a través de varias plataformas. A continuación se detallan los canales de televisión y las opciones de transmisión en línea disponibles para este encuentro del Mundial 2026.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Escocia y Brasil se miden este miércoles 24 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami en el cierre del Grupo C de la Copa del Mundo 2026. Para los escoceses, el partido es una cita con la historia; para la Canarinha, una oportunidad de sellar el primer puesto del grupo.

Escocia llega al partido con la necesidad de sumar para mantener vivas sus opciones de clasificación. Tras vencer a Haití en su debut, la derrota ante Marruecos los dejó en una posición delicada. Steve Clarke sabe que necesita un resultado positivo frente a la selección más laureada del continente americano.

Brasil, en cambio, afronta el duelo como líder del grupo. Carlo Ancelotti ha ido afinando su once en cada partido y la victoria por 3-0 sobre Haití dejó buenas sensaciones, con Matheus Cunha y Vinícius Júnior como protagonistas.

La gran novedad en el campamento brasileño es el regreso de Neymar a los entrenamientos. El delantero del Santos, que se perdió los dos primeros partidos por una lesión en el gemelo, podría hacer su primera aparición en el torneo ante los escoceses. Lucas Paquetá lo ha recibido con los brazos abiertos y asegura que el '10' puede aportar mucho al equipo.

La baja de Raphinha, que sufrió una lesión muscular ante Haití, sigue siendo un golpe duro para la selección. Su esposa, Natalia Belloli, reveló el impacto emocional que tuvo la noticia en el jugador, aunque Brasil no ha descartado su participación en fases posteriores del torneo.

Por parte escocesa, Scott McTominay es el referente indiscutible. El centrocampista del Nápoles atraviesa el mejor momento de su carrera y será el encargado de organizar el juego de la Tartan Army frente a un rival de máximo nivel.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario de inicio y las últimas novedades de los equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Steve Clarke cuenta con un once probable encabezado por Angus Gunn bajo palos, con una defensa formada por Grant Hanley, Jack Hendry, Andrew Robertson y Nathan Patterson. En el centro del campo aparecen Scott McTominay, Ryan Christie y Lewis Ferguson, mientras que John McGinn, Ben Gannon-Doak y Che Adams completan el once proyectado. El cuerpo técnico escocés no ha reportado bajas por lesión ni por sanción de cara a este partido.

Carlo Ancelotti tiene la baja confirmada de Raphinha, que arrastra una lesión muscular. El once probable de Brasil sitúa a Alisson Becker en portería, con una línea defensiva compuesta por Marquinhos, Gabriel, Danilo y Douglas Santos. Vinícius Júnior, Lucas Paquetá, Rayan y Casemiro forman el bloque intermedio, con Bruno Guimarães y Matheus Cunha completando el equipo. Se actualizará cualquier novedad relativa al posible regreso de Neymar a la convocatoria conforme se acerque el pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones 11 Raphinha

Forma

Escocia presenta un registro de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la derrota por 0-1 ante Marruecos en el Mundial, mientras que antes había sumado un triunfo por 0-1 frente a Haití. En los amistosos previos al torneo, los escoceses golearon 4-0 a Bolivia y vencieron 4-1 a Curazao, aunque cayeron ante Costa de Marfil. En total, el equipo de Clarke ha marcado seis goles y encajado cuatro en ese período.

Brasil llega con cuatro victorias y un empate en sus cinco últimos encuentros. La Canarinha venció 3-0 a Haití en su partido más reciente del Mundial y empató 1-1 con Marruecos en el debut. Antes del torneo, los brasileños golearon 6-2 a Panamá y se impusieron 3-1 a Croacia en amistosos. Brasil ha anotado 15 goles y encajado cinco en ese tramo, con una tendencia ofensiva muy marcada.

Historial de Enfrentamientos Directos

SCO Último partidos BRA 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Brazil 2 - 0 Escocia 0 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

El único precedente registrado entre ambas selecciones en los últimos años data del 27 de marzo de 2011, cuando Brasil se impuso 2-0 a Escocia en un partido amistoso. El historial disponible refleja una única victoria brasileña en este enfrentamiento directo, por lo que el duelo del miércoles será el primero entre ambas naciones en más de una década.

Clasificación

En la tabla del Grupo C de la Copa del Mundo, Brasil ocupa la primera posición mientras que Escocia se encuentra en el tercer puesto.