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Argentina vs. Egipto: Previa del Mundial FIFA 2026. Todo lo que necesitas saber

World Cup
Argentina
Egipto
L. Messi

Análisis detallado del partido entre Argentina y Egipto en el Mundial 2026. Repasamos tácticas, novedades en las alineaciones y más, antes de este duelo de octavos de final en Atlanta.

Argentina vs. Egipto: 7 de julio de 2026, 12:00 EST (17:00 GMT).

Previa del partido de octavos de final del Mundial entre Argentina y Egipto

Tras sufrir ante el debutante Cabo Verde, Argentina aspira a ser la primera selección desde Brasil 1962 en revalidar el título. En su camino a cuartos se cruza una Egipto que busca hacer historia. El ganador enfrentará a Suiza o Colombia.

Argentina v Cabo Verde: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images

¿Cómo llegaron Argentina y Egipto hasta aquí?

Los de Scaloni dominaban al descanso ante Cabo Verde, pero la debutante selección africana remontó dos veces en la segunda parte antes de caer 3-2 por un autogol en el 111’. No mantener la portería a cero ante Jordania y Cabo Verde preocupa a Lionel Scaloni, aunque el equipo sigue letal: ha marcado tres goles en tres de sus cuatro partidos.

FBL-WC-2026-MATCH86-ARG-CPVGetty Images

Egipto hizo historia al ganar en penaltis a Australia, su primer triunfo en eliminatorias. Si avanza, será el quinto país africano en cuartos. Llega con confianza: solo ha perdido uno de sus últimos ocho partidos.

Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images

La magia de Messi sigue fluyendo

El máximo goleador de la historia de los Mundiales, Lionel Messi, busca ser el sexto jugador en anotar en los cinco primeros partidos de su selección. Enfrente tendrá a Mohamed Salah, el jugador que más ocasiones ha creado (16) en lo que va de torneo.

Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images

Argentina es imbatible cuando los partidos llegan al tiempo de descuento

Argentina ha ganado 10 de sus 12 partidos mundialistas que superaron los 90 minutos: cuatro sin llegar a penaltis y seis desde los once metros.

Emiliano Martinez Argentina 2026Getty Images

Posible once de Argentina

Emi Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Medina; De Paul, Fernández, Mac Allister; Messi, Lautaro Martínez, Almada.

Posible once de Egipto

Shobeir; Hany, Fathy, Ibrahim, Rabia; Ashour, Lasheen, Ateya, Ziko; Salah, Marmoush

Datos clave del Argentina-Egipto

  • Argentina ha ganado sus últimos 24 partidos en terreno neutral.
  • Lionel Messi es el primer jugador en marcar siete goles en dos Mundiales distintos
  • Tres de los cuatro partidos de Egipto en este Mundial han terminado 1-1 tras los 90 minutos.
  • En los últimos seis partidos de Egipto en un Mundial, ambos equipos marcaron.
Lionel MessiGetty Images


Convocatoria de 26 jugadores de Argentina

Porteros: Juan Musso (Atlético de Madrid), Gerónimo Rulli (Marsella), Emiliano Martínez (Aston Villa).

Defensas: Marcos Senesi (Bournemouth), Nicolás Tagliafico (Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Marsella), Nahuel Molina (Atlético de Madrid).

Centrocampistas: Leandro Paredes (River Plate), Rodrigo de Paul (Inter de Miami), Valentín Barco (Estrasburgo), Giovani Lo Celso (Real Betis), Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea).

Delanteros: Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lionel Messi (Inter de Miami), Nicolás González (Atlético de Madrid), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nico Paz (Como), José Manuel López (Palmeiras), Lautaro Martínez (Inter de Milán).

argentina Getty Images

Convocatoria de 26 jugadores de Egipto

Porteros: Mohamed El Shenawy (Al Ahly), Mostafa Shobeir (Al Ahly), El Mahdi Soliman (Zamalek), Mohamed Alaa (El Gouna).

Defensas: Mohamed Hany (Al Ahly), Tarek Alaa (Zed), Hamdy Fathy (Al Wakrah), Rami Rabia (Al Ain), Yasser Ibrahim (Al Ahly), Hossam Abdelmaguid (Zamalek), Mohamed Abdelmonem (Niza), Ahmed Fatouh (Zamalek), Karim Hafez (Pyramids).

Centrocampistas: Marwan Ateya (Al Ahly), Mohanad Lasheen (Pyramids), Nabil Emad (Al Najma), Mahmoud Saber (Zed), Ahmed Zizo (Al Ahly), Emam Ashour (Al Ahly), Mostafa Ziko (Pyramids), Mahmoud Trezeguet (Al Ahly), Ibrahim Adel (Nordsjaelland) y Haissem Hassan (Real Oviedo).

Delanteros: Omar Marmoush (Manchester City), Mohamed Salah (Liverpool), Aqtay Abdallah (Enppi), Hamza Abdelkarim (Barcelona).

egypt Getty Images

Noticias de los equipos y convocatorias

Argentina contra Egipto alineaciones probables

4-4-2
Argentina crest
Argentina
ARG
Formación
Egipto crest
Egipto
EGY
4-2-3-1
23Damián Martínez26N. Molina13C. Romero6Lisandro Martínez3Nicolás Tagliafico16T. Almada7R. De Paul20A. Mac Allister24Enzo Fernández10L. Messi22Lautaro Martínez23M. Shobeir15K. Hafez5R. Rabia2Y. Ibrahim3M. Hany8E. Ashour22O. Marmoush19M. Ateya17M. Lasheen10M. Salah11M. Ziko
Egipto crest
Egipto
EGY
4-4-2
Argentina

Once inicial

Egipto

Manager

  • L. Scaloni
  • H. Hassan

Lesiones y suspensiones

    Lionel Scaloni aún no ha confirmado el once de Argentina ni se han reportado bajas por lesión o sanción. Se actualizará la información cerca del inicio del partido, una vez se confirme la disponibilidad del plantel tras la prórroga contra Cabo Verde.

    En Egipto, Hossam Hassan tampoco ha confirmado el once, pero no hay lesiones ni sanciones. El equipo titular se publicará en cuanto haya confirmación oficial.

    Lesiones y jugadores suspendidos

    Lesiones y suspensiones

    • Ningún jugador apartado

    Lesiones y suspensiones

    Forma actual

    ARG

    ARG - Formulario

    ISL
    W3-0
    ALG
    W3-0
    AUT
    W2-0
    JOR
    W1-3
    CPV
    W3-2
    Gol marcado (encajado)
    14/3
    Partidos con más de 2,5 goles
    4/5
    Ambos equipos marcaron
    2/5
    EGY

    EGY - Formulario

    BRA
    L2-1
    BEL
    D1-1
    NZL
    W1-3
    IRÁ
    D1-1
    AUS
    W1-1
    Gol marcado (encajado)
    7/6
    Partidos con más de 2,5 goles
    2/5
    Ambos equipos marcaron
    5/5

    Historial de enfrentamientos

    ARG

    Último partidos

    EGY

    1

    Victoria

    0

    Empates

    0

    Victorias

    2

    Goles marcados

    0
    Partidos de más de 2.5 goles
    0/1
    Ambos equipos anotaron
    0/1

    Argentina y Egipto solo se midieron una vez: el 26 de marzo de 2008, en un amistoso que Egipto perdió 2-0 como local. Por eso este cruce mundialista es excepcional.

    Clasificación

    Argentina terminó primera del Grupo J y Egipto segundo del Grupo G.

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