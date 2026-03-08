Goal.com
Muhammad Zaki

Jurnalis

Bal-balan terbaik adalah bal-balan yang chaos. Dan ch-nya Chelsea adalah singkatan untuk chaos. Lebih sering duduk manis main Dungeons & Dragons dan mendengarkan Majelis Lidah Berduri ketimbang nonton pertandingan.

  1. Fermin Lopez Barcelona 2025-26Getty
    BarcelonaNewcastle

    Fermín admite que el Barça teme el «difícil estadio» del Newcastle.

    La estrella del Barcelona Fermín López ha advertido a sus compañeros de equipo que se preparen para una dura batalla, ya que ahora deben centrar su atención en el difícil partido de la Liga de Campeones que les enfrentará al Newcastle en su famoso estadio St James' Park. El gigante catalán se aseguró una reñida victoria por 1-0 sobre el Athletic Club en La Liga el sábado por la noche, pero las celebraciones duraron poco, ya que la plantilla centró inmediatamente su atención en el inminente reto de enfrentarse al Newcastle.

  2. Manchester United v A.F.C. Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport
    Manchester UnitedL. van Gaal

    Van Gaal acusado de fichar a un jugador del Manchester United por culpa del FIFA de EA Sports

    La histórica estrategia de fichajes del Manchester United ha sido a menudo objeto de escrutinio, pero una nueva y sensacional afirmación sugiere que uno de los primeros fichajes de Louis van Gaal se inspiró en un videojuego. Los excentrocampistas de los Red Devils Paul Scholes y Nicky Butt han afirmado que el holandés se fijó en el talento de Marcos Rojo gracias a su nieto, que había estado utilizando al defensa en el FIFA de EA Sports.

  3. TOPSHOT-FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-CRYSTAL PALACEAFP
    TottenhamI. Tudor

    Tudor, destrozado por el exentrenador de los Spurs por el temor al descenso

    El exentrenador del Tottenham Hotspur, Tim Sherwood, ha lanzado un duro ataque contra las tácticas de Igor Tudor y su repentino cambio de discurso con respecto a la situación del club en la máxima categoría. La etapa del croata en el Tottenham Hotspur ha pasado por alto cualquier atisbo de luna de miel y ha descendido directamente a una autopsia prematura tras una racha desastrosa que le ha llevado a perder sus tres primeros partidos al frente del equipo.

  4. Wrexham AFC v Watford - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
    WrexhamChelsea

    «Como un sueño»: Rob Mac da las gracias al Wrexham y al Chelsea.

    El copropietario del Wrexham, Rob McElhenney, ha admitido que la increíble trayectoria del club «parece un sueño» después de que los Red Dragons llevaran al Chelsea al límite en un emocionante encuentro de la quinta ronda de la FA Cup. A pesar de la dolorosa derrota por 4-2 tras la prórroga en el Racecourse Ground, la estrella de Hollywood se emocionó tras una actuación en la que el equipo de la Championship se adelantó dos veces en el marcador frente a su ilustre visitante de la Premier League.

  5. VfL Wolfsburg v Hamburger SV - BundesligaGetty Images Sport
    BarcelonaL. Vuskovic

    El agente de Vuskovic rompe su silencio sobre el interés del Barcelona

    El Barcelona ha puesto sus ojos en la sensación del Tottenham, Luka Vuskovic, como principal objetivo defensivo para la próxima ventana de fichajes de verano, pero el agente del jugador ha enfriado los rumores sobre un posible traspaso. El croata de 19 años, que actualmente juega cedido en el Hamburgo, ha llamado la atención de Hansi Flick, ya que el entrenador blaugrana busca renovar su zaga con jóvenes talentos de élite.

  6. Luis Enrique
    Luis EnriqueParis Saint-Germain

    Enrique cuestiona la fortaleza mental del PSG antes del choque contra el Chelsea

    Luis Enrique ha admitido que el París Saint-Germain está sufriendo una «desconexión» mental después de que el líder de la Ligue 1 cayera por 3-1 en casa ante el Mónaco. El resultado supone un preocupante cambio de rumbo para los campeones de Europa, a solo cinco días de recibir al Chelsea en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, que se disputará en el Parque de los Príncipes.

  7. Daniel Levy Joe LewisGetty Images
    TottenhamH. Redknapp

    Levy acusado de «interferir» en el once del Tottenham por su exentrenador

    El exentrenador del Tottenham, Harry Redknapp, ha afirmado de forma sensacionalista que el expresidente de los Spurs, Daniel Levy, y el entonces propietario del club, Joe Lewis, intentaron interferir en la selección de su equipo durante su mandato en White Hart Lane. El veterano de 79 años ha revelado la presión entre bastidores a la que se enfrentó en relación con determinados jugadores.

