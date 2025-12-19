Vasco vs Corinthians, Final Copa de Brasil 2025: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Vasco y Corinthians se enfrentan este domingo 21 de diciembre, a las 18:00 horas, tiempo local, en el Maracanã, en la gran final de la Copa de Brasil 2025. Como empataron en el primer partido sin goles, quien gane levantará el trofeo.

Sigue aquí en directo el partido Vasco vs Corinthians de la Copa de Brasil 2025

El partido no tendrá transmisión ni en España, mientras que en México se podrá ver por ESPN, ESPN 2 y Disney+ Premium. En Sudamérica se podrá seguir Globo Internacional, ESPN 2 y Disney+ Premium, mientras que en Estados Unidos se verá en Fox Deportes y Fubo.

Noticias y alineaciones probables

Tras 14 años de su único título de la Copa de Brasil, conquistado en 2011, el Vasco busca repetir la hazaña y levantar nuevamente el trofeo del torneo nacional. En la edición actual, el Gigante de la Colina eliminó al CSA por 3 a 1 en el marcador global y, después, avanzó ante el Botafogo en penales, ganando 5 a 3. A continuación, superó al Fluminense también en penales, por 4 a 3, asegurando su lugar en la final. Antes de eso, el equipo dirigido por Fernando Diniz ya había dejado en el camino a União Rondonópolis y Nova Iguaçu, ambos por 3 a 0, además del Operário-PR, en una disputa de penales que terminó 7 a 6.

Como o primeiro jogo terminó en 0 a 0 en la Neo Química Arena, quien gane el partido decisivo se lleva el título de la Copa de Brasil. En caso de nuevo empate, la decisión será en los penaltis. Destacado en las tandas de esta edición del torneo, con actuaciones decisivas contra Operário y Fluminense, el portero Léo Jardim espera que la disputa no vuelva a definirse en las penales.

"Espero que no sea necesario. Que podamos hacer un juego consistente y el resultado en los 90 minutos. Pero si tiene que ir a los penales haré lo mejor que pueda y estaré lo más preparado posible para ayudar al Vasco", afirmó el portero.

"Incluso cuando es un juego que no tiene posibilidad de ir a la tanda de penales, nos preparamos. Porque puede haber cobranza de penalti durante los 90 minutos. Intentamos estar lo más preparados para eso. Es intensificar el análisis, la preparación para estar listos independientemente de lo que suceda en el juego", completó.

Por otro lado, el Corinthians lucha por el tetracampeonato de la Copa de Brasil y aseguró su lugar en la decisión tras eliminar al Cruzeiro en los penaltis por 5 a 4 en la semifinal. Antes de eso, el Timão avanzó sin grandes sustos: superó al Novorizontino en la tercera fase por 2 a 0 en el marcador global, derrotó al rival Palmeiras en los octavos por 3 a 0 y eliminó al Athletico-PR en los cuartos de final, también con victoria global de 3 a 0.

Sin desfalques en el elenco, el técnico Dorival Júnior tendrá toda la fuerza a disposición para la decisión. El delantero Memphis Depay no participó en las actividades con balón y realizó trabajo con el equipo de fisioterapia, pero no preocupa y debe estar apto para la final del domingo.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan y Puma Rodríguez; Thiago Mendes, Cauan Barros y Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez y Rayan.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique y Matheus Bidu; Maycon, Raniele (José Martínez), Breno Bidon y Rodrigo Garro (André Carrillo); Memphis Depay y Yuri Alberto.

Ausencias

Vasco

Lucas Piton y Mateus Carvalho están lesionados, mientras Adson y Jair están en transición física.

Corinthians

Sin ausencias confirmadas.

¿Cuándo es?

Fecha: domingo, 21 de diciembre de 2025

domingo, 21 de diciembre de 2025 Horario: 15:00 horas (México), 18:00 horas (Argentina), 16:00 horas (Este de Estados Unidos) y 22:00 horas (España)

15:00 horas (México), 18:00 horas (Argentina), 16:00 horas (Este de Estados Unidos) y 22:00 horas (España) Lugar: Maracanã - Río de Janeiro, RJ

Maracanã - Río de Janeiro, RJ Arbitraje: Wilton Pereira Sampaio (árbitro), Bruno Boschilia y Victor Imazu (asistentes), Marco Fazekas (VAR)

Retrospecto reciente

Últimos enfrentamientos directos

En 108 partidos disputados entre los equipos, el Corinthians suma 49 victorias, contra 25 del Vasco, además de 34 empates.

