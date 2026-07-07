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Argentina vs Egipto: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Argentina vs Egipto
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Cómo ver el partido de World Cup entre Argentina y Egipto, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Argentina vs Egipto en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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Noticias del equipo y escuadras

Argentina contra Egipto alineaciones probables

4-4-2
Argentina crest
Argentina
ARG
Formación
Egipto crest
Egipto
EGY
4-2-3-1
23Damián Martínez26N. Molina13C. Romero6Lisandro Martínez3Nicolás Tagliafico16T. Almada7R. De Paul20A. Mac Allister24Enzo Fernández10L. Messi22Lautaro Martínez23M. Shobeir15K. Hafez5R. Rabia2Y. Ibrahim3M. Hany8E. Ashour22O. Marmoush19M. Ateya17M. Lasheen10M. Salah11M. Ziko
Egipto crest
Egipto
EGY
4-4-2
Argentina

Once inicial

Egipto

Manager

  • L. Scaloni
  • H. Hassan

Lesiones y suspensiones

    Lesiones y jugadores suspendidos

    Lesiones y suspensiones

    • Ningún jugador apartado

    Lesiones y suspensiones

    Forma

    ARG

    ARG - Formulario

    ISL
    W3-0
    ALG
    W3-0
    AUT
    W2-0
    JOR
    W1-3
    CPV
    W3-2
    Gol marcado (encajado)
    14/3
    Partidos con más de 2,5 goles
    4/5
    Ambos equipos marcaron
    2/5
    EGY

    EGY - Formulario

    BRA
    L2-1
    BEL
    D1-1
    NZL
    W1-3
    IRÁ
    D1-1
    AUS
    W1-1
    Gol marcado (encajado)
    7/6
    Partidos con más de 2,5 goles
    2/5
    Ambos equipos marcaron
    5/5

    Historial de Enfrentamientos Directos

    ARG

    Último partidos

    EGY

    1

    Victoria

    0

    Empates

    0

    Victorias

    2

    Goles marcados

    0
    Partidos de más de 2.5 goles
    0/1
    Ambos equipos anotaron
    0/1

    Clasificación

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