  8. Cesc Fabregas ComoGetty Images
    Cesc FàbregasComo

    Fábregas apuesta por el «animal» del Como para la convocatoria de Francia

    Cesc Fábregas está convencido de que el portero del Como, Jean Butez, está listo para debutar con la selección francesa tras una serie de impresionantes actuaciones. Tras una reñida victoria por 2-1 a domicilio ante el Cagliari, el técnico español elogió a su guardameta, describiendo su ética de trabajo en términos elogiosos, mientras el Lariani continúa su improbable carrera hacia una posible plaza en la Liga de Campeones.

  9. Michael Carrick Manchester United 2025-26Getty
    Manchester UnitedM. Tavernier

    El Manchester United se fija en el delantero del Bournemouth

    El Manchester United ha puesto sus miras en una sorprendente incorporación este verano con el fin de reforzar su línea de ataque. Según algunas informaciones, el delantero del Bournemouth Marcus Tavernier se ha sumado a la creciente lista de objetivos diseñada para resolver un problema específico en la plantilla de los Red Devils. El jugador de 26 años ha llamado la atención de los ojeadores del Old Trafford tras una serie de impresionantes actuaciones con los Cherries en la costa sur.

  10. Newcastle United v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport
    Real MadridNewcastle

    El Real Madrid observa a la estrella del Newcastle durante el partido contra el Manchester City.

    Según se informa, el Real Madrid se ha sumado a la pugna por el centrocampista del Newcastle United Sandro Tonali, y el gigante español envió ojeadores al St James' Park el sábado por la tarde con el pretexto de realizar un viaje de reconocimiento para estudiar al Manchester City antes de su próximo enfrentamiento en la Liga de Campeones. Sin embargo, se ha sabido que la delegación tenía en realidad una «doble misión», ya que el internacional italiano figuraba en su lista de fichajes para el verano.

  1. Ryan Reynolds Behdad EghbaliGetty Images, The Sun
    WrexhamChelsea

    📽️ | Reynolds recibe un mensaje del Chelsea que dice «llega a la Premier».

    El copropietario del Chelsea, Behdad Eghbali, fue visto compartiendo un momento privado con el copresidente del Wrexham, Ryan Reynolds, tras un emocionante encuentro de la quinta ronda de la FA Cup en el Racecourse Ground. Tras la derrota por 4-2 de los Red Dragons en la prórroga, el máximo responsable de los Blues dejó claro que quiere ver al equipo galés en el mismo escenario que los grandes de la Premier League de forma permanente.

  2. FBL-ENG-FACUP-NEWCASTLE-MAN CITYAFP
    P. GuardiolaManchester City

    Pep bromea diciendo que podría irse de vacaciones durante la suspensión de dos partidos.

    El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha confirmado que cumplirá una suspensión de dos partidos tras una serie de acaloradas discusiones con los árbitros durante la victoria por 3-1 de su equipo sobre el Newcastle United en la FA Cup el sábado. El técnico catalán recibió su sexta tarjeta amarilla de la temporada tras un enfrentamiento con el cuarto árbitro Lewis Smith, provocado por una entrada sobre Jeremy Doku que no fue sancionada.

  3. Manchester City v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport
    FichajesManchester City

    Anderson al City, un «acuerdo cerrado», ya que el Forest pide 90 millones de libras.

    Según se informa, el Manchester City está a punto de cerrar un importante fichaje para el verano, ya que el centrocampista del Nottingham Forest Elliot Anderson se considera ahora un «trato hecho» para el club. El jugador de 23 años demostró el miércoles por la noche por qué el City está tan interesado en ficharlo, al marcar un impresionante gol del empate en el Etihad Stadium que dio a los visitantes un reñido empate. Aunque su gol mermó las esperanzas del City de ganar el título, parece haber consolidado su futuro en Manchester, ya que la directiva del club busca renovar su mediocampo de cara a la próxima temporada.

  4. FBL-ENG-PR-ARSENAL-CHELSEAAFP
    P. NetoChelsea

    Pedro Neto, sancionado por la FA

    La pesadilla disciplinaria del Chelsea ha dado otro giro para peor tras su derrota por 2-1 ante el Arsenal en el Emirates Stadium. El extremo Pedro Neto, que ya se enfrentaba a una suspensión estándar por su tarjeta roja, ha sido ahora acusado oficialmente por la Federación Inglesa de Fútbol por su conducta tras la expulsión. El internacional portugués fue expulsado durante una frenética segunda parte en la que los Blues perdieron ante sus rivales londinenses.

  5. Lamine Yamal Barcelona 2025-26Getty
    L. YamalBarcelona

    Yamal envía un mensaje a los aficionados del Barça tras la dolorosa derrota ante el Atlético.

    Lamine Yamal ha sido considerado durante mucho tiempo como el futuro del Barcelona, pero sus acciones tras la eliminación del martes por la noche en la Copa del Rey sugieren que el jugador de 18 años ya es un líder indiscutible en el presente. A pesar de la valiente victoria por 3-0 en el Spotify Camp Nou, el Blaugrana cayó por 4-3 en el global ante un disciplinado Atlético de Madrid. Mientras que muchos se esconderían tras una eliminación tan dolorosa, Yamal recurrió a las redes sociales para garantizar que la conexión entre la plantilla y la afición se mantuviera intacta.

  6. FBL-EUR-C1-LEVERKUSEN-PSGAFP
    Paris Saint-GermainReal Madrid

    «Sería una tontería»: la estrella del PSG responde a los rumores sobre el Madrid.

    El metrónomo del mediocampo del París Saint-Germain, Vitinha, ha puesto fin de manera contundente a los rumores que lo vinculaban con un fichaje estrella por el Real Madrid. A pesar de ser un objetivo a largo plazo para los actuales campeones de Europa, el internacional portugués ha dejado claro que su futuro sigue estando en la capital francesa, y ha calificado cualquier posible salida del Parque de los Príncipes como un error de juicio.

  7. Rob Mac WrexhamGetty
    ChampionshipWrexham

    Las eliminatorias del campeonato contarán con SEIS equipos a partir de la próxima temporada.

    La Championship sufrirá una transformación radical la próxima temporada después de que los clubes de la English Football League acordaran oficialmente ampliar el formato de los play-offs para incluir a seis equipos. En una medida histórica diseñada para mantener viva la carrera por el ascenso para más clubes hasta bien entrada la temporada, la tradicional lotería de cuatro equipos será sustituida por una estructura más inclusiva que permitirá a los equipos que terminen en octava posición conservar sus opciones de llegar a la Premier League.

  8. Brighton & Hove Albion v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
    ArsenalBrighton

    Una estadística sorprendente muestra que el Arsenal tardó más de TREINTA MINUTOS en reanudar el juego.

    El Arsenal consolidó su posición en lo más alto de la Premier League con una reñida victoria por 1-0 sobre el Brighton el miércoles, pero las repercusiones del Amex Stadium han estado dominadas por una estadística asombrosa. Aunque el gol de Bukayo Saka aseguró los puntos, los Gunners se enfrentan a acusaciones de llevar el juego sucio a un nivel completamente nuevo después de que los datos revelaran que pasaron más de media hora simplemente esperando a que se reanudara el partido.

  9. Laura Woods Alan PardewGetty/GOAL
    ArsenalPremier League

    📽️ | Laura Woods critica a Pardew por sus comentarios «irrespetuosos».

    La popular presentadora de televisión Laura Woods ha respondido al exentrenador de la Premier League Alan Pardew tras su sensacional afirmación de que el Arsenal merecería un «asterisco» junto a su nombre si ganara el título. Los Gunners se colocaron con siete puntos de ventaja en lo más alto de la tabla tras una reñida victoria por 1-0 sobre el Brighton, mientras que su rival, el Manchester City, perdió puntos contra el Nottingham Forest. A pesar de la posición dominante del equipo del norte de Londres, Pardew no quedó impresionado por el carácter pragmático del enfoque táctico de Mikel Arteta en el Amex Stadium.

  10. Panel Discussion with Pierluigi Colina and Johannes Holzmüller at The REACHGetty Images Sport
    P. CollinaWorld Cup

    El legendario árbitro Collina compara el VAR con «una crisis con tu mujer».

    Pierluigi Collina ha hecho una evaluación contundente del estado actual del VAR, comparando los recientes problemas de la tecnología con una relación que se desmorona. Mientras el fútbol se prepara para una serie de cambios radicales en la forma de arbitrar los partidos, el hombre que en su día infundió temor a los mejores jugadores del mundo sugiere que el idilio inicial con la tecnología ha entrado en una fase difícil.

