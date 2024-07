Nuestros expertos de GOAL Chile analizan el mercado de apuestas fichajes Julián Álvarez. ¿En qué club jugará La Araña en la campaña 2024/2025?

El atacante del Manchester City tuvo bastante protagonismo en la última Copa América 2024. Tiene mucho talento que Guardiola no termina de aprovechar más que como revulsivo, lo cual es lógico, ya que arriba cuenta con jugadores de la talla de Erling Haaland, Bernardo Silva y Jack Grealish. Así, es difícil disfrutar de minutos con suficiente regularidad.

Y es por eso que el mercado de fichajes se agita. Todo apunta a que el argentino seguirá una temporada más en Manchester, pero esto podría cambiar. Hay varios clubes interesados y hasta finales de agosto habrá tiempo. ¿Pero quiénes son esos clubes favoritos en las apuestas fichajes Julián Álavarez? Lo analizamos al detalle a continuación.

Apuestas y cuotas fichaje Julián Álvarez 2024/2025

Aunque todo apunta a que el Manchester City retendrá al argentino al menos una temporada más. Los Citizens no tienen prisa por vender, y menos a un futbolista que termina contrato en 2028. Sin embargo, a la espera de una posible sanción por saltarse el fair play financiero, algunos clubes podrían terminar haciéndose con el apodado La Araña:



Todas las cuotas son cortesía de bet365 y correctas en el momento de su publicación. +18. Juega con responsabilidad.

¿Un sueño imposible para el Atlético de Madrid?

Según las cuotas a apuestas fichaje Julián Álvarez, el Atlético de Madrid es el segundo favorito para hacerse con los servicios del atacante argentino. Tras la salida de Álvaro Morata del club rojiblanco, el Cholo Simeone busca mantener el nivel de la plantilla. Conoce bien a La Araña, y sabe que podría ofrecer gran versatilidad en la ofensiva colchonera.

Sin embargo, los Citizens han declarado al jugador intransferible y solo se abrirán a negociar si reciben ofertas en torno a los 70 u 80 millones de euros. Con todo, para Guardiola es un futbolista clave aunque no sea titular indiscutible. Lo único que podría facilitar su salida es la presión del propio futbolista, que cree necesitar más minutos.

Ante este descontento, el cuerpo técnico tratará de convencerlo. Su presencia en el once es constante aunque no sea de inicio, creciendo en minutos en la temporada 2023/2024 respecto a su primer año en el club. No en vano, este año ha jugado bastante para unos números bastante aceptables, aunque La Araña está convencida de que puede mejorarlos:

Partidos: 53.

Goles: 19.

Asistencias: 13.

Joao Félix como posible moneda de cambio

El mercado de fichajes está parado para los colchoneros, que sí han anunciado salidas, pero ninguna incorporación. Y Simeone exige un cambio profundo para la nueva temporada en aras de mantener el nivel competitivo. Sin embargo, los jugadores que interesan al cuerpo técnico colchonero van uno a uno firmando por otras entidades. Es preocupante.

Y La Araña es una operación complicada, pero no pierden la esperanza. Aunque la salida de Álvaro Morata no ha hecho ingresar mucho al club (su cláusula era de apenas 13 millones de euros), lo cierto es que les ha permitido liberar masa salarial para afrontar un gran fichaje. Además, cuentan con un as en la manga: Deshacerse sí o sí de Joao Félix.

Pero va a ser difícil. Cedido en el Fútbol Club Barcelona la temporada pasada, Xavi apenas contó con él. Pero teniendo un agente tan bueno como Mendes, el Atlético de Madrid confía en solucionar el problema. Pero va a ser difícil que Guardiola acepte un intercambio Julián Álvarez-Joao Félix, pues un futbolista del talante del portugués no encajaría en Manchester.

¿Qué otros clubes podrían terminar contratando a La Araña?

Una de las cuotas a las apuestas fichaje Julián Álvarez que podría tener más sentido es la del PSG. El club parisino se siente huérfano tras la marcha de Kylian Mbappé al Real Madrid. Necesitan un jugador que aporte goles y asistencias arriba. El argentino es un candidato ideal para sustituir al francés en una operación asequible para el club francés.

Por otro lado, se rumorea que el Fútbol Club Barcelona podría estar interesado en la incorporación del argentino. Pero estos rumores no son muy fiables, ya que los culés aparecen en todas las noticias de cualquier jugador medianamente importante. Y, en realidad, parece ser que el verdadero objetivo en Can Barça es el vasco Nico Williams.

Asimismo, el Chelsea sí podría ser el tapado en las apuestas fichaje Julián Álvarez. Sin embargo, deportivamente no es un destino interesante para La Araña, pues Chelsea disputará la Conference League en la temporada que inicia. Asimismo, al Manchester City no le interesaría reforzar a un rival directo en la lucha por la Premier League 2024/2025.