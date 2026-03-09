Getty/GOAL
Theo Walcott dijo que «probablemente estaba borracho» mientras Patrice Evra criticaba al exjugador del Arsenal por tener opiniones «peligrosas para los niños»
¿El Arsenal no es rival para el Manchester United de siempre?
La controversia surge a raíz de un debate en el que participa Wayne Rooney, quien anteriormente había hecho una valoración contundente sobre cómo le iría a su antiguo equipo frente al Arsenal actual. Cuando se le preguntó su opinión sobre el enfrentamiento que Walcott había planteado como una competición, Rooney se limitó a decir: «Sí, les daríamos una paliza», antes de reiterar su convicción de que la plantilla de 2008 sigue estando muy por delante del actual equipo del norte de Londres. Evra se hizo eco de estos sentimientos e insistió en que el equipo de 2008, liderado por Cristiano Ronaldo en su mejor momento, sigue siendo intocable en el panteón del fútbol inglés. Aunque el Arsenal está disfrutando actualmente de una campaña estelar en lo más alto de la tabla, Evra cree que cualquier comparación con el equipo más equilibrado de Sir Alex Ferguson es prematura e irrespetuosa con los logros del pasado.
Evra bromea diciendo que Walcott es una «amenaza» por sus comentarios.
En declaraciones a Stake, Evra no se anduvo con rodeos al hablar sobre los comentarios de su antiguo rival. «Creo que Wayne Rooney fue muy amable con Theo Walcott, aunque dijera que el Manchester United de la temporada 2007-2008 habría aplastado al Arsenal. Walcott es un buen amigo, le quiero, pero hacer ese tipo de comentarios demuestra que es un peligro en televisión. Debería dejar de hacer comentarios, es peligroso para los niños decir cosas así. Incluso en la FA Cup de 2008, vencimos al Arsenal con ocho jugadores defensivos. Nuestro equipo es el mejor de la historia de la Premier League, no lo comparen con este Arsenal. Walcott probablemente estaba borracho cuando los comparó, y si no lo estaba, entonces es peligroso para la sociedad», declaró Evra.
A pesar de su brutal valoración de los comentarios de Walcott, Evra mantiene un respeto genuino por lo que el equipo de Arteta está logrando actualmente y se niega a aceptar la idea de que el Arsenal no merecería ganar si levantara el trofeo. Reflexionando sobre su propia carrera, añadió: «Cuando ganamos la liga en 2010-11, la gente decía que era el peor equipo de Sir Alex Ferguson y ganamos la liga por nueve puntos. La gente fue muy dura con nosotros, así que no diré eso del Arsenal. Si ganan, son campeones, y punto».
Elogios para Bruno Fernandes
Sobre la importancia de Bruno Fernandes para el United, en medio de los intentos del club por conseguir que comprometa su futuro con los Red Devils, Evra añadió: «El Man United estuvo a punto de perder a Bruno Fernandes al comienzo de la temporada y Ruben Amorim consiguió que se quedara. Los jugadores del calibre de Bruno siempre pueden ir a cualquier club y ganar trofeos en otros sitios, pero él está en el Man United. Él cree en la historia del club, es capitán y su familia podría haberse establecido en Manchester. Algunos jugadores han dejado el Manchester United y han ganado trofeos, pero no han tenido el mismo impacto allí que en el Manchester United. Creo que Bruno tendrá muchas oportunidades en verano, depende de él si quiere irse».
Partidos clave en el horizonte para el Arsenal y el Manchester United
El Arsenal cuenta con una ventaja de siete puntos sobre el Manchester City en la cima de la Premier League, aunque los hombres de Pep Guardiola aún tienen un partido vital pendiente para mantener la presión. Los Gunners deben ahora dejar a un lado sus obligaciones nacionales y centrar su atención en el continente, ya que los hombres de Arteta se preparan para un exigente viaje de Champions League al Bayer Leverkusen.
En Old Trafford, el panorama parece muy prometedor a pesar del reciente tropiezo. El United ocupa actualmente el tercer puesto de la tabla, pero estará desesperado por recuperarse tras sufrir su primera derrota bajo la dirección de Michael Carrick. Sin compromisos europeos ni de la FA Cup entre semana, la plantilla dispone de una semana completa de entrenamiento para prepararse para el crucial enfrentamiento del domingo contra el Aston Villa, otro de los aspirantes al cuarto puesto.
