Messi falló un penalti fácil para Mostafa Shobeir, su cuarto error en ocho lanzamientos en Mundiales.
El error pareció costoso cuando Mostafa Zico culminó otro contraataque egipcio, después de que le anularan un gol por falta sobre Lisandro Martínez.
Pero Messi no se rindió: centró para que Cristian Romero acortara distancias y, siete minutos después, empató con un potente disparo.
Cuando parecía que el partido iba a la prórroga, Enzo Fernández aprovechó un centro de Lautaro Martínez y, de cabeza, marcó el 3-2 definitivo.
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