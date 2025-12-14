Fluminense vs Vasco, Copa de Brasil: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Fluminense y Vasco se enfrentan este sábado 14 de diciembre a las 20:30 locales, en el Estadio Maracaná, por el partido de vuelta de la semifinal de la Copa de Brasil 2025.

Sigue aquí en directo el partido Fluminense vs Vasco en la semifinal de la Copa de Brasil

Cómo ver Fluminense vs Vasco, Copa de Brasil: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido no tendrá transmisión ni en España ni en Estados Unidos, mientras que en México se podrá ver por ESPN 2 y Disney+ Premium y en Sudamérica se podrá seguir en DGO y DSports.

Noticias y posibles alineaciones

Tras una derrota por 2-1 en la ida, el Fluminense regresa al campo con la necesidad de ganar por dos goles para avanzar a la final. Si gana por un solo gol, la clasificación se decidirá en penales. En busca de su segundo título en el torneo, el Tricolor goleó a Águia de Marabá por 8-0, venció a Caxias por 2-1 y a Aparecidense por 5-1. En octavos de final, superó a Internacional por 3-2 en el global y, en cuartos de final, derrotó a Bahía por 2-1. Para el partido decisivo, el entrenador Luis Zubeldia contará de vuelta con Canobbio, quien cumplió una suspensión en la ida.

"Las copas son así. Duran 180 minutos. Quien piense que la Copa dura 90 minutos parece estar equivocado. A menos que juegues los 90 minutos y tengas la oportunidad de ganar 4-0 o 3-0, como a veces ocurre. Pero a veces, sin grandes resultados, las eliminatorias están cerradas", dijo Zubeldia.

Por otro lado, el Vasco llega con la victoria conseguida en esos minutos adicionales. Con la ventaja del empate, el Gigante de la Colina también busca su segundo título de la Copa de Brasil. En la presente edición del torneo, el equipo de Fernando Diniz eliminó al Botafogo en los penaltis por 5 a 3 en cuartos de final, además del CSA con un marcador global de 3 a 1 en cuartos de final. Antes de eso, vencieron a União Rondonópolis y Nova Iguaçu por 3-0, y eliminaron al Operário-PR en los penaltis por 7-6.

El que avance deberá perder en la final de la Copa de Brasil contra el ganador del duelo entre Corinthians y Cruzeiro. En el primer partido, el Timão ganó 1-0.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes, Renê; Hércules (Nonato), Martinelli, Lucho Acosta; Canobbio, Kevin Serna (Soteldo), Everaldo.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Puma Rodríguez; Thiago Mendes, Cauan Barros, Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez, Rayan.

Ausencias

Fluminense

Sin desfalques confirmados.

Vasco

Lucas Piton, Adson y Jair están lesionados.

¿Cuándo es?

Fecha: Domingo, 14 de diciembre de 2025

Domingo, 14 de diciembre de 2025 Horario: 17:30 horas (México), 20:30 horas (Argentina), 18:30 horas (Este de Estados Unidos), 00:30 horas (del lunes 15 en España)

17:30 horas (México), 20:30 horas (Argentina), 18:30 horas (Este de Estados Unidos), 00:30 horas (del lunes 15 en España) Lugar: Maracaná - Río de Janeiro, RJ

Historial reciente

Últimos enfrentamientos directos

En 338 partidos disputados entre los equipos, el Vasco suma 124 victorias, contra 113 del Fluminense, además de 101 empates.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

