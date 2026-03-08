Muhammad Zaki

Anderson al City, un «acuerdo cerrado», ya que el Forest pide 90 millones de libras.
Según se informa, el Manchester City está a punto de cerrar un importante fichaje para el verano, ya que el centrocampista del Nottingham Forest Elliot Anderson se considera ahora un «trato hecho» para el club. El jugador de 23 años demostró el miércoles por la noche por qué el City está tan interesado en ficharlo, al marcar un impresionante gol del empate en el Etihad Stadium que dio a los visitantes un reñido empate. Aunque su gol mermó las esperanzas del City de ganar el título, parece haber consolidado su futuro en Manchester, ya que la directiva del club busca renovar su mediocampo de cara a la próxima temporada.