Código promocional Tonybet | $200.000 CLP para apostar en Septiembre 2023

Opinión sobre el código promocional Tonybet en Chile. Descubre las ventajas del operador, las promociones para usuarios registrados, y mucho más.

Registrarse con el código promocional Tonybet Chile va ligado a varias ventajas, como el bono de bienvenida Tonybet que te brinda 200.000 pesos. La casa de apuestas de Estonia ha llegado pisando fuerte a LATAM y quiere abrirse un hueco en el mercado de apuestas chileno. Quédate a leer el artículo si quieres conocer todos los detalles.

¿Qué obtienes con el código promocional Tonybet Chile?

Las casas de apuestas ofrecen códigos promocionales como regalo de bienvenida para los usuarios que se registran por primera vez en su plataforma. Con los promocodes se pueden conseguir varios beneficios, como freebets, créditos de apuestas, y saldo de bono para apostar.

En el caso de Tonybet Chile, el operador, a través de su código promocional Tonybet, nos obsequia con el 100% del monto del primer depósito hasta $200.000 CLP en apuestas gratis.

La cantidad que se ofrece es bastante generosa si la comparamos con las promociones de bienvenida de otros operadores en Chile. Tonybet, que se lanzó en Estonia en 2003, está tratando de convertirse en un referente competitivo en Latinoamérica. Es por eso que viene con una oferta potente y atractiva para los nuevos clientes.

Promoción Tonybet Detalles Código promocional Tonybet Chile Bono de bienvenida Tonybet apuestas deportivas Duplica tu primer ingreso hasta $200.000 CLP Proximamente Bono de bienvenida Tonybet casino Duplica tu primer ingreso hasta $200.000 CLP + 120 free spins Proximamente Torneo de apostadores Consigue puntos y freebets participando en competiciones semanales Proximamente Programa VIP de apuestas deportivas Consigue hasta 4.500.000 CLP cada mes Proximamente

Cómo utilizar el código promocional Tonybet paso a paso

Usar el código promocional Tonybet es sencillo. Debes utilizarlo durante el Tonybet registro para que te dé acceso a la gratificación de bienvenida. Este el proceso detallado:

Haz clic sobre el botón de aquí abajo para dirigirte al sitio web del operador. Abre el formulario de registro mediante el enlace que encontrarás en el menú superior de la página principal de Tonybet. Rellena los campos con tu información de contacto, usuario y contraseña. Recuerda que es importante proporcionar información veraz. Más tarde, será necesario que completes el proceso de verificación de la cuenta KYC para poder operar con total funcionalidad y retirar ganancias. Si lo deseas, introduce el código promocional Tonybet en el recuadro correspondiente para reclamar el bono de bienvenida Tonybet. Completa el registro y pulsa sobre el enlace que te enviarán por correo electrónico para confirmar tu cuenta. Haz un primer depósito (mínimo de 5.000 pesos si quieres activar el bono de bienvenida) y ¡comienza a apostar!

Términos y condiciones del bono de bienvenida Tonybet

Si eres un habitual de las casas de apuestas, seguro que sabes que los bonos de bienvenida van ligados a unos requisitos. Es necesario cumplir estas condiciones para poder retirar las ganancias que se generen al usar el bono.

En el caso del bono de bienvenida Tonybet, los términos y condiciones son los siguientes:

Es solo para mayores de 18 años que realicen su primera recarga.

El depósito mínimo para obtener el bono es de 5.000 pesos chilenos.

El monto se acreditará en tu cuenta después de que realices el primer depósito, a no ser que marques la casilla “sin bono”.

El bono de bienvenida Tonybet tiene un rollover de x8 el monto del bono. Es decir, debes apostar la cantidad que te otorgan 8 veces para liberar las ganancias.

Contribuyen al rollover las apuestas simples con cuotas mínimas de 1.7 y las apuestas parlays con cuotas totales de 2.00 o más.

La vigencia del bono es de 30 días.

Las apuestas devueltas, canceladas, empatadas, cobradas (incluidos cobros parciales) o las realizadas con una apuesta gratis no contribuyen a los requisitos de apuesta.

Otras promociones en Tonybet Chile

El código promocional Tonybet que da acceso al bono de bienvenida es el reclamo más fuerte para aquellos clientes que aún no se han registrado. Sin embargo, el operador también tiene en la recámara algunas ofertas para los usuarios que juegan en la plataforma de forma habitual. Echa un vistazo a las más interesantes.

