Fermín López admite que el Barcelona teme el «difícil estadio» y el estilo «físico» del Newcastle

«Sufrimos un poco al final, pero creo que defendimos muy bien en los últimos minutos. Estoy muy contento con la victoria», declaró Fermín tras el partido, según Mundo Deportivo. «Sabemos que debemos mantener esta ventaja y, sabiendo que el Real Madrid ganó ayer, era fundamental conseguir la victoria hoy. Lo hemos conseguido y estamos encantados. Ahora nos centramos en el martes».

De cara al choque europeo contra el Newcastle, el centrocampista admitió que el juego físico del equipo de la Premier League es una de las principales preocupaciones del Blaugrana. «Llegamos con buen ánimo tras la victoria. También sabemos que nos enfrentaremos a un partido similar al de aquí, en un estadio muy difícil y contra un rival muy físico. Esperamos hacer un gran partido, jugar nuestro juego habitual y ganar», añadió.