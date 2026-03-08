El Manchester United planea un fichaje sorpresa este verano para el delantero de 26 años del Bournemouth, con un valor estimado de 40 millones de libras esterlinas

Tavernier, que aún no ha debutado con la selección nacional, ha marcado seis goles y ha dado cinco asistencias esta temporada a pesar de las lesiones. Cabe destacar que dos de esos goles y asistencias fueron directamente contra el United durante un caótico empate 4-4 el pasado diciembre, lo que permitió al club conocer de primera mano sus capacidades. Su versatilidad y capacidad de trabajo lo convierten en una opción atractiva para un United que ha tenido problemas para encontrar el equilibrio en las bandas. Sin embargo, los Red Devils no son los únicos que lo admiran, ya que, según se informa, el Aston Villa y el Nottingham Forest también están siguiendo la situación del jugador de cara al mercado de verano.

El Bournemouth podría estar dispuesto a desprenderse de la estrella si se cumple su valoración. El club se ha ganado la reputación de vender activos clave con beneficios para reinvertir en nuevos talentos para el proyecto de Andoni Iraola. Con Tavernier bajo contrato hasta 2029, se espera que cualquier acuerdo requiera una cuota de alrededor de 40 millones de libras para tentar a los Cherries a venderlo.