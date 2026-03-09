Eddie Howe reta a los jugadores del Newcastle a estar preparados para el «mayor enfrentamiento de la historia» en la Liga de Campeones contra el Barcelona

«Es fácil ser negativo en este momento. Entiendo que hemos quedado fuera de la FA Cup, pero se acerca el partido más importante de la historia del club y tenemos que afrontarlo así», declaró Howe a los periodistas. «Nunca antes habíamos estado en esta posición en la Champions League y es la mejor competición que existe. Tenemos que preparar a los jugadores para ello y no tenemos tiempo para darle vueltas al asunto».

Los Magpies han soportado un calendario agotador, ya que no han tenido una semana libre desde noviembre, y el desgaste físico está empezando a notarse en una plantilla reducida. A pesar del cansancio, el entrenador pide una actuación legendaria para desmantelar el equipo de Hansi Flick. «Tenemos que intentar encontrar energía en alguna parte que eleve nuestro rendimiento a un nivel que no hemos visto esta temporada. Es la única forma de salir adelante», añadió Howe.