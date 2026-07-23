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Copa del Rey
Copa del Rey Resumen
Copa del Rey, partidos y resultados
Más
miércoles, 4 de febrero
martes, 10 de febrero
miércoles, 11 de febrero
lunes, 2 de marzo
martes, 3 de marzo
viernes, 17 de abril
Posiciones
Más
|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|Augsburgo
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Bayer Leverkusen
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Bayern Múnich
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Borussia Dortmund
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Borussia Mönchengladbach
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0