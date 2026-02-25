Flamengo vs. Lanús, Recopa Sudamericana 2026: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Flamengo y Lanús deciden el título de la Recopa Sudamericana 2026 este jueves 26 de febrero, a las 21:30 horas (tiempo de Argentina), en el Estadio Maracanã, en la ciudad de Río de Janeiro.

Cómo ver Flamengo vs Lanús, Recopa Sudamericana 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de LaLiga+ Plus, Movistar+ Lite, M+ Liga de Campeones, M+ Vamos y M+ #Vamos Bar, mientras que en México se podrá seguir por ESPN 2 y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN, ESPN 2 (Colombia, Ecuador y Venezuela) y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de beIN Sports, Fanatiz y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Flamengo vs Lanús

Recopa Sudamericana - Recopa Sudamericana Estádio do Maracanã

El partido se disputa este jueves 26 de febrero a las 21:30 horas (tiempo de Argentina) y tendrá como escenario el estadio Maracaná.

México: 18:30 horas

España: 01:30 horas (viernes 20)

Estados Unidos: 19:30 horas (tiempo del este)

Noticias y posibles alineaciones

Tras vencer a Madureira por 2 a 1 en el partido de ida de la semifinal del Campeonato Carioca, Flamengo cambia el foco y concentra su atención en la gran final de la Recopa Sudamericana. Derrotado por 1 a 0 en el primer partido, el Rubro-Negro necesita ganar por dos goles de diferencia para conquistar el título en el tiempo reglamentario. En caso de victoria por solo un gol, la definición será en la tanda de penaltis. Actual campeón de la Libertadores, el club carioca busca su segundo trofeo de la competición continental y apuesta por la fortaleza de su plantel para revertir la desventaja.

"A nadie le gusta perder, y menos rendir por debajo, pero supimos rápidamente que teníamos que cambiar el chip, porque es posible remontar. Este grupo ya lo ha hecho, y creo que lo necesita para recuperar nuestra confianza, recuperar nuestra energía y la comunión con la afición. Hacer un grandísimo partido el jueves, con el apoyo de nuestra afición, y revertir esta situación", afirmó el técnico Filipe Luís.

Del otro lado, Lanús llega impulsado por la victoria en el partido de ida y juega por el empate para asegurar el título inédito de la Recopa Sudamericana. Campeón de la Copa Sudamericana la temporada pasada, el equipo argentino intenta confirmar el buen momento continental, a pesar de haber sumado solo una victoria en sus últimos cuatro compromisos.

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Lucas Paquetá, Arrascaeta; Jorge Carrascal, Everton Cebolinha, Pedro (Gonzalo Plata).

Lanús: Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale, Marcich; Medina, Cardozo, Salvio, Carrea, Moreno; Walter Bou..

Bajas

Flamengo

Saúl Ñíguez y Jorginho están lesionados.

Lanús

Sin bajas confirmadas.

Flamengo contra Lanús alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager Filipe Luís Alineación probable Suplentes Manager M. Pellegrino

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Historial reciente

Últimos enfrentamientos directos