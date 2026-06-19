Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Escocia vs Marruecos en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Escocia y Marruecos se puede ver en vivo a través de Disney+, Paramount+, Chilevision, DIRECTV Sports Chile y DGO. Consulta las opciones disponibles según tu región en la tabla de canales que aparece a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Escocia y Marruecos se miden este viernes en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, en un duelo del Grupo C del Mundial de la FIFA 2026 que puede definir el futuro de ambas selecciones en el torneo.

Escocia llega con el ánimo por las nubes tras lograr su primera victoria en un Mundial desde 1990. El triunfo sobre Haití en Boston fue un resultado que la afición del Tartan Army llevaba décadas esperando, y el equipo de Steve Clarke querrá aprovechar el impulso ante un rival de mayor calibre.

Scott McTominay y John McGinn, dos de los jugadores más experimentados del plantel, cargan con la responsabilidad de liderar al equipo escocés en los momentos decisivos. La alineación proyectada también incluye a Andrew Robertson en el lateral izquierdo y a Lawrence Shankland como referencia ofensiva.

Marruecos, por su parte, no llegó a este partido en silencio. Los Leones del Atlas arrancaron el torneo con un empate 1-1 ante Brasil en el MetLife Stadium, un resultado que generó titulares en todo el mundo y que atrajo a más de 10 millones de espectadores solo en la transmisión en inglés en Estados Unidos. Su actuación ante la Canarinha demostró que este equipo está preparado para competir contra cualquier rival.

El joven centrocampista Ayyoub Bouaddi fue una de las figuras del debut marroquí. El adolescente mostró una madurez fuera de lo común bajo presión, tomando decisiones precisas una y otra vez en situaciones comprometidas. Su presencia en el once inicial frente a Escocia es una señal clara de la confianza que el técnico Mohamed Ouahbi deposita en él.

Con Marruecos liderando el Grupo C y Escocia pisándole los talones en segunda posición, este partido tiene un peso específico enorme para ambas escuadras. Una victoria escocesa los colocaría en una posición privilegiada de cara a la última jornada; una victoria marroquí prácticamente les aseguraría el pase a la siguiente ronda.

A continuación, todo lo que necesitas saber para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

El seleccionador escocés Steve Clarke cuenta con todos sus efectivos disponibles de cara a este partido, sin bajas por lesión ni sanción registradas. La alineación proyectada sitúa a Angus Gunn bajo palos, con una defensa formada por Jack Hendry, Grant Hanley y Aaron Hickey, y Andrew Robertson en el carril izquierdo. Ben Gannon-Doak, John McGinn, Lewis Ferguson y Scott McTominay forman el centro del campo, con Che Adams y Lawrence Shankland como dupla ofensiva.

Marruecos tampoco presenta ausencias confirmadas. Mohamed Ouahbi tiene a su disposición un once de máximo nivel encabezado por Yassine Bounou en portería. La defensa incluye a Noussair Mazraoui, Issa Diop, Chadi Riad y el capitán Achraf Hakimi. En el mediocampo figuran Bilal El Khannouss, Azzedine Ounahi y el prometedor Ayyoub Bouaddi, mientras que Brahim Diaz, Neil El Aynaoui e Ismael Saibari completan el ataque proyectado. Se irá actualizando la información si hay novedades antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Escocia llega con tres victorias consecutivas en sus últimos cinco partidos, sumando también dos derrotas. El equipo de Clarke ganó su debut mundialista ante Haití (0-1) el 14 de junio, y antes de eso goleó a Bolivia por 4-0 en un amistoso. En los cinco partidos ha marcado seis goles y encajado tres, aunque las derrotas ante Costa de Marfil (1-0) y Japón (0-1) en marzo evidencian que el nivel defensivo puede ser irregular frente a rivales de mayor exigencia.

Marruecos presenta un balance de tres victorias y dos empates en sus últimas cinco citas. Los Leones del Atlas empataron 1-1 con Brasil en su estreno mundialista el 13 de junio, resultado que siguió a otro empate ante Noruega (1-1) en amistoso. Antes de eso, el equipo encadenó tres victorias seguidas, incluyendo un contundente 4-0 a Madagascar y un 5-0 a Burundi. En total, Marruecos ha anotado 12 goles y solo ha recibido dos en esos cinco encuentros.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no incluyen enfrentamientos directos previos entre Escocia y Marruecos, por lo que este partido en el Gillette Stadium podría representar un primer cruce entre ambas selecciones a nivel de competición oficial. No es posible ofrecer un historial de resultados anteriores con la información disponible en este momento.

Clasificación

En la tabla del Grupo C de la Copa del Mundo, Marruecos ocupa la primera posición y Escocia la segunda al inicio de esta segunda jornada.