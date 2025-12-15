PSG vs Flamengo, Copa Intercontinental 2025: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

PSG y Flamengo se enfrentarán en la final de la Copa Intercontinental este miércoles 16 de diciembre a las 18:00 horas, tiempo de España, en el Estadio Al Rayyan Tras dejar en el camino a Cruz Azul y Pyramids, el 'Flu' llega al duelo por el titulo donde intentará sorprender al actual campeón de Europa y regresar con la copa a Brasil, cerrando así un gran año.

Aquí en GOAL te decimos cómo ver este partido:

Cómo ver PSG vs Flamengo, Copa Intercontinental 2025: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN y FIFA+, mientras que en México se podrá seguir por FIFA+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por DSports+ Plus, DGO y FIFA+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de beIN Sports, Fanatiz, FIFA+ y Fubo Sports.

Noticias y posibles alineaciones

El PSG, actual campeón de la Champions League, llega como claro favorito para la final. Tras derrotar al Metz por 3-2 en el Campeonato Francés, jugando con el equipo reserva, los parisinos llegaron a Catar con una gran duda: Marquinhos. El defensa brasileño se recupera de una lesión en la cadera y su presencia en la final aún no está confirmada.

Por otro lado, el Flamengo, campeón del Campeonato Brasileño y de la Copa Libertadores, superó al Cruz Azul de México por 2-1 y al Pyramids de Egipto por 2-0, asegurándose un lugar en la final. Ahora, el equipo de Río de Janeiro afrontará su mayor reto en el torneo al enfrentarse al campeón de Europa.

Es una final y todos quieren ganar. Si pudiéramos elegir, también queríamos enfrentarnos al PSG, pero no tuvimos la opción. Todos conocen la grandeza del Flamengo, su pasión y todo lo que hemos hecho este año. Hemos logrado grandes logros y estamos muy bien física y mentalmente. Esto nos fortalece, pero el favoritismo es solo para el PSG. Es el mejor equipo, dijo el delantero Luiz Araújo. El PSG es el equipo a ganar, vigente campeón de la Champions League, uno de los campeonatos más difíciles del mundo. Pero también conocemos nuestra calidad. Les damos favoritismo y entramos con los pies en la tierra para jugar nuestro fútbol. Pero también sabemos la magnitud de la prisión que supone llevar el manto sagrado y la camiseta del Flamengo; sabemos que es la muerte de una nación, de más de 45 millones de personas", concluyó.

Cabe recordar que, durante la temporada, el Rubro-Negro participó en el Mundial de Clubes de la FIFA. El equipo venció al Chelsea por 3-1 en la fase de grupos, pero fue eliminado en octavos de final tras perder 4-2 ante el Bayern de Múnich.

PSG: Safonov; Zaire-Emery, Zabarnyi (Marquinhos), Willian Pacho y Nuno Mendes; Vitinha, Fabián Ruiz y João Neves; Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos (Dembélé) y Barcola.

Flamengo: Rossi; Varela, Danilo (Léo Ortiz), Léo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal (Plata o Luiz Araújo), Samuel Lino (Cebolinha), Bruno Henrique.

Bajas

PSG

Hakimi está lesionado.

Flamengo

Matías Viña y Allan no fueron inscritos.

¿Cuándo es?

FIFA Intercontinental Cup - FIFA Intercontinental Cup Ahmed bin Ali Stadium

México: 11:00 horas

11:00 horas Argentina: 14:00 horas

14:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del Este)

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, puede que necesites usar una red virtual privada (VPN) para ver partidos usando tu servicio de streaming. Una VPN, como el NordVPN, permite establecer una conexión segura en línea. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre los mejores VPNs para transmisión de deportes.