Mounique Vilela

Corresponsal de fútbol brasileño y europeo

Periodista especializada en periodismo deportivo y en la industria del deporte. Desde hace más de diez años vivo el fútbol intensamente, analizando las principales ligas del mundo. Hoy produzco contenido SEO sobre Champions League, Premier League, Brasileirão y LaLiga. Combino pasión y análisis.

Mi historia con el fútbol:

Mis primeros recuerdos del fútbol están ligados a mi familia. Mi padre llevaba a mi hermano a los partidos en São Januário y el Maracaná, y yo siempre quería acompañarlos. Gracias al apoyo de mi madre, él aceptaba. La fiesta de las hinchadas despertó en mí el deseo de trabajar en el fútbol.

Especialidades:

SEO aplicado al periodismo deportivo.

Corresponsal de fútbol brasileño y fútbol americano.

Mi recuerdo favorito:

Mi primer clásico en el Maracaná fue un domingo de Pascua. Durante el almuerzo, mi padre decidió llevarme a la final de la Taça Guanabara. Recuerdo el trayecto y la previa en la radio. Allí entendí que el fútbol es mucho más que un simple juego.