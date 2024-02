Código de bono Coolbet Chile: Hasta $200.000 CLP extras de bienvenida para disfrutar apostando

El código de bono Coolbet te permite aprovechar todas las ventajas de este operador, que es uno de los favoritos en Chile. Te contamos los detalles acerca del Coolbet bono de bienvenida y cómo obtenerlo.

Coolbet en el mercado chileno

Coolbet se lanzó oficialmente en Estonia en el año 2016. Desde entonces, la casa de apuestas ha expandido su presencia a diferentes territorios de Europa y Latinoamérica, donde opera en México, Perú y Chile desde 2021.

En el mercado chileno, Coolbet es uno de los operadores más populares gracias a unas cuotas muy competitivas y la calidad del servicio que ofrece. Además, destaca por su promoción de bienvenida para nuevos usuarios, a la que se puede acceder con el código de bono Coolbet. Te explicamos en qué consiste a continuación.

¿Qué te brinda el código de bono Coolbet?

El código promocional Coolbet se puede usar de manera opcional durante el registro para reclamar el bono de bienvenida de este operador. La promoción, solo disponible para nuevos jugadores, te permite conseguir hasta $200.000 CLP para apuestas deportivas con tu primer depósito en la plataforma.

Promoción Descripción Código de bono Coolbet Bono de bienvenida Coolbet deportes 100% de tu primer depósito hasta $200.000 CLP

Bono de bienvenida Coolbet casino Elige entre 100 giros gratis en “Big Bass Splash” ó 100% de tu primer depósito hasta $75.000 CLP

Bono de bienvenida Coolbet póker No disponible en Coolbet Chile
Bono de bienvenida Coolbet deportes virtuales Duplica tu primer depósito hasta $50.000 CLP





Como ves, en Coolbet Chile tienes disponibles varias ofertas de bienvenida. Podrás escoger la que más se ajuste a tus preferencias como jugador. La única excepción es el bono para jugar póker Coolbet, que al momento de escribir esta reseña no se encuentra disponible.

Coolbet bono de bienvenida para apuestas deportivas

El bono de bienvenida Coolbet para deportes duplica tu primera recarga hasta un monto máximo de 200.000 pesos chilenos. Lo que debes tener en cuenta es que para activar el código de bono Coolbet necesitas depositar como mínimo $5.000 CLP. Además, tienes que cumplir con los términos y condiciones ligados a la promoción:

La oferta no será válida para aquellos clientes que hayan recibido previamente un Bono de Bienvenida de Apuestas Deportivas.

No se aplicará ningún bono a los depósitos realizados con una billetera electrónica (como Neteller y Skrill).

Para liberar el bono, se debe apostar 6 veces el monto con una cuota mínima de 1.5 sin importar la cantidad de apuestas realizadas. Ejemplo: Obtienes un bono de $10.000 CLP que ahora debes apostar 6 veces = $60.000 CLP en total. Si apuestas $5.000 CLP a una cuota +1.5 ya te faltarán $55.000 CLP para liberar el bono y poder retirar tus ganancias.

El monto del bono se puede jugar en apuestas Simples, Múltiples y de Sistema, incluyendo Apuestas en Vivo. En el caso de apuestas Múltiples y de Sistema, se aceptarán cuotas inferiores siempre y cuando el factor total del cupón de apuesta sea 1.5 o superior.

Cuando tienes un bono deportivo activo, no está permitido apostar a más resultados del mismo tipo de apuesta en el mismo partido. Por ejemplo, Apuestas de 1X2.

El bono tiene una vigencia de 30 días.

Coolbet bono de bienvenida para casino

En el caso de la sección de casino, Coolbet te da la posibilidad de elegir entre dos promociones de bienvenida. La primera consiste en recibir 100 giros gratis con tu primera recarga para jugar en la tragamonedas Big Bass Splash. La segunda promoción duplica tu primera recarga hasta 75.000 pesos chilenos. Sea cual sea la oferta que prefieras, solo podrás reclamar una.

Los términos y condiciones para conseguir los 100 free spins son estos:

El depósito mínimo es $5000 CLP

Una vez jugados los giros gratis en su totalidad, no es posible cancelar el bono de manera manual.

Se deben de hacer apuestas que acumulen 50000 CLP en casino utilizando el depósito para poder retirar las ganancias generadas.

