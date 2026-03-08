«¡Hay que darles un abrazo!» - Igor Tudor, destrozado por el exentrenador del Tottenham por cambiar de opinión sobre la lucha por el descenso

Las especulaciones sobre el futuro de Tudor ya están aumentando, pero el club parece dispuesto a seguir contando con él en el futuro inmediato. Cuando se le preguntó directamente sobre la seguridad de su puesto tras la derrota ante el Palace, Tudor se mostró muy reservado sobre su futuro en el Tottenham y se limitó a responder «sin comentarios» cuando se le preguntó si estaría en el banquillo para el próximo partido.

El calendario no da tregua a los gigantes en apuros. Con la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid en el horizonte y un difícil desplazamiento a Liverpool a continuación, la presión está llegando a un punto crítico. Solo un año después de la gloria de la Europa League, los Spurs se enfrentan ahora a la amenaza muy real de un partido a seis puntos contra el Nottingham Forest, una realidad que Sherwood y los fieles seguidores de los Spurs encuentran imposible de aceptar.