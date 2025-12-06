Santos vs Cruzeiro, Brasileirao: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Santos y Cruzeiro se enfrentan este domingo siete de diciembre a las 16:00 hrs (hora local) en Villa Belmiro, por la última fecha del Campeonato Brasileirao 2025. El partido se transmitirá en Premiere de Brasil y Fanatiz TV de Estados Unidos.

En la lucha contra el descenso, el Santos vuelve a la cancha tras vencer al Juventude por 3 a 0 y ahora le basta un empate para mantenerse en la Serie A. En el 14º lugar, con 44 puntos, el Peixe puede alcanzar la Copa Sudamericana en caso de victoria, ya que Vasco y Atlético-MG, ambos con 45 puntos, se enfrentan en la última jornada. Actuando con sacrificio en los últimos tres partidos consecutivos, debido a una lesión en el menisco de la rodilla izquierda, Neymar elude hablar sobre el futuro.

"No sé. Sinceramente, no sé. Primero quiero terminar esta temporada, terminar el Brasileirão, después quiero pensar. Mi deseo siempre es que Santos esté en primer lugar", afirmó a Amazon Prime.

Por otro lado, Cruzeiro cumple solo con la tabla. Garantizado en la tercera posición, con 70 puntos, la Raposa debe actuar con el equipo reserva ya pensando en las semifinales de la Copa de Brasil contra el Corinthians. El primer partido será el próximo miércoles (10), en el Mineirão. El duelo de vuelta está programado para el domingo (14), en la Neo Química Arena.

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adoni Frías, Zé Ivaldo y Souza; Willian Arão y João Schmidt; Barreal, Neymar y Guilherme; Tiquinho Soares (Robinho Jr. o Rollheiser).

Cruzeiro: Léo Aragão; Kauã Moraes, João Marcelo, Jonathan Jesús (Villalba) y Kauã Prates; Walace, Matheus Henrique y Eduardo; Sinisterra, Bolasie y Gabigol.

Bajas

Santos

Zé Rafael cumplirá suspensión, mientras Zé Ivaldo y Lautaro Díaz están fuera por temas contractuales.

Cruzeiro

Wanderson y Marquinhos están lesionados.

¿Cuándo es?

Fecha: domingo, 7 de diciembre de 2025

domingo, 7 de diciembre de 2025 Hora: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Lugar: Vila Belmiro - Santos, SP

Últimos enfrentamientos directos

En 77 partidos disputados entre los equipos, el Cruzeiro suma 36 victorias, contra 26 del Santos, además de 20 empates. En el último encuentro válido por el primer turno del Brasileirão 2025, el Peixe venció por 2 a 1.

Clasificación

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red virtual privada (VPN) para ver partidos utilizando tu servicio de streaming. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura online. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre los mejores VPN para transmisión de deportes.