Los términos y condiciones para duplicar tu primer depósito hasta $75.000 CLP son estos:

El depósito mínimo es de $5000 CLP

El Bono debe ser apostado 35 (treinta y cinco) veces en el Casino dentro de los 30 días.

Ten en cuenta que los juegos de casino contribuyen en diferente porcentaje a liberar los requisitos del bono. Consulta en la sección de PROMOCIONES de Coolbet la tabla para ver cómo contribuye cada uno.

Coolbet bono de bienvenida para deportes virtuales

El operador estonio también nos brinda la opción de reclamar un bono de bienvenida Coolbet para apostar en deportes virtuales. En este caso, consigues el 100% de tu primer ingreso en la plataforma hasta $50.000 CLP.

Como ocurre con los bonos de bienvenida para deportes tradicionales y casino, el código de bono Coolbet para deportes virtuales va ligado a unos requisitos de apuesta para liberar el bono. Esto es lo que debes hacer para poder retirar las ganancias que generes con la promoción:

Esta oferta es válida solo para clientes que no hayan recibido previamente un Bono de Bienvenida de Deportes Virtuales o que nunca hayan realizado apuestas en Deportes Virtuales.

El depósito mínimo para reclamar este bono es de $5.000 CLP.

El monto del bono debe apostarse diez veces con una cuota mínima de 1,50.

Se aceptan apuestas simples, combinadas y de sistema.

La vigencia del bono es de 30 días

Solo se permite tener activo un bono de Deportes Virtuales a la vez.

¿Cómo registrarse en Coolbet?

Registrarse en Coolbet es un proceso sencillo y rápido. Abrir tu cuenta de cliente no te llevará más de 5 minutos y podrás empezar a jugar enseguida con el código de bonificación Coolbet. Estos son los pasos para Coolbet registrarse:

Ingresa al sitio web oficial de Coolbet Chile. Puedes acceder directamente desde los enlaces de esta página .

. Pulsa sobre el botón de color verde donde dice “Regístrate” en la parte superior derecha del menú principal.

en la parte superior derecha del menú principal. Rellena el formulario de registro con tus datos personales y de acceso a la cuenta.

Introduce el código de bono Coolbet si deseas reclamar la promoción de bienvenida.

si deseas reclamar la promoción de bienvenida. Coolbet puede solicitar que verifiques tu cuenta a través de un mensaje de texto (SMS) enviado a tu número de celular.

Una vez que hayas completado el Coolbet registro, podrás realizar un depósito para comenzar a apostar.

Proceso de verificación de la identidad

Tras un tiempo registrado en la plataforma, es muy posible que Coolbet te solicite una prueba para verificar tu identidad. Este protocolo, llamado KYC, se aplica como medida de seguridad para garantizar que todos los jugadores son mayores de 18 años.

Para acreditar que eres tú debes enviar la documentación necesaria a través de Tu Cuenta > Verificación de Cuenta (no se aceptan documentos por email). Solo necesitarás mandarles tu carnet de identidad, de conducir o pasaporte, y un extracto bancario de tu tarjeta de crédito o una copia de facturas (agua, electricidad, etc.) que no tenga más de 3 meses. No aceptan facturas de teléfono.

Mercados de apuestas disponibles con el código de bono Coolbet Chile

Después de ver cómo registrarse en Coolbet, vamos a responder a la pregunta ¿en qué puedes apostar con el código bonus Coolbet? Pues bien, hay varios mercados a tu alcance.

Apuestas deportivas

En total se cuentan 36 categorías de apuestas deportivas, entre las que se incluyen apuestas en política y entretenimiento. Los deportes más destacados son: fútbol, básquetbol, tenis, fútbol americano, y hockey sobre hielo.

En nuestra opinión, lo mejor de esta sección, dejando a un lado la apabullante cobertura de deportes, es lo bien ordenado que está todo. Pocos operadores tienen un sitio web tan bien organizado como Coolbet Chile.

En la botonera lateral puedes ver todo lo necesario para acceder al deporte de tu interés. También puedes ver las apuestas más jugadas por los clientes o elegir el formato en el que deseas visualizar las cuotas (formato americano, fraccionario o decimal). A su vez, encontrarás una sección con cuotas aumentadas para determinados eventos, otra sección de bet builder y un apartado de generador de apuestas parlay.

Apuestas en vivo

Coolbet también cuenta con un apartado de apuestas en directo. ¡Aquí podrás colocar tus pronósticos mientras el partido se juega! También puedes usar el código de bono Coolbet para apostar en vivo.

Lo más destacado de esta sección es que cuenta con cuotas muy atractivas, sobre todo porque varían en directo en función del desarrollo del partido. La volatilidad en las cuotas en vivo es un riesgo, pero también pueden brindarte mejores beneficios si apuestas de forma inteligente.

Deportes virtuales

Los deportes virtuales ofrecen la oportunidad de disfrutar de apuestas rápidas en una amplia variedad de deportes y juegos simulados por ordenador, con eventos y cuotas disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Esta opción de apuestas es muy fácil de usar y no requiere un conocimiento profundo de los deportes reales a nivel mundial, así que son una excelente opción si acabas de empezar a apostar.

Casino

El apartado de casino también es supercompleto, con miles de títulos de juegos entre tragamonedas, ruleta, blackjack, baccarat, jackpots, y póker (aunque esta última sección no se encuentra activa en Chile por el momento). Recuerda que hay disponible un código de bono Coolbet especial para la sección de casino.

Métodos de pago disponibles

Encontramos varias opciones de pago seguras y convenientes, sin embargo, ten en cuenta que no todos los medios son compatibles con el código de bono Coolbet. Los depósitos realizados con billeteras electrónicas no son válidos para activar el código de bono Coolbet y reclamar el bono de bienvenida.

OPCIÓN DE PAGO DEPÓSITO MÍNIMO TIEMPO DE PROCESAMIENTO Tarjetas Visa y Mastercard $ 2.500 CLP Instantáneo Red compra $ 2.500 CLP Instantáneo Skrill $ 2.500 CLP Instantáneo Neteller $ 2.500 CLP Instantáneo Much Better $ 2.500 CLP Instantáneo Mach $ 2.500 CLP Instantáneo Transferencia bancaria $ 20.000 CLP ~ 5 minutos Depósito en efectivo $ 20.000 CLP ~ 5 minutos Astropay $ 2.500 CLP Instantáneo

¿Qué hay de la seguridad al usar el código de bono Coolbet?¿Es un operador confiable?

La plataforma es totalmente legal, segura y confiable para realizar apuestas con y sin el código de bono Coolbet. La bookie cuenta con las licencias necesarias que respaldan su legalidad en el país, así que puedes tener la garantía de estar operando en un entorno regulado. En concreto, Coolbet pertenece a Polar Limited, y está regulada por la Autoridad de Juego de Malta con el Número de Licencia MGA/CRP/681/2019.

En cuanto a la seguridad de su sitio web y su app móvil, Coolbet utiliza sistemas avanzados de cifrado y encriptación de datos SSL para proteger la información que se comparte. Además, Coolbet tiene un excelente servicio al cliente a través de su chat en vivo que permanece activo 24/7 y a través del email soporte@coolbet.com.

Otro de los puntos positivos de esta casa de apuestas es que promueve el juego responsable y se reserva el derecho de negar el acceso a personas que puedan mostrar signos de adicción al juego.

FAQ

Para finalizar, compartimos las preguntas frecuentes sobre el código de bono Coolbet Chile y otras temáticas relacionadas.

¿Puedo abrir más de una cuenta en Coolbet?

No, Coolbet no permite hacer varios registros a un mismo cliente. Solo es posible abrir una cuenta por jugador.

¿Cuánto cuesta depositar dinero en Coolbet?

Coolbet no cobra ninguna tarifa por realizar depósitos o retiros. Todos sus medios de pago son sin comisiones.

¿Cómo se usa el código de bono Coolbet?

Para utilizar el código promocional Coolbet, basta con añadirlo al momento de registrarse. Después, para activar la promoción, será necesario que hagas un depósito de al menos 5.000 pesos chilenos.

¿Qué tipos de apuestas puedo hacer en Coolbet?

Puedes hacer apuestas simples, combinadas, apuestas de sistema, y apuestas en vivo.

¿Cómo reclamo el bono de bienvenida Coolbet?

Para activar el bono de bienvenida, introduce el código de bono Coolbet al registrarte y después realiza un depósito de al menos $5.000 CLP.