Torneo de apostadores

Se trata de una competición donde los jugadores van ganando puntos según hacen apuestas válidas ganadoras en eventos deportivos.

Los torneos se celebran semanalmente desde el lunes a las 09:00 UTC hasta el domingo a las 12:00 UTC. Durante este tiempo, puedes acumular puntos y escalar posiciones en la tabla clasificatoria de oro, plata o bronce. Hay 10 posiciones disponibles en cada tabla y al final podrás ganar hasta 443.500 CLP de apuesta gratis

Bono de bienvenida Tonybet para casino

Si eres aficionado al casino en línea, en Tonybet también tienes la posibilidad de duplicar tu primer depósito hasta un máximo de 200.000 pesos chilenos. Además, consigues 120 tiros gratis para el juego Cowboys Gold.

Recibes los primeros 30 free spins justo después de registrarte y realizar un depósito exitoso. Después, obtienes 30 giros gratis cada día durante los 3 días posteriores. Las ganancias generadas con estos giros gratis tienen un rollover de x35.

Por si fuera poco, la casa de apuestas te brinda el 50% de tu segundo depósito para casino hasta 90.000 pesos chilenos y 50 tiros gratis para The Tipsy Tourist.

Promoción pronósticos

Esta promoción te brinda pesos extras para apostar por predecir resultados correctos.

Si pronosticas 10 resultados correctos, obtienes $900.000 CLP o el equivalente en moneda como apuesta gratis.

o el equivalente en moneda como apuesta gratis. Si pronosticas 9 resultados correctos, obtienes $90.000 CLP o el equivalente en moneda como apuesta gratis.

o el equivalente en moneda como apuesta gratis. Si pronosticas 8 resultados correctos, obtienes $43.000 CLP o el equivalente en moneda como apuesta gratis.

Debes tener en cuenta que es necesario haber depositado al menos $18.000 CLP en los 5 días previos para poder reclamar esta promoción. Tendrás un intento al día para tus predicciones.

Tonybet app móvil ¿cómo instalarla?

La Tonybet app está disponible para usuarios de sistema operativo iOS y Android. Ambas versiones funcionan correctamente y no ocupan demasiada memoria interna del dispositivo.

La gran ventaja aquí es que puedes usar el código promocional Tonybet, consultar tus pronósticos, o retirar fondos, todo desde tu celular o tablet, a cualquier hora y en cualquier lugar.

También podemos navegar en la versión móvil de la web. Esta es una versión especial para su uso en dispositivos móviles. Con el diseño responsive puedes acceder a todas las funcionalidades y juegos de la casa de apuestas desde cualquier lugar con una conexión a internet estable. Además, no tendrás que ocupar espacio en la memoria de tu celular ni preocuparte por las actualizaciones.

¿Cómo instalar la Tonybet app en iOS?

Entra en la Apple Store desde tu celular o tablet y busca la aplicación móvil Tonybet. Selecciónala y luego pulsa donde dice OBTENER. Debes hacer clic sobre ACEPTAR en la ventana para confirmar que eres mayor de edad. La instalación se completará y ya tendrás la app Tonybet en tu dispositivo. Ya solo queda abrir la app y comenzar a jugar. Puedes registrarte, usar el código promocional Tonybet y reclamar el bono de bienvenida Tonybet desde la app si aún no lo has hecho.

¿Cómo instalar la app Tonybet Chile en Android?

Si tu dispositivo es Android, tienes 2 formas distintas para obtener la app Tonybet. Puedes buscarla en Google Play e instalarla o puedes descargar el archivo .apk. Si la instalas desde Google Play no tendrás que ejecutar ningún paso adicional. Si descargas el archivo .apk, debes permitir la instalación desde fuentes desconocidas en la sección de AJUSTES de tu smartphone. Una vez hecho esto, instala el archivo de la app Tonybet y espera a que se complete el proceso. Ya podrás abrir la aplicación y disfrutar de los servicios de apuestas deportivas y casino en línea Tonybet.

Opciones de pago disponibles en Tonybet

El operador de la República de Estonia es de los más completos del sector en cuanto a métodos de pago. Por su enorme variedad nos recuerda a gigantes de las apuestas, como 1xbet o bet365.

