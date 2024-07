Nuestros expertos de GOAL Chile analiza la vuelta de dieciseisavos de final Copa América 2024 Internacional vs Rosario central.

Rosario Central logró una leve ventaja jugando como local frente a Internacional y ahora viajará a Brasil con la esperanza de mantener el resultado y avanzar en la Copa Sudamericana. El Colorado no tuvo un buen desempeño en Argentina, y con un 1-0 en contra deberá revertir la situación si quiere mantenerse en competencias internacionales. Se anticipa una electrizante definición en Porto Alegre, donde se espera un encuentro muy igualado, con un equipo visitante que intentará aguantar al máximo los ataques brasileños.

Inter de Porto Alegre no lo ha pasado bien esta temporada, incluso sufriendo la destitución del entrenador argentino Eduardo Coudet debido a los malos resultados. El ex estratega no logró asegurar el primer lugar de su grupo en la Sudamericana para evitar la repesca, además de acumular siete partidos sin victorias en las diferentes competencias locales. Ahora, Roger Machado intentará dar vuelta la situación, teniendo como primer gran desafío instalar a su equipo en los octavos de final del torneo continental.

El elenco Canalla no tuvo un gran comienzo en la Primera División Argentina, debutando con una derrota frente a Argentinos Juniors. Sin embargo, con seis fechas transcurridas, no volvió a caer y ha comenzado a afianzar su juego. Esta mejoría futbolística se trasladó a la ida de la repesca en la Copa Sudamericana, donde lograron derrotar 1-0 a Inter y viajarán a Brasil con algo de tranquilidad para buscar la clasificación. Deberán aguantar, tal como lo hicieron de local, con mucho oficio defensivo y apoyarse en la experiencia de una de sus figuras en ataque, Ignacio Malcorra.

Duelo muy igualado en Brasil

En Porto Alegre se anticipa un encuentro muy similar a lo visto en Argentina. Dos equipos con fuerzas muy equilibradas, donde el aspecto defensivo será determinante para decidir al ganador. Inter no se mostró como un equipo avasallador jugando de local en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Una igualdad 0-0, una derrota contra Belgrano y un triunfo 1-0 contra el débil Delfín son las estadísticas que delatan a un equipo brasileño que no logra aprovechar plenamente su localía.

Clasificación incierta

En cuanto al equipo que avance a octavos de final, no hay claridad sobre quién es el favorito. Rosario Central llega con una leve ventaja de un gol, pero un triunfo por la mínima de Inter de Porto Alegre en su propia cancha sería suficiente para llevar la llave a penales. No se anticipa un marcador abultado, por lo que, independientemente de quién gane, el triunfo no será por una diferencia significativa. Por ello, un handicap +1,5 para los argentinos parece una de las mejores opciones en esta llave del torneo continental.