Reinaldo Rueda asoma como opción para el banco de Boca

El técnico de La Roja es uno de los candidatos para sustituir a Alfaro en el Xeneize, en caso que triunfe la lista que integra Juan Román Riquelme.

Reinaldo Rueda surgió como opción para el banco de Boca, en caso de que las elecciones sean ganadas por la candidatura que lidera Jorge Amor Ameal y de la cual comprometió su apoyo Juan Román Riquelme. Y es que el ídolo xeneize integra el bloque que es asesorado por Jorge Bermúdez, quien recomendó al técnico de La Roja para asumir en reemplazo de Gustavo Alfaro.

Así lo reconoció un miembro de la actual directiva que encabeza Daniel Angelici en diálogo con La Cuarta. “Nosotros estamos tranquilos frente al próximo escenario. Como oficialismo estamos pensando en la continuidad de Alfaro, tiene grandes números como técnico del primer equipo. Según sabemos, Rueda es el candidato de Bermúdez en caso de que logren la victoria”.

Cabe recordar que el DT caleño puso en duda su permanencia en Chile luego de que el plantel se rehusara a jugar el amistoso con Perú en medio de la crisis social. "Estamos perdiendo todos. Si yo vengo a trabajar en el fútbol y no hay fútbol, me tengo que ir", fue la postura del colombiano, quien tiene contrato hasta finales de 2021 con la Selección.

Luego de sus palabras, fue el propio Bermúdez quien reconoció el interés por el entrenador: "A mí me preguntaron quién podía ser el técnico idóneo y contesté que Rueda. Tiene el carácter y la experiencia para estar en ", dijo.

Así las cosas, habrá que esperar los resultados de las elecciones del 8 de diciembre para ver qué pasará con Rueda y si es que la lista apoyada por Román -candidato a vicepresidente segundo- logra vencer al oficialismo. Especialmente después de la declaración de Alfaro de continuar solo si sigue Nicolás Burdisso como Secretario Técnico.

Con la estadística de su lado: los números de Alfaro en Boca

Pero el nombre de Rueda no es el único que circula por los pasillos de La Bombonera: Sergio Batista también se postuló para reemplazar a Alfaro. En declaraciones a la TV Pública, el Checho reconoció que en caso de ponerse en contacto con Román "seguro lo conversaríamos. Yo no tengo ningún inconveniente en dirigir a Boca, ¿a qué entrenador no le gustaría? Si me llamara, seguramente le diría que sí. Boca es un club muy grande y yo estoy capacitado para hacerlo".