AFP
Traducido por
Eddie Howe reta a los jugadores del Newcastle a estar preparados para el «mayor enfrentamiento de la historia» en la Liga de Campeones contra el Barcelona
Sacudiéndose la melancolía de la ciudad
El ambiente en el campo de entrenamiento Darsley Park del Newcastle ha sido más de intensa concentración que de luto. Aunque la eliminación del fin de semana de la FA Cup supuso un duro golpe para una afición desesperada por ganar títulos, Howe se ha apresurado a replantear la narrativa. Enfrentarse al gigante catalán pone de relieve la vertiginosa ascensión del club desde la adquisición por parte del PIF. Para un equipo que hace solo unos años luchaba por evitar el descenso, la perspectiva de recibir al cinco veces campeón de Europa en una eliminatoria es una realidad surrealista que Howe quiere que sus jugadores acepten en lugar de temer.
- Getty Images
Una noche histórica en St. James' Park
«Es fácil ser negativo en este momento. Entiendo que hemos quedado fuera de la FA Cup, pero se acerca el partido más importante de la historia del club y tenemos que afrontarlo así», declaró Howe a los periodistas. «Nunca antes habíamos estado en esta posición en la Champions League y es la mejor competición que existe. Tenemos que preparar a los jugadores para ello y no tenemos tiempo para darle vueltas al asunto».
Los Magpies han soportado un calendario agotador, ya que no han tenido una semana libre desde noviembre, y el desgaste físico está empezando a notarse en una plantilla reducida. A pesar del cansancio, el entrenador pide una actuación legendaria para desmantelar el equipo de Hansi Flick. «Tenemos que intentar encontrar energía en alguna parte que eleve nuestro rendimiento a un nivel que no hemos visto esta temporada. Es la única forma de salir adelante», añadió Howe.
El Barça, cauteloso ante el ambiente de Geordie
Mientras el Newcastle busca recuperarse, el líder de la Liga de Flick se prepara para una dura batalla en uno de los estadios más intimidantes de Inglaterra. El centrocampista Fermín López admitió que el estilo «físico» del equipo de Tyneside y el «difícil» ambiente del estadio suponen un reto desalentador, y los españoles llegan al partido tras ganar por 1-0 al Athletic Club.
Los informes procedentes de España también sugieren que el Barça no se toma a la ligera al Newcastle, y que Flick ha ideado un plan claro para hacer frente a las amenazas específicas que plantea el equipo de Howe. Según un informe del Diario AS, el entrenador alemán está especialmente centrado en evitar un comienzo lento, ya que espera que el Newcastle salga con fuerza impulsado por un ruidoso público local que podría desestabilizar fácilmente a cualquier equipo visitante. Tácticamente, los visitantes podrían mostrarse más pragmáticos de lo habitual para protegerse. Hay indicios de que el Barça podría abandonar su típica línea defensiva alta en favor de una defensa más profunda para proteger la ventaja, una estrategia que se ha visto brevemente en sus recientes partidos nacionales.
- Getty Images Sport
Invertir el guion de septiembre
Los catalanes ya vencieron al Newcastle en la fase de grupos de la Liga de Campeones en septiembre de 2025, aunque los Magpies se sentirán como un equipo diferente en una eliminatoria. Tras ganar cuatro partidos consecutivos en todas las competiciones, el equipo de Flick está en un estado de forma brillante, pero su última visita a Inglaterra terminó con una contundente derrota por 3-0 ante el Chelsea. Howe y sus jugadores esperarán vengarse y repetir la pesadilla londinense para los visitantes, además de conseguir un resultado que pasaría a la historia de Tyneside, consolidando este partido como el punto de inflexión histórico que el entrenador cree que es.
Anuncios