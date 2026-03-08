Getty
Traducido por
Fermín López admite que el Barcelona teme el «difícil estadio» y el estilo «físico» del Newcastle
El calentamiento en Bilbao prepara a Fermín para el viaje a Inglaterra.
Fermín, que entró en juego en la segunda parte para ayudar a asegurar la victoria en Bilbao, cree que el ambiente en el País Vasco fue el calentamiento perfecto para lo que les espera en Inglaterra. El delantero de 22 años no se hace ilusiones sobre la tarea que tienen por delante y reconoce que el equipo de Hansi Flick debe estar preparado para igualar la intensidad de los Magpies de Eddie Howe en su propio terreno.
- Getty Images Sport
Fermín se prepara para la dura prueba de Tyneside
«Sufrimos un poco al final, pero creo que defendimos muy bien en los últimos minutos. Estoy muy contento con la victoria», declaró Fermín tras el partido, según Mundo Deportivo. «Sabemos que debemos mantener esta ventaja y, sabiendo que el Real Madrid ganó ayer, era fundamental conseguir la victoria hoy. Lo hemos conseguido y estamos encantados. Ahora nos centramos en el martes».
De cara al choque europeo contra el Newcastle, el centrocampista admitió que el juego físico del equipo de la Premier League es una de las principales preocupaciones del Blaugrana. «Llegamos con buen ánimo tras la victoria. También sabemos que nos enfrentaremos a un partido similar al de aquí, en un estadio muy difícil y contra un rival muy físico. Esperamos hacer un gran partido, jugar nuestro juego habitual y ganar», añadió.
La estrategia de rotación de Flick da sus frutos
La victoria en San Mamés fue aún más impresionante por el hecho de que Flick decidió dejar en el banquillo a varias de sus estrellas más importantes. Con la Champions League en mente, el entrenador alemán rotó mucho a su plantilla, asegurándose de que sus principales amenazas goleadoras estuvieran frescas para el viaje a Tyneside tras un exigente calendario nacional.
Fermín destacó que la recuperación será la prioridad durante las próximas 48 horas, mientras el equipo se prepara para el vuelo a Inglaterra. El centrocampista señaló que «tenemos muy pocos días para recuperarnos» y subrayó la importancia vital de que la plantilla pueda recuperarse adecuadamente antes de enfrentarse al Newcastle el martes por la noche.
- Getty Images Sport
Raphinha listo para la acción
Un jugador que espera estar en plena forma para el partido de ida de octavos de final es Raphinha. El extremo brasileño también comenzó en el banquillo contra el Athletic Club, pero insiste en que aún le queda mucha energía. «No estoy tan cansado como algunos de los otros jugadores. Al fin y al cabo, me estoy recuperando de una lesión leve, así que he tenido tiempo para descansar. Me siento bien», explicó el exjugador del Leeds United tras el partido.
El delantero reconoció que, aunque la plantilla está notando los efectos del esfuerzo reciente, el impulso psicológico de mantenerse en lo más alto de la Liga es enorme. «Es cierto que hay algo de cansancio por el último partido, porque fue muy duro, y eso es normal. Lo más importante es que conseguimos los tres puntos», concluyó Raphinha, mientras el Barcelona busca llevar ese impulso ganador a la guarida del león en St James' Park.
Anuncios