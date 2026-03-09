AFP
Lesión de Alisson: pesadilla para el Liverpool, ya que su portero titular queda descartado para el partido de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Galatasaray
Desastre en el campo de entrenamiento de los Reds
Alisson participó en el entrenamiento del lunes, pero sintió molestias al final de la sesión y, por lo tanto, no se arriesgará. El momento es especialmente cruel para Slot, que busca llevar al gigante de Merseyside a la gloria europea en su segunda temporada. El portero brasileño ha disputado 32 partidos en todas las competiciones esta temporada y defendió la portería en la victoria por 3-1 sobre el Wolves en la FA Cup el viernes por la noche. Slot tampoco podrá contar con Federico Chiesa, que se perdió la sesión del lunes, lo que reduce las opciones ofensivas disponibles para el partido de ida.
Mamardashvili, listo para ser el centro de atención
En ausencia de Alisson, Giorgi Mamardashvili se dispone a ponerse los guantes para el partido más importante de su carrera en el Liverpool hasta la fecha. El internacional georgiano, que llegó procedente del Valencia por 25 millones de libras, ya ha disputado 11 partidos durante las anteriores lesiones de Alisson esta temporada. Cabe destacar que uno de esos partidos fue contra el rival del martes durante la fase de liga de la competición. Mamardashvili entró en acción en Estambul a principios de esta temporada, sustituyendo a Alisson en la segunda parte de una ajustada derrota por 1-0.
La ventaja de jugar en casa del Galatasaray
Mientras el Liverpool se enfrenta a una serie de lesiones, el Galatasaray llega al partido rebosante de confianza tras una dramática victoria en la eliminatoria contra la Juventus. Sin embargo, el gigante turco tendrá que afrontar el partido de vuelta en Anfield sin el apoyo de su ruidosa afición, después de que el Comité de Apelación de la UEFA confirmara la prohibición de vender entradas a sus seguidores tras su mal comportamiento en Italia. No obstante, el ambiente en el partido de ida en Estambul será tan electrizante como siempre, ya que los hombres de Okan Buruk buscarán repetir la victoria por 1-0 que lograron sobre los Reds en la fase anterior de la competición.
Se pone a prueba la profundidad del equipo de Slot
La plantilla confirmada de 21 jugadores destaca por su mezcla de estrellas experimentadas y talentos emergentes, aunque la falta de un suplente veterano para Mamardashvili es motivo de preocupación. Freddie Woodman pasará de ser la tercera opción a sentarse en el banquillo como suplente de Mamardashvili, y jóvenes como Rio Ngumoha y Trey Nyoni también forman parte del equipo que viajará. Los Reds siguen recuperándose de su reciente irregularidad en la liga, incluida la derrota ante el Wolverhampton en la Premier League, y la pérdida de Alisson no hace más que aumentar la presión sobre la configuración táctica de Slot.