Estamos seguros de que encontrarás un medio de pago que se ajuste a tus preferencias porque Tonybet cubre prácticamente todas (o casi todas) las posibilidades. Quizá se echa en falta Paypal, pero ya sabemos que las casas de apuestas no suelen contar con esta opción en Chile, pese a su popularidad.

Esta es la lista de métodos de pago disponibles y compatibles con el código promocional Tonybet Chile:

Neteller

Visa/Mastercard

Skrill

EcoPayz

Jeton

Interac

Perfect Money

Bitcoin

WebPay

Transferencia bancaria (BancoEstado, Banco de Chile, Itaú, Scotiabank, MACH, CajaVecina, Santander).

El depósito mínimo en esta casa de apuestas es de $1.000 CLP y el monto mínimo de retiro es de $8.500 CLP. No hay límite máximo de depósito, mientras que los retiros están limitados a un máximo de 2.500.000 CLP diarios, 12.500.000 CLP semanales, y 42.000.000 CLP mensuales.

Atención al cliente Tonybet

Desafortunadamente, Tonybet Chile también tiene algunos puntos débiles, que estamos seguros de que reforzará cuando su trayectoria en el mercado sea mayor. Es el caso del inexistente número telefónico Tonybet. Sin embargo, el operador cuenta con otras vías de contacto rápidas y efectivas:

Email de contacto: info@tonybet.com

info@tonybet.com Formulario de contacto

Chat en vivo

La bookie también cuenta con un apartado de preguntas frecuentes bastante completo. Puede que ahí encuentres respuesta a tus dudas sobre el operador, y si no siempre puedes contactar con el equipo de soporte.

Veredicto

Nuestra opinión general sobre Tonybet es favorable. El operador tiene una trayectoria impecable desde que se fundó hace 20 años y cuenta con opiniones positivas de los clientes. Su bono de bienvenida Tonybet es un reclamo interesante para los nuevos usuarios que desean comenzar a apostar con un impulso extra. Además, la app móvil funciona para iOS y Android, y las opciones de pago son suficientes para todos.

Por otra parte, estaría bien contar con un teléfono de atención al cliente y los requisitos de rollover del bono podrían ser menos exigentes.

Nos gusta No nos gusta Monto del bono de bienvenida generoso No dispone de atención telefónica al cliente Promociones para usuarios registrados Requisitos de rollover del bono exigentes App móvil amigable y compatible con el código promocional Tonybet

FAQ

¿Tonybet es confiable?

Sí, Tonybet es una casa de apuestas segura y confiable. Su domicilio social está en en Parnu mnt 31-53, 10119, Tallinn, Estonia y opera en Chile con número de licencia 902 de la Kahnawake Gaming Commission. Por lo tanto, puedes usar el código promocional Tonybet y jugar en su plataforma con total garantía.

¿Cómo puedo ver las apuestas que he hecho en Tonybet?

Dentro de la cuenta de usuario hay un apartado que se llama HISTORIAL DE APUESTAS. Ahí podrás ver tu actividad en la plataforma.

¿Es posible cancelar una apuesta en Tonybet?

No, no está permitido cancelar un pronóstico ya realizado. Sin embargo, si tienes alguna duda o inconveniente, puedes contactar con el equipo de soporte al cliente a través del chat en vivo.

¿Cuánto tiempo demoran en procesarse los retiros de fondos?

Los tiempos varían según el medio de pago seleccionado. Para las ewallets, el plazo es de 12 horas. Para las tarjetas Visa y Mastercard, este tiempo puede alargarse hasta 7 días hábiles. Los retiros con cripto suelen procesarse en 24 horas como máximo.

¿Existe un bono sin depósito en Tonybet Chile?

No, en la actualidad no hay ningún código promocional Tonybet que de acceso a un bono sin depósito, pero esto no quiere decir que no lo haya en un futuro. Hay que tener en cuenta que se trata de un operador joven que recién acaba de comenzar en el mercado LATAM. Posiblemente, vaya implementando mejoras y nuevas herramientas conforme adquiera experiencia en el sector.

¿Es seguro usar la plataforma de juego de Tonybet?

Sí, como hemos dicho, el operador cuenta con la licencia necesaria para operar legalmente en Chile. Además, el website y la app móvil implementan tecnología de encriptación de datos para que la información de los usuarios viaje segura y protegida.