Copa Africana de Naciones
team-logoEgypt
Stade Adrar
team-logoIvory Coast
Mounique Vilela

Egipto vs. Costa de Marfil, Copa Africana de Naciones: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Copa Africana de Naciones entre Egipto y Costa de Marfil, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Egipto y Costa de Marfil se enfrentan este sábado 10 de enero, a las 20:00 horas (tiempo de España), en el Estadio de Agadir, en Marruecos, por los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones 2025.

Cómo ver Egipto vs Costa de Marfil, Copa Africana de Naciones 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

FuboVer aquí
Movistar+Ver aquí

El partido estará disponible en España a través de Movistar Plus+, M+ Liga de Campeones y M+ #Vamos Bar 2, mientras que en México se podrá seguir por Claro Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Claro Sports, con excepcion de Colombia, donde se podrá ver por Win Sports. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de beIN Sports y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Copa Africana de Naciones
Egypt crest
Egypt
EGY
Ivory Coast crest
Ivory Coast
CIV

Hora de inicio del partido Egipto vs Costa de Marfil

crest
Copa Africana de Naciones - Copa África de Naciones - Final
Stade Adrar

El partido se disputa este sábado 10 de enero a las 20:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Agadir.

  • México: 13:00 horas
  • Argentina: 16:00 horas
  • Estados Unidos: 14:00 horas (tiempo del este)

Noticias y posibles alineaciones

Egipto, el equipo más laureado de la Copa Africana de Naciones con siete títulos, se aseguró un lugar en los cuartos de final tras eliminar a Benín por 3-1 en octavos de final. En la fase de grupos, el equipo egipcio terminó primero del Grupo B, con victorias sobre Zimbabue por 2-1 y Sudáfrica por 1-0, además de un empate sin goles con Angola.

Por otro lado, Costa de Marfil, vigente campeón de la Copa Africana de Naciones, también avanzó a cuartos de final con una sólida campaña. El equipo marfileño encabezó el Grupo F tras vencer a Mozambique por 1-0 y a Gabón por 3-2, y empatar 1-1 con Camerún. En octavos de final, confirmó su buen momento al eliminar a Burkina Faso por 3-0.

Egipto: El Shenawy; Hany, Ibrahim, Rabia, Ashour; Attia, Fathy, Adel; Salah, Marmoush, Trezeguet.

Costa de Marfil: Fofana; Doue, Kossounou, Ndicka, Konan; Kessie, Sangare, S. Fofana; Diallo, Guessand, Diomande.

Bajas

Egipto

Mohamed Hamdi está lesionado.

Costa de Marfil

Sin bajas.

Historial reciente

EGY
-Formulario

Gol marcado (encajado)
8/3
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

CIV
-Formulario

Gol marcado (encajado)
10/3
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Últimos enfrentamientos directos

EGY

Últimos partidos

CIV

3

Victorias

1

Empate

1

Victoria

6

Goles marcados

5
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Clasificación

