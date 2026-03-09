Goal.com
Raheem Sterling protagoniza una entrevista muy incómoda al responder con dureza a un periodista que se rió de él por no marcar en su primer partido como titular con el Feyenoord

Raheem Sterling se mostró visiblemente molesto tras el caótico empate 3-3 del Feyenoord con el NAC Breda, después de que un periodista pareciera reírse mientras le preguntaba al extremo sobre una oportunidad de gol fallida. En su primer partido como titular con el gigante de la Eredivisie, Sterling fue sustituido en el minuto 64 y se quedó perplejo cuando el entrevistador le preguntó si hubiera preferido quedarse en el campo.

    Tras el emocionante empate 3-3, Sterling se enfrentó a los medios de comunicación para reflexionar sobre su debut completo bajo la dirección del entrenador Robin van Persie. En declaraciones a ESPN tras el partido, el extremo inglés se mostró sincero sobre su rendimiento y la incapacidad del equipo para asegurar la victoria. Aunque el jugador de 31 años se mostró muy positivo por haber disputado minutos cruciales y haberse adaptado a la vida en la Eredivisie, el ambiente se tensó rápidamente durante una conversación sobre un momento clave de la segunda parte en el que no logró aprovechar una ocasión de gol.

    Cuando el entrevistador se rió mientras le preguntaba: «¿Deberías haber marcado un gol?», el exjugador del Chelsea no le vio la gracia. Sterling esbozó una sonrisa irónica antes de responder: «¡No deberías reírte, amigo! Pero sí, es uno de esos en los que, como dije, [necesito] quitarme las telarañas. Tuve la oportunidad y eso es algo que, según mis estándares, quiero aprovechar y que también habría decidido el partido. Es un buen trampolín y la próxima vez tengo que meterla en la portería».

    En otro momento incómodo de la misma entrevista, Sterling parece desconcertado cuando el periodista le pregunta extrañamente si quería quedarse en el campo después de ser sustituido en el minuto 64.

    En respuesta a las extrañas preguntas sobre su temprana sustitución, el internacional inglés insistió en que estaba físicamente preparado para un mayor esfuerzo a pesar de sus minutos limitados. «Sí, me sentía lo suficientemente bien como para continuar, pero, por supuesto, es decisión del entrenador», explicó sobre la decisión de Van Persie. Insistiendo en lo obvio, que quería seguir jugando, Sterling añadió: «Como todos los futbolistas. Una vez que estás en el campo, solo quieres estar en el campo. Pero es comprensible».

    El fichaje de Sterling por el Rotterdam no ha estado exento de detractores, pero ha encontrado un feroz aliado en su antiguo compañero del Manchester City, Jack Grealish. Después de que una cuenta de redes sociales se burlara del debut inicial de Sterling calificándolo de «pesadilla» y comparándolo con «Bambi sobre hielo», el cedido por el Everton respondió. Grealish respondió a las «estúpidas» críticas con una apasionada defensa de su amigo.

    «Qué publicación tan estúpida en Instagram, tío, ¿qué os pasa?», escribió Grealish en la sección de comentarios. «El chico lleva mucho tiempo sin jugar ni entrenar. Gente como vosotros es lo que está mal en el mundo. Tened un poco de respeto». El apoyo llega mientras Sterling sigue adaptándose a una nueva liga tras un final frustrante en Stamford Bridge, donde se vio obligado a entrenar lejos del primer equipo.

    Centrándonos en lo positivo

    El Feyenoord ocupa actualmente el segundo puesto, pero sigue a una distancia abismal de 19 puntos del líder indiscutible, el PSV. Sterling, que rescindió su contrato con el Chelsea de mutuo acuerdo en enero, sigue centrado en los aspectos positivos. «Es otro buen paso. Tengo sentimientos encontrados con respecto al rendimiento, porque creo que podríamos haber ganado el partido. Hubo algunos momentos de desconcentración, pero creo que en otros momentos se jugó muy bien», concluyó. Con el apoyo incondicional de sus compañeros y tras haber debutado como titular, Sterling estará sin duda ansioso por acallar a sus detractores y recuperar su mejor forma en los Países Bajos.

