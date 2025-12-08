Cruz Azul vs Flamengo: Copa Intercontinental 2025: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cruz Azul y Flamengo se enfrentan este miércoles 10 de diciembre, a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Al Rayyan, por los cuartos de final de la Copa Intercontinental 2025, en un juego donde también estará en disputa el trofeo 'Derbi de las Américas'.

Cómo ver Cruz Azul vs Flamengo, Copa Intercontinental: Canales de TV y transmisiones en vivo

País o región Canal o streaming México FIFA+ Estados Unidos Por confirmar España FIFA+ Sudamérica FIFA+, DGO, DSports

El partido se transmitirá para México, España y Sudamérica por la señal de FIFA+, además de que en argentina también podrá verse en DGo y DSports.

Noticias y probables alineaciones

Tras ser eliminado por Tigres en la semifinal del Campeonato Mexicano, Cruz Azul compite en la Copa Intercontinental por haber conquistado el título de la Concachampions. En la decisión continental, el equipo mexicano venció al Vancouver Whitecaps, de Canadá, por 5 a 0, asegurando su plaza en el torneo mundial.

Por otro lado, Flamengo, campeón del Campeonato Brasileño y de la Copa Libertadores, inicia su camino en busca del bicampeonato mundial. Para el torneo, el técnico Filipe Luís convocó a 26 jugadores. Pedro está entre los convocados y viajó con la delegación rubro-negra, pero difícilmente tendrá condiciones de jugar, ya que se recupera de una lesión en el muslo izquierdo.

El ganador del duelo enfrentará al Pyramids, de Egipto, en la semifinal. Ya el PSG, representante europeo y campeón de la actual edición de la Champions League, debuta directamente en la final, programada para el 17 de diciembre, a las 14h (de Brasilia).

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Pereira, Danilo, Alex Sandro, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, Lino e Bruno Henrique.

Cruz Azul: Andrés Gudiño, Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi, Omar Campos, Jeremy Márquez, Lorenzo Faravelli, Carlos Rotondi, Ignacio Rivero, Gabriel Fernández, Ángel Sepúlveda.

Suspendidos y lesionados

Flamengo

Pedro está lesionado.

Cruz Azul

Jesús Orozco Chiquete y Kevin Mier.

Hora de inicio del partido Cruz Azul vs Flamengo

El partido será este miércoles 10 de diciembre a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Al Rayyan.

Estados Unidos: 12:00 horas (Este)

12:00 horas (Este) España: 18:00 horas

18:00 horas Argentina:14:00 horas

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, puede que necesites usar una red virtual privada (VPN) para ver partidos usando tu servicio de streaming. Una VPN, como el NordVPN, permite establecer una conexión segura en línea. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía sobre los mejores VPNs para transmisión de deportes.

Enlaces útiles