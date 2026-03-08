Muhammad Zaki

Yamal envía un mensaje a los aficionados del Barça tras la dolorosa derrota ante el Atlético.

Lamine Yamal ha sido considerado durante mucho tiempo como el futuro del Barcelona, pero sus acciones tras la eliminación del martes por la noche en la Copa del Rey sugieren que el jugador de 18 años ya es un líder indiscutible en el presente. A pesar de la valiente victoria por 3-0 en el Spotify Camp Nou, el Blaugrana cayó por 4-3 en el global ante un disciplinado Atlético de Madrid. Mientras que muchos se esconderían tras una eliminación tan dolorosa, Yamal recurrió a las redes sociales para garantizar que la conexión entre la plantilla y la afición se mantuviera intacta.