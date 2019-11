El extécnico de la Selección argentina que se postuló para Boca: "Si Román me llama, no dudaría"

Sergio Batista aseguró que se siente capacitado para ser el próximo DT del Xeneize, en caso de que la lista de Riquelme gane las elecciones.

Boca afrontará un mes de diciembre decisivo para su futuro, donde intentará mantenerse en lo más alto en las dos fechas que le quedan a la Superliga en el 2019 y, por sobre todo, cuando se celebren las elecciones el 8 de diciembre, que condicionan la dirección técnica del equipo, sobre todo después de la declaración de Gustavo Alfaro de continuar solo si sigue Nicolás Burdisso como Secretario Técnico .

La lista que encabeza Jorge Amor Ameal, opositora a la actual conducción del club, lleva a Juan Román Riquelme como candidato a vicepresidente segundo y un extécnico del 10 aseguró que " si me llamara, no lo dudaría ". Se trata de Sergio Batista , quien tuvo al ídolo durante los de Beijing 2008, donde alcanzaron la medalla de oro.

En declaraciones a la TV Pública, el Checho reconoció que en caso de ponerse en contacto con Román " seguro lo conversaríamos. Yo no tengo ningún inconveniente en dirigir a Boca, ¿a qué entrenador no le gustaría? Si me llamara, seguramente le diría que sí. Boca es un club muy grande y yo estoy capacitado para hacerlo ".

Después de su paso por la Albiceleste entre 2010 y 2011, año en el que dirigió al equipo en la , el exvolante siguió su carrera como entrenador en Asia, donde pasó por el Shangai Shenhua de , la Selección de Bahréin y el S.C. En el fútbol argentino dirigió en All Boys, Argentinos, Talleres